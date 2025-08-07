  • Спортс
  Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» и «Панатинаикос» голов не забили, ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 0:0 с «Вольфсбергом»
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» и «Панатинаикос» голов не забили, ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 0:0 с «Вольфсбергом»

В Лиге Европы стартовал 3-й квалификационный раунд.

Во вторник «Маккаби» из Тель-Авива на выезде одержал победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» (2:1).

В среду латвийский РФШ уступим финскому КуПС (1:3), хорватская «Риека» проиграла ирландскому «Шелбурну» (1:2).

В четверг армянский «Ноа» сыграл вничью с гибралтарским «Линкольном» (1:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева – с «Вольфсбергом» (0:0), а «Шахтер» – с «Панатинаикосом» (0:0).

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, Европа Пойнт
Линкольн
Завершен
1 - 1
Ноа
Матч окончен
90’
+10’
Мулахусейнович
87’
Сангаре   Дашян
87’
Аулад
85’
Сангаре
79’
Гонсалу Силва
Манди   Посо
78’
70’
Элдер Феррейра   Мулахусейнович
Вильяканьяс   Кике Гомес
70’
65’
Perković
60’
Мурадян
59’
Манвелян   Аулад
59’
Гргич   Пенсон
46’
Матеус Айяс   Яколиш
2тайм
Перерыв
Де Барр
45’
  Де Барр
45’
+9’
45’
+8’
Этеки
Бритто   Sidik Dabo
45’
+3’
33’
Матеус Айяс
Рутхенс
28’
9’
  Этеки
Линкольн
Сантана, Гонсалес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Ayew, Манди, Торилла, Тони, Бритто, Де Барр, Вильяканьяс
Запасные: Рафа Муньос, Каррингтон, Тоскано, Кике Гомес, Хэнкинс, Хуан Хесус, Клинтон, Хоэ, Посо, Sidik Dabo, Javan Joseph Peacock, Lee Martin Chipolina
1тайм
Ноа:
Чанчаревич, Тораринссон, Мурадян, Гонсалу Силва, Боачи, Сангаре, Этеки, Элдер Феррейра, Гргич, Манвелян, Матеус Айяс
Запасные: Площадный, Мулахусейнович, Золотич, Арутюнян, Суалеэ, Амбарцумян, Дашян, Аулад, Пенсон, Яколиш, Zaven Khudaverdyan
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, Nye Fredrikstad Stadion
Фредрикстад
Завершен
1 - 3
Мидтьюлланд
Матч окончен
83’
Джу   Этим
82’
Ли Хан Бом
79’
  Кастильо
  Бьярталуйд
77’
71’
Осорио   Андреасен
Хольтен   Henrik Langaas Skogvold
71’
Меткалф   Шейн
71’
63’
Паулиньо Силва   Йенсен
63’
Гогорса   Шимшир
63’
Жуниор Брумадо   Кастильо
Серлекк   Бьярталуйд
57’
Eid   Owusu
57’
2тайм
Перерыв
32’
  Гогорса
14’
  Джу
Фредрикстад
Martin Børsheim, Воледзи, Фредриксен, Рафн, Molde, Меткалф, Овусу, Эхленшлегер, Eid, Серлекк, Хольтен
Запасные: Серлекк, Эвретвейт, Меткалф, Хольтен, Скарет, Eirik Julius Granaas, Jesper Johnsson Solberg, Eid, Ole Langbråten, Kennedy David Ikechukwu Okpaleke, Квиле, Begby
