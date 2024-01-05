Рэтклифф хочет вернуть «МЮ» к высоким стандартам – как при Фергюсоне

Джим Рэтклифф хочет установить в «МЮ» стандарты, что были при Алексе Фергюсоне.

Как пишет Daily Mail, в ходе серии встреч с сотрудниками « » и Дэйв Брейлсфорд дали понять, что выступления команды в последние годы были неприемлемыми. Их цель после прихода в клуб – вернуть «Юнайтед» к высоким стандартам и успеху, которые были во времена сэра .

Отмечается, что большую часть общения с сотрудниками взял на себя Брейлсфорд, но роль Рэтклиффа тоже была заметной. В частности, Дэйв неоднократно обращался к тому, что он называет «проблемой выступлений» – это дипломатичное описание результатов «Ман Юнайтед» в этом сезоне.

Эрик тен Хаг посетил как минимум одну из таких встреч, а также пообщался с Рэтклиффом лично. Новые инвесторы пока не обратились к игрокам. Они считают раздевалку владениями тренера.

Ранее стало известно, что Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций. Также сообщалось, что тен пока не грозит отставка – до решений по тренеру Рэтклифф хочет проанализировать ситуацию в клубе.

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