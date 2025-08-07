Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Шахтер» и «Панатинаикос» голов не забили, ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 0:0 с «Вольфсбергом»

В Лиге Европы стартовал 3-й квалификационный раунд.
Во вторник «Маккаби» из Тель-Авива на выезде одержал победу над мальтийским «Хамрун Спартанс» (2:1).
В среду латвийский РФШ уступим финскому КуПС (1:3), хорватская «Риека» проиграла ирландскому «Шелбурну» (1:2).
В четверг армянский «Ноа» сыграл вничью с гибралтарским «Линкольном» (1:1), ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева – с «Вольфсбергом» (0:0), а «Шахтер» – с «Панатинаикосом» (0:0).
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Элдер Феррейра Мулахусейнович
Линкольн
Сантана, Гонсалес, Рутхенс, Бернарду Лопеш, Ayew, Манди, Торилла, Тони, Бритто, Де Барр, Вильяканьяс
Запасные: Рафа Муньос, Каррингтон, Тоскано, Кике Гомес, Хэнкинс, Хуан Хесус, Клинтон, Хоэ, Посо, Sidik Dabo, Javan Joseph Peacock, Lee Martin Chipolina
Ноа:
Чанчаревич, Тораринссон, Мурадян, Гонсалу Силва, Боачи, Сангаре, Этеки, Элдер Феррейра, Гргич, Манвелян, Матеус Айяс
Запасные: Площадный, Мулахусейнович, Золотич, Арутюнян, Суалеэ, Амбарцумян, Дашян, Аулад, Пенсон, Яколиш, Zaven Khudaverdyan
Хольтен Henrik Langaas Skogvold
Фредрикстад
Martin Børsheim, Воледзи, Фредриксен, Рафн, Molde, Меткалф, Овусу, Эхленшлегер, Eid, Серлекк, Хольтен
Запасные: Серлекк, Эвретвейт, Меткалф, Хольтен, Скарет, Eirik Julius Granaas, Jesper Johnsson Solberg, Eid, Ole Langbråten, Kennedy David Ikechukwu Okpaleke, Квиле, Begby
Мидтьюлланд:
Олафссон, Паулиньо Силва, Соренсен, Ли Хан Бом, Габриэл, Гогорса, Соренсен, Браво, Осорио, Жуниор Брумадо, Джу
Запасные: Осорио, Эрлич, Гогорса, Чилуфья, Паулиньо Силва, Лессль, Селин, Gustav Bjerge, Мбабу, Жуниор Брумадо, Джу, Силва
АЕК Ларнака
Аломерович, Анхель Гарсия, Роберж, Миличевич, Ангельски, Иванович, Гнали, Пере Понс, Луиш Гуштаву, Экполо, Чакон
Запасные: Роберж, Деметриу, Байич, Иванович, Ioannou, Chrístos Loukaïdis, David Gerasimou, Гнали, Энрикеш, Гонсалес, Ангельски, Параскевас
Легия:
Тобяш, Рубен Винагре, Капуади, Зелковски, Вшолек, Гонсалвес, Аугустыняк, Капустка, Стоянович, Бичахчян, Нсаме
Запасные: Нсаме, Кобыляк, Реца, Панков, Бурх, Wojciech Urbański, Гонсалвес, Стоянович, Шкурин, Бичахчян, Енджейчик, Jakub Żewłakow
ЧФР
Хиндрих, Камора, Илие, Синьян, Босец, Джокович, Фика, Кореница, Нкололо, Мунтяну, Постолаки
Запасные: Răzvan Mihai Aurel Gligor, Кейта, Кордя, Dias da Rocha, Крешич, Болгадо, Микаи, Гьоргьиевски, Бадамоси, Абед, Дяк, Viktor Gyorgy Kun
Брага:
Горничек, Ниакате, Оливейра, Лагербильке, Виктор Гомес, Рикарду Орта, Моутинью, Горби, Доржелес, Фран Наварро, Саласар
Запасные: Фернандеш, Беллааруш, Карвальо, Эль Уаззани, Виктор, Лелу, Москардо, Видигал, Тиагу Са, Аррей-Мби, Гарби, Родригеш
Хэкен
Бериша, Лундквист, Olle Julius Samuelsson, Лоде, Lindberg, Holm, Густафссон, Андерсен, Лаюни, Брусберг, Сванбек
Запасные: Андерсен, Сванбек, Линде, Nikola Zečević, Дабо, Аль-Саед, Лундквист, Filip Olov Öhman, Holm, Брусберг, Harry Joachim Hilvenius, Lasse Bruun Madsen
Бранн:
Дюнгеланн, Солтведт, Сери, Хелланн, Педерсен, Корнвиг, Соренсен, Мюхре, Гудмундссон, Матисен, Магнуссон
Запасные: Педерсен, Магнуссон, Sande, Матисен, Rasmus Holten, Lars Bjørnerud Remmem, Хансен, Сери, Гудмундссон, Mathias Engevik Klausen
Emmanuel Ofori Agyemang Зукич
ПАОК
Павленка, Баба, Михайлидис, Кендзера, Кенни, Мейте, Камара, Тайсон, Константелиас, Живкович, Чалов
Запасные: Гугешашвили, Састре, Цопуроглу, Камара, Константелиас, Чалов, Dimitris Bataoulas, Ловрен, Тэйлор, Пелкас, Dimitrios Chatsidis, Тