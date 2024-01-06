США в 6-й раз выиграли МЧМ и обошли Финляндию. Лишь у СССР и Канады больше золотых медалей

Теги Молодежная сборная России по хоккею с шайбой молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Швеции молодежная сборная Финляндии молодежный чемпионат мира по хоккею Хоккей

Сборная США во 2-й раз за последние 4 года выиграла молодежный чемпионат мира.

Американцы в финале обыграли Швецию (6:2). Они стали победителями впервые с 2021-го.

Всего у сборной США 6 побед на молодежном чемпионате мира. Она опередила Финляндию и вышла на чистое третье место. Больше золотых медалей только у СССР (8) и Канады (20).

По общему числу медалей (включая серебряные и бронзовые) американцы уступают Канаде (35), России (23), Швеции (21) и Финляндии (17).

У сборной России четыре победы на молодежном ЧМ. Если брать победы команд СССР, СНГ и России, то суммарно они выиграли турнир 13 раз (8+1+4).

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32 комментария
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Достойная победа🥇
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WTF IS A KILOMETER🦅🦅🦅🦅🦅🦅🗣️🗣️🗣️
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Ответ Марсель Объелся
WTF IS A KILOMETER🦅🦅🦅🦅🦅🦅🗣️🗣️🗣️
гимн на максималках заиграл после прочтения и крик орла😂
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Американцев с заслуженной победой.
Канада действительно №1, бесспорно.

Но смущает, что дробят победы нашей команды. Уж конкретно в хоккее это одна команда - СССР, СНГ, Россия. Тем более юридически Россия является правопреемницей СССР
+13
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+8
Ответ Maxim Novicov
в очередной раз показали на деле, кто в топ-2 по подготовке молодых игроков, которые берут медали за счёт таланта, а не за счёт "бицца-бороцца"
Знаток. Как раз таки талантов у амеров никогда особо не было. Они берут всегда командной игрой и прекрасной физической подготовкой. Все, ни больше ни меньше.
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У Канады.. Двадцать.. Да.. Их вид спорта.. Не поспоришь..
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Ответ Rio de Janeiro
Причём некоторые дробят сознательно по принципу: всё великое что было в СССР (ВОВ, Космос, Спорт, наука, кино) это советское или общее наследие, а вот ГУЛАГ, оккупации, голодоморы это всё Россия и русские P.S Не только в хоккее а во всех видах спорта ибо фактически для всего мира и юридически для нас СССР и есть Россия, вернее, её исторический период
Насколько относится к России, пожалуй лучшая футбольная сборная СССР 1986 года издания?
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У Канады, конечно, серьезный отрыв. По количеству побед на МЧМ можно в целом проследить положение дел в хоккее, поскольку все страны отправляют реально лучших, а не как на взрослый чемпионат мира, где едут вылетевшие из кубка Стэнли, или олимпиады без нхловцев.
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в очередной раз показали на деле, кто в топ-2 по подготовке молодых игроков, которые берут медали за счёт таланта, а не за счёт "бицца-бороцца"
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Мичков: "Если бы мы играли, то стали бы первыми, а я бы стал лучшим игроком, бомбардиром и побил бы рекорд Бедарда и Фосберга вместе взятых."
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Ответ Andrew Suhanov
Насколько относится к России, пожалуй лучшая футбольная сборная СССР 1986 года издания?
Да , в той сборной было 2 татарина из России и всё . Дасаев и Хидиятуллин . Русских вообще не было
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Штаты приблизились к Канаде совсем близко - и по количеству талантов, и по результатам молодёжек за последние 10 лет догоняют. Вот, что значит вкладывать в развитие хоккея. В 1996 году создали программу NTDP и вот результат. Третьяку не помешало бы съездить пару-тройку раз, изучить программу.
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Ответ в дамках
Знаток. Как раз таки талантов у амеров никогда особо не было. Они берут всегда командной игрой и прекрасной физической подготовкой. Все, ни больше ни меньше.
Золотое поколение с КМ 1996 никаких МЧМ не брали, может кто бронзу зацепил, большинство ничего. Первый титул на МЧМ 2004 - мандраж Флери отсрочил канадское доминирование на один розыгрыш
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Ответ трович
"Не только в хоккее а во всех видах спорта" Ну да, Блохин, Беланов, Сабонис, Корбут - уж такие русаки, хучь святых выноси
Они советские а советские для всего мира, повторюсь, в подавляющем большинстве воспринимались как русские.Никто в мире не воспринимал Блохина или Беланова как каких-то украинцев
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Ответ Rio de Janeiro
Причём некоторые дробят сознательно по принципу: всё великое что было в СССР (ВОВ, Космос, Спорт, наука, кино) это советское или общее наследие, а вот ГУЛАГ, оккупации, голодоморы это всё Россия и русские P.S Не только в хоккее а во всех видах спорта ибо фактически для всего мира и юридически для нас СССР и есть Россия, вернее, её исторический период
"Не только в хоккее а во всех видах спорта"

Ну да, Блохин, Беланов, Сабонис, Корбут - уж такие русаки, хучь святых выноси
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Ответ Антон Огурцов
Но Россия лучше! Ови побьет рекорд грецкого!
Лучше беларусов... Иногда.
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Ответ в дамках
Знаток. Как раз таки талантов у амеров никогда особо не было. Они берут всегда командной игрой и прекрасной физической подготовкой. Все, ни больше ни меньше.
Хьюзы, Мэтьюс, Зеграс, Ларкин, Веренски, Терри, Макэвой, Босер, Келлер, Ткачуки. Если это не таланты, то непонятно, кто таланты
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Интересно до 1991 какая статистика по выигранным мчм...у Союза или у Канады больше....
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жду комментариев кожевы третьяка и фетисова...
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Наших там не было просто🤭
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