1тайм
Мидтьюлланд:
Олафссон, Паулиньо Силва, Соренсен, Ли Хан Бом, Габриэл, Гогорса, Соренсен, Браво, Осорио, Жуниор Брумадо, Джу
Запасные: Осорио, Эрлич, Гогорса, Чилуфья, Паулиньо Силва, Лессль, Селин, Gustav Bjerge, Мбабу, Жуниор Брумадо, Джу, Силва
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:30, АЕК-Арена
АЕК Ларнака
Завершен
4 - 1
Легия
Матч окончен
90’
+7’
Капустка
90’
+4’
Зелковски
Иванович   Амин
90’
89’
Капустка
  Анхель Гарсия
85’
80’
Нсаме   Райович
  Чакон
78’
70’
Гонсалвес   Ходына
70’
Бичахчян   Морисита
Гнали   Суарес
64’
Ангельски   Кабрера
64’
Экполо
61’
54’
Стоянович   Альфарела
  Ангельски
48’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Бичахчян
Роберж   Мирамон
27’
18’
  Нсаме
  Пере Понс
16’
АЕК Ларнака
Аломерович, Анхель Гарсия, Роберж, Миличевич, Ангельски, Иванович, Гнали, Пере Понс, Луиш Гуштаву, Экполо, Чакон
Запасные: Роберж, Деметриу, Байич, Иванович, Ioannou, Chrístos Loukaïdis, David Gerasimou, Гнали, Энрикеш, Гонсалес, Ангельски, Параскевас
1тайм
Легия:
Тобяш, Рубен Винагре, Капуади, Зелковски, Вшолек, Гонсалвес, Аугустыняк, Капустка, Стоянович, Бичахчян, Нсаме
Запасные: Нсаме, Кобыляк, Реца, Панков, Бурх, Wojciech Urbański, Гонсалвес, Стоянович, Шкурин, Бичахчян, Енджейчик, Jakub Żewłakow
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:30, Константин Рэдулеску
ЧФР
Завершен
1 - 2
Брага
Матч окончен
Мунтяну   Гьоргьиевски
89’
Кореница   Кордя
85’
Камора   Dias da Rocha
84’
82’
Рикарду Орта   Родригеш
82’
Доржелес   Виктор
Болгадо
77’
73’
Саласар   Фернандеш
73’
Фран Наварро   Эль Уаззани
Петреску
70’
Постолаки   Болгадо
63’
Джокович   Кейта
63’
50’
  Горби
2тайм
Перерыв
  Синьян
29’
17’
  Горби
Кореница
7’
ЧФР
Хиндрих, Камора, Илие, Синьян, Босец, Джокович, Фика, Кореница, Нкололо, Мунтяну, Постолаки
Запасные: Răzvan Mihai Aurel Gligor, Кейта, Кордя, Dias da Rocha, Крешич, Болгадо, Микаи, Гьоргьиевски, Бадамоси, Абед, Дяк, Viktor Gyorgy Kun
1тайм
Брага:
Горничек, Ниакате, Оливейра, Лагербильке, Виктор Гомес, Рикарду Орта, Моутинью, Горби, Доржелес, Фран Наварро, Саласар
Запасные: Фернандеш, Беллааруш, Карвальо, Эль Уаззани, Виктор, Лелу, Москардо, Видигал, Тиагу Са, Аррей-Мби, Гарби, Родригеш
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:00, Бравида Арена
Хэкен
Завершен
0 - 2
Бранн
Матч окончен
89’
Гудмундссон   Кастро
Лундквист   Янссон
87’
Сванбек   Хрстич
87’
76’
Педерсен   де Руве
76’
Магнуссон   Markus Haaland
Андерсен   Sanders Ngabo
74’
61’
Матисен   Финне
61’
Сери   Кнудсен
Брусберг   Дембе
59’
Holm   Рюгор Йенсен
59’
57’
  Магнуссон
49’
Педерсен
2тайм
Перерыв
28’
  Магнуссон
26’
Соренсен
15’
Солтведт
Лоде
14’
7’
Магнуссон
