Директор «Оренбурга» об обвинениях Томпсона в попытке задушить девушку: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем»

В «Оренбурге» отреагировали на обвинения Хорди Томпсона в домашнем насилии.

Ранее клуб анонсировал переход вингера « ».

Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тыс. евро.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», – сказал спортивный директор « » .

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