Директор «Оренбурга» об обвинениях Томпсона в попытке задушить девушку: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем»
В «Оренбурге» отреагировали на обвинения Хорди Томпсона в домашнем насилии.
Ранее клуб анонсировал переход вингера «Коло-Коло».
Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тыс. евро.
«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?
Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.
Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
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Просто сказочный, феноменальный д...
Чуть не убил человека? - Ну не 20 же, с кем не бывает?!
Съел младенца? - Ну не 20 же, с кем не бывает?!
Развязал холокост и вторую мировую войну? - Ну не 20 же мировых войн, с кем не бывает?!
Это в принципе девиз большинства государственных структур в России.
Справка о судимости.:))))))))
Клубы РПЛ один за другим организуют переходы преступников, просто потому что "ну зато он теперь дешевле и согласился у нас от тюрьмы спрятаться".
А где принципы, кроме денег и выгоды есть же и другие важные вещи.
Не нанимать на работу ублюдков например - хороший же принцип.
Но в нашей КВН лиге и не такое возможно. Ждём людоедов и сатанистов в Оренбурге, ведь они 20 девушек не задушили
- подумаешь преступник, с кем не бывает, мы как узнали, так сразу поняли, что наш человек и его можно легко будет подписать, о какой репутации речь, за неё мы не переживаем, не о чем переживать так то...
Просто страшно от того, что такие люди чем-то руководят и публично транслируют такие мнения.
Получается, 20 девушек - многовато, а одну-две можно придушить. Хороша логика.