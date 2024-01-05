Рэтклифф хочет вернуть «МЮ» к высоким стандартам – как при Фергюсоне

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Джим Рэтклифф хочет установить в «МЮ» стандарты, что были при Алексе Фергюсоне.

Как пишет Daily Mail, в ходе серии встреч с сотрудниками «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф и Дэйв Брейлсфорд дали понять, что выступления команды в последние годы были неприемлемыми. Их цель после прихода в клуб – вернуть «Юнайтед» к высоким стандартам и успеху, которые были во времена сэра Алекса Фергюсона.

Отмечается, что большую часть общения с сотрудниками взял на себя Брейлсфорд, но роль Рэтклиффа тоже была заметной. В частности, Дэйв неоднократно обращался к тому, что он называет «проблемой выступлений» – это дипломатичное описание результатов «Ман Юнайтед» в этом сезоне.

Эрик тен Хаг посетил как минимум одну из таких встреч, а также пообщался с Рэтклиффом лично. Новые инвесторы пока не обратились к игрокам. Они считают раздевалку владениями тренера.

Ранее стало известно, что Рэтклифф на встрече с сотрудниками «МЮ» заявил, что хочет, чтобы клуб брал трофеи. Персонал впечатлил масштаб амбиций. Также сообщалось, что тен Хагу пока не грозит отставка – до решений по тренеру Рэтклифф хочет проанализировать ситуацию в клубе.

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19 комментариев
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Было бы странно если бы он этого не хотел))
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с 2013-го года слышу эту песню!
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обещаю обещать и много чего ещё наобещать
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Ну наконец-то поняли в клубе, чего не хватало. Сейчас попрёт
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Тен Хааг против
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Как при Фергюсоне не получится. У них буквально под боком пример самых высоких стандартов - Ман Сити. Копируйте, перенимайте, вкладывайте в развитие инфраструктуры, в технологии, подбирайте и перенимайте к себе лучшие кадры со всего мира.
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Знатно по ушам ездит
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Высокие стандарты это Рори Делап нужен
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Ответ anti4ex
с 2013-го года слышу эту песню!
Ещё года два будем слышать, потом возвращение Давида Мойеса и второй круг. А было бы идеально : сбитый лётчик Мойес приходит обратно и в раздевалке, говорит, типа парни пох на тактику, покажите, на что вы способны. И выносят Сити 4:0. Ну и требл потом
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Тен Хааг против
Тен Хаг сейчас будет делать что захочет, там или зп космическая, или отступные ещё больше. Это назначение провал МЮ
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Ответ Александр Колосов
Тен Хаг сейчас будет делать что захочет, там или зп космическая, или отступные ещё больше. Это назначение провал МЮ
Так его цель изначально-озолотить Эвердивизи
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Ответ Mr@k
сотрудники? эт типа стюарды, врачи, повара?..
Гримеры Антони
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