Хэкен
Бериша, Лундквист, Olle Julius Samuelsson, Лоде, Lindberg, Holm, Густафссон, Андерсен, Лаюни, Брусберг, Сванбек
Запасные: Андерсен, Сванбек, Линде, Nikola Zečević, Дабо, Аль-Саед, Лундквист, Filip Olov Öhman, Holm, Брусберг, Harry Joachim Hilvenius, Lasse Bruun Madsen
1тайм
Бранн:
Дюнгеланн, Солтведт, Сери, Хелланн, Педерсен, Корнвиг, Соренсен, Мюхре, Гудмундссон, Матисен, Магнуссон
Запасные: Педерсен, Магнуссон, Sande, Матисен, Rasmus Holten, Lars Bjørnerud Remmem, Хансен, Сери, Гудмундссон, Mathias Engevik Klausen
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:30, Тумба
ПАОК
Завершен
0 - 0
Вольфсберг
Матч окончен
Оздоев
90’
+5’
85’
Пизингер   Sulzner
85’
Boris Matić   Wohlmuth
Константелиас   Шортайр
84’
77’
Emmanuel Ofori Agyemang   Зукич
77’
Балло   Атанга
Иванушец
76’
Тайсон   Иванушец
75’
Камара   Оздоев
70’
Чалов   Anestis Mythou
70’
67’
Авдияй   Gattermayer
Мейте
49’
2тайм
Перерыв
39’
Баумгартнер
Константелиас
3’
ПАОК
Павленка, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Камара, Тайсон, Константелиас, Живкович, Чалов
Запасные: Гугешашвили, Састре, Цопуроглу, Камара, Константелиас, Чалов, Dimitris Bataoulas, Ловрен, Тэйлор, Пелкас, Dimitrios Chatsidis, Тайсон
1тайм
Вольфсберг:
Польстер, Виммер, Cheikh Mamadou Diabaté, Баумгартнер, Авдияй, Emmanuel Ofori Agyemang, Реннер, Шопф, Пизингер, Boris Matić, Балло
Запасные: Пизингер, Gruber, Emmanuel Ofori Agyemang, Boris Matić, Гютльбауэр, Скубль, Балло, Hajdini, Пинк, Авдияй
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, Биели Бриег
Зриньски
Завершен
1 - 1
Брейдаблик
Матч окончен
83’
Томсен   Кристинссон
Праньич   Matej Šakota
75’
Сушич   Abramović
75’
  Билбия
72’
Сурданович   Born Filipović
68’
66’
Стейндорссон   Оумарссон
66’
Йонссон   Ингварссон
Мемия   Сушич
46’
Иванчич   Киш
46’
2тайм
Перерыв
18’
  Томсен
18’
Томсен
Машич
14’
Зриньски
Карачич, Мамич, Машич, Шуньич, Мемия, Сурданович, Савич, Праньич, Иванчич, Mikic, Билбия
Запасные: Duje Dujmović, Mihajlo Ševa, Любич, Arman Šutković, Сушич, Ante Sušak, Киш, Abramović, Born Filipović, Баришич, Яковлевич, Matej Šakota
1тайм
Брейдаблик:
Эйнарссон, Йонссон, Маргейрссон, Муминович, Ásgeir Helgi Orrason, Гюннлейссон, Вальгейрссон, Эйнарссон, Торстейнссон, Стейндорссон, Томсен
Запасные: Gylfi Berg Snæhólm, Оумарссон, Кристинссон, Gabríel Snær Hallsson, Ингварссон, Йонссон, Бьярнасон, Viktor Elmar Gautason, Ульфарссон, Брагасон, Лудвикссон
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, Спирос Луис
Панатинаикос
Завершен
0 - 0
Шахтер
Матч окончен
Свидерски   Еремеефф
82’
76’
Эгиналдо   Швед
73’
Элиаз   Эгиналдо
73’
Сантана   Педриньо
Тете   Зарури
68’
Чиривелья   Сиопис
56’
