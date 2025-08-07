«Брайтон» по-прежнему оценивает Балеба в 120 млн евро, «МЮ» вряд ли подпишет хавбека после сделки по Шешко. Игрок готов рассмотреть трансфер в следующем году (ESPN)

«Манчестер Юнайтед» вряд ли подпишет Карлоса Балеба этим летом.

По данным ESPN, «Брайтон» оценивает полузащитника в 120 млн евро. Ранее стало известно , что зимой из-за высокой цены Балеба не подписал «Манчестер Сити».

Сообщается, что «МЮ » не начинал переговоров по Балеба, считая, что подписать его будет сложно после покупки Беньямина Шешко за 76,5+8,5 млн евро . Сделка возможна лишь в случае продажи игроков, на которых не рассчитывает Рубен Аморим. При этом Балеба не стремится покинуть «Брайтон » этим летом – более вероятен его переход в другой клуб в следующем году.

В минувшем сезоне АПЛ 21-летний полузащитник отметился 3 голами и ассистом в 31 матче. Его подробную статистику можно найти здесь .