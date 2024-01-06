США в 6-й раз выиграли МЧМ и обошли Финляндию. Лишь у СССР и Канады больше золотых медалей

Сборная США во 2-й раз за последние 4 года выиграла молодежный чемпионат мира.

Американцы в финале обыграли Швецию (6:2). Они стали победителями впервые с 2021-го.

Всего у сборной США 6 побед на молодежном чемпионате мира. Она опередила Финляндию и вышла на чистое третье место. Больше золотых медалей только у СССР (8) и Канады (20).

По общему числу медалей (включая серебряные и бронзовые) американцы уступают Канаде (35), России (23), Швеции (21) и Финляндии (17).

У сборной России четыре победы на молодежном ЧМ. Если брать победы команд СССР, СНГ и России, то суммарно они выиграли турнир 13 раз (8+1+4).