Кирьякопулос   Младенович
56’
Джуричич   Гнезда-Черин
56’
Кирьякопулос
46’
46’
Гомес   Бондаренко
2тайм
Перерыв
Чиривелья
20’
16’
Гомес
Панатинаикос
Дронговски, Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас, Максимович, Чиривелья, Тете, Джуричич, Свидерски, Пельистри
Запасные: Чиривелья, Джуричич, Лафон, Фикай, Едвай, Тете, Свидерски, Брегу, Кирьякопулос, Мансини, Коцарис, Ингасон
1тайм
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Гомес, Очеретько, Невертон, Судаков, Сантана, Элиаз
Запасные: Твардовский, Азаров, Фарина, Эгиналдо, Элиаз, Назарина, Глущенко, Фесюн, Грам, Конопля, Гомес, Сантана
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:30, Стад де Женев
Серветт
Завершен
1 - 3
Утрехт
Матч окончен
Бронн
90’
+5’
Фрик
90’
+2’
83’
Катлин   Меркин
Keyan Anderson Pereira Varela   Jamie Atangana
82’
80’
Зехиел
75’
Блэйк   М. Родригес
75’
ван дер Хорн   Дидден
71’
Мин   Огайо
70’
Йенсен   де Вит
Гиймено   Джаллоу
70’
62’
  Зехиел
Loun Srdanovic   Маньен
57’
Моранди   Ондуа
57’
55’
  Хореманс
52’
  Барон
2тайм
Перерыв
Loun Srdanovic
27’
  Гиймено
12’
10’
Виргевер
Серветт
Малль, Мазику, Барон, Бронн, Loun Srdanovic, Фомба, Конья, Keyan Anderson Pereira Varela, Моранди, Стеванович, Гиймено
Запасные: Гиймено, Leart Zuka, Уаттара, Loun Srdanovic, Keyan Anderson Pereira Varela, Фрик, Обер, Моранди, Lilian Paul René Njoh
1тайм
Утрехт:
Баркас, Эль-Каруани, Виргевер, ван дер Хорн, Хореманс, Зехиел, Энгванда-Онжена, Йенсен, Катлин, Мин, Блэйк
Запасные: Катлин, Мин, Блэйк, Вестерлунд, ван Оммерен, Йонатанс, Йенсен, Браувер, Боздоган, ван дер Хорн, Гаделла, Финнссон
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:30, Национальный стадион
ФКСБ
Завершен
3 - 2
Дрита
Матч окончен
90’
+6’
Красники
  Бырлиджа
90’
+4’
90’
Манай   Абазай
Попеску   Альхассан
83’
83’
Дабикяй
78’
Красники   Ибрагим
Шут
72’
  Граовац
72’
72’
Малоку
Чисотти   Политик
67’
65’
Туша   Шейи
  Бырлиджа
64’
Кирикеш   Эджума
57’
49’
  Манай
2тайм
Перерыв
7’
  Туша
ФКСБ
Тырновану, Пантя, Попеску, Граовац, Крецу, Кирикеш, Шут, Чисотти, Попеску, Микулеску, Бырлиджа
Запасные: Удря, Кики, Зима, Тома, Чисотти, Попеску, Кирикеш, Ликсандру, Alexandru Constantin Stoian
1тайм
Дрита:
Малоку, Raddy Machel Hokemba Ovouka, Бейтулаи, Красники, Броя, Айзерай, Лимай, Дабикяй, Туша, Манай, Красники
Запасные: Туша, Красники, Behluli, Реджепи, Morina, Mustafa, Манай, Derrick Osei Bonsu
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
5 августа 17:00, Национальный стадион
Хамрун Спартанс
Завершен
1 - 2
Маккаби Тель-Авив
Матч окончен
90’
+6’
  Мэдмон
Марселина
90’
+1’
Эдер   Гарсия
89’
85’
Стоич
82’
Камара   Шломо
82’
Патати   Ной
Тьиюн   Mouad El Fanis
