Директор «Оренбурга» об обвинениях Томпсона в попытке задушить девушку: «Так говорите, будто он 20 девушек положил. С кем не бывает? За репутацию не переживаем»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Чили возможные трансферы происшествия Оренбург Коло-Коло Дмитрий Андреев девушки и спорт Хорди Томпсон Футбол

В «Оренбурге» отреагировали на обвинения Хорди Томпсона в домашнем насилии.

Ранее клуб анонсировал переход вингера «Коло-Коло».

Напомним, в Чили Топмсону предъявлены обвинения в попытке убийства бывшей девушки, заявившей, что футболист избил ее и пытался задушить ее в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд предоставил Томпсону отсрочку наказания на 6 месяцев под залог в 100 млн песо – около 105 тыс. евро.

«Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?

Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились.

Томпсон – хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам. Нам всегда интересен скоростной игрок, который не боится рисковать», – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

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69 комментариев
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Ты избил до полусмерти свою девушку? Порезал ножом своего родственника? По пьяни насмерть сбил ребёнка? Мы долго тебя искали!!! Добро пожаловать в РПЛ!!! Лигу супергероев!!!
+190
-4
+186
Ну правда, подумаешь, кто же из нас не пытался человека то убить. Да и одного это же ерунда, вот 20 если, тогда уже пожурить надо...

Просто сказочный, феноменальный д...
+152
-5
+147
Мне интересно, а что это фразой НЕЛЬЗЯ оправдать?

Чуть не убил человека? - Ну не 20 же, с кем не бывает?!
Съел младенца? - Ну не 20 же, с кем не бывает?!
Развязал холокост и вторую мировую войну? - Ну не 20 же мировых войн, с кем не бывает?!
+55
-3
+52
"Мы не переживаем за репутацию"
Это в принципе девиз большинства государственных структур в России.
+34
-2
+32
Не боится рисковать нанести телесные повреждения? Берём.
+28
0
+28
ББПЕ! - добавил спортивный директор и включил песню про оранжевый галстук
+28
0
+28
Ответ Overkiller
Ну правда, подумаешь, кто же из нас не пытался человека то убить. Да и одного это же ерунда, вот 20 если, тогда уже пожурить надо... Просто сказочный, феноменальный д...
За 20 можно даже оштрафовать.
+25
0
+25
Ответ Mixos Demid
Ты избил до полусмерти свою девушку? Порезал ножом своего родственника? По пьяни насмерть сбил ребёнка? Мы долго тебя искали!!! Добро пожаловать в РПЛ!!! Лигу супергероев!!!
Что нужно для рпл?
Справка о судимости.:))))))))
+20
-1
+19
Ответ Mixos Demid
Ты избил до полусмерти свою девушку? Порезал ножом своего родственника? По пьяни насмерть сбил ребёнка? Мы долго тебя искали!!! Добро пожаловать в РПЛ!!! Лигу супергероев!!!
АУЕ-лига какая-то 🙈
+18
0
+18
Это какое-то дно. Что у людей с башкой, такое говорить.

Клубы РПЛ один за другим организуют переходы преступников, просто потому что "ну зато он теперь дешевле и согласился у нас от тюрьмы спрятаться".
А где принципы, кроме денег и выгоды есть же и другие важные вещи.
Не нанимать на работу ублюдков например - хороший же принцип.
+16
-1
+15
В общем, 19 девушек положить можно, 20 уже нет
+11
0
+11
Прикольно
+10
0
+10
Директор «Оренбурга» дал туповатое интервью, но не 20 же таких интервью ещё пока. С кем не бывает! За репутацию можно не волноваться
+9
0
+9
Ответ Дмитрий Рабко
А вы там, в клубе, за женский персонал не боитесь ? Ну, кроме поварихи, разумеется.
Плюс минус одна, с кем не бывает
+9
0
+9
В нормальной лиге после таких заявлений данного персонажа не допустили бы сортиры драить.
Но в нашей КВН лиге и не такое возможно. Ждём людоедов и сатанистов в Оренбурге, ведь они 20 девушек не задушили
+7
0
+7
ахаххахахахахаха, ну дают
+7
0
+7
Ответ Overkiller
Ну правда, подумаешь, кто же из нас не пытался человека то убить. Да и одного это же ерунда, вот 20 если, тогда уже пожурить надо... Просто сказочный, феноменальный д...
Пока девушку не задушу, из дома не выхожу.😂😁😂😂😂😂😂
+7
0
+7
Мда, тут скорее не ситуация с домашним насилием удивляет, а то как наши спортивные руководители к этому относятся
- подумаешь преступник, с кем не бывает, мы как узнали, так сразу поняли, что наш человек и его можно легко будет подписать, о какой репутации речь, за неё мы не переживаем, не о чем переживать так то...
+6
0
+6
Правильно, что не переживаете за репутация клуба. Какой смысл переживать за то, чего нет!
+7
-1
+6
Не переживаем за репутацию (с) - в золотой фонд цитат российского спорта.
+5
0
+5
Типа раз одну душил, а не 20 - все нормально?

Просто страшно от того, что такие люди чем-то руководят и публично транслируют такие мнения.
+6
-1
+5
То есть 1 это норма!?
+5
0
+5
Для Андреева это норма! Так и запишем.
+4
0
+4
За репутацию у нас по моему ни один клуб не переживает, кроме Краснодара
+4
0
+4
лексикон, конечно, интересный) "положил"..)
+4
0
+4
«За то не пьет» (с) Любовь и Голуби
+4
0
+4
Заиграет - можно спокойно в Спартак продать
+8
-4
+4
Сейчас в России такие «герои» появляются, что избитая девушка, по сравнению их поступками, и правда ерунда.
+4
0
+4
Например, со мной не бывает.
Получается, 20 девушек - многовато, а одну-две можно придушить. Хороша логика.
+4
0
+4
Мракобесие
+4
0
+4
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