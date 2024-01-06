США в 6-й раз выиграли МЧМ и обошли Финляндию. Лишь у СССР и Канады больше золотых медалей
Сборная США во 2-й раз за последние 4 года выиграла молодежный чемпионат мира.
Американцы в финале обыграли Швецию (6:2). Они стали победителями впервые с 2021-го.
Всего у сборной США 6 побед на молодежном чемпионате мира. Она опередила Финляндию и вышла на чистое третье место. Больше золотых медалей только у СССР (8) и Канады (20).
По общему числу медалей (включая серебряные и бронзовые) американцы уступают Канаде (35), России (23), Швеции (21) и Финляндии (17).
У сборной России четыре победы на молодежном ЧМ. Если брать победы команд СССР, СНГ и России, то суммарно они выиграли турнир 13 раз (8+1+4).
Канада действительно №1, бесспорно.
Но смущает, что дробят победы нашей команды. Уж конкретно в хоккее это одна команда - СССР, СНГ, Россия. Тем более юридически Россия является правопреемницей СССР
Ну да, Блохин, Беланов, Сабонис, Корбут - уж такие русаки, хучь святых выноси