80’
Коффи   Мейер
80’
79’
  Ревиво
  Коффи
71’
64’
Ехезкель   Давида
64’
Николэеску   Тургеман
Polito   Марселина
64’
Чорич   Шимкус
63’
52’
Сиссоко
46’
Шахар   Мэдмон
2тайм
Перерыв
Бьеличич
13’
9’
Николэеску
Polito
9’
Хамрун Спартанс
Бонелло, Polito, Петрильо Компри, Камензули, Бьеличич, Чорич, Эдер, Мбонг, Тьиюн, Чадженович, Коффи
Запасные: Хаджи, Тьиюн, Micallef, Scott Camilleri, Эдер, da Paz Silva Filho, Mihana, Чорич, Polito, Коффи, Xerri, Daniel Letherby
1тайм
Маккаби Тель-Авив:
Мишпати, Ревиво, Камара, Стоич, Асанте, Сиссоко, Патати, Перец, Шахар, Ехезкель, Николэеску
Запасные: Саадия, Групер, Патати, Ехезкель, Николэеску, Маледе, Трау, Лидерман, Камара, Marinho dos Santos, Шахар, Бен Харуш
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 17:00, Спортивный парк LNK
РФШ
Завершен
1 - 2
КуПС
Матч окончен
90’
+4’
Руоппи   Лотьенен
90’
+1’
Арифи   Sadat Seidu
90’
+1’
Туре   Луйейе-Лутумба
Strahinja Rakić   Кигурс
77’
69’
Воутилайнен   Samuel Pasanen
69’
Пеннанен   Пажишек
  Дьедиу
61’
Икауниекс
59’
Tayrell Wouter   Дьедиу
50’
Лемаич   Икауниекс
46’
2тайм
Перерыв
Лемаич
39’
Мареш   Strahinja Rakić
32’
24’
  Туре
14’
  Оксанен
Панич
12’
РФШ
Марич, Мареш, Стуглис, Вейпс, Савальниекс, Нжие, Панич, Гайе, Зеленков, Tayrell Wouter, Лемаич
Запасные: Икауниекс, Факундо Гарсия, Strahinja Rakić, Неругал, Липушчек, Кигурс, Дьедиу, Вилков, Филипович, Порсан-Клемант
1тайм
КуПС:
Крайдль, Bob Nii Armah, Miettinen, Сиссе, Саволайнен, Арифи, Оксанен, Пеннанен, Воутилайнен, Руоппи, Туре
Запасные: Луйейе-Лутумба, Пажишек, Rasmus Tikkanen, Samuel Pasanen, Sadiku, Hakala, Лотьенен, Хейнонен, Sadat Seidu
Подробнее
Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
6 августа 18:45, ХНК Риека
Риека
Завершен
1 - 2
Шелбурн
Матч окончен
86’
Milan Bernhard Mbeng   Гэннон
86’
Макинрой   Койл
77’
Вуд   Чепмен
Šimun Butić   Янков
75’
70’
  Мартин
Гояк   Менало
69’
Ante Matej Jurič   Чоп
69’
58’
  Боун
  Янкович
56’
Деветак   Ласицкас
46’
Майсторович   Хусич
46’
46’
Одубеко   Келли
2тайм
Перерыв
19’
Бойд   Мартин
Риека
Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Oreč, Данташ, Ндокит, Гояк, Янкович, Šimun Butić, Ante Matej Jurič
Запасные: Lovro Kitin, Dominik Thaqi, Майсторович, Илинкович, Деветак, Ante Matej Jurič, Todorović, Šimun Butić, Крейлах, Гояк
1тайм
Шелбурн:
Спел, Ledwidge, Барретт, Боун, Milan Bernhard Mbeng, Норрис, Макинрой, Ланни, Вуд, Бойд, Одубеко
Запасные: Lewis Temple, Sean Ryan Moore, Макинрой, Вуд, Бойд, Одубеко, Finn Moylan, Кэффри, Milan Bernhard Mbeng, Healy, Кут
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы

Статистика Лиги Европы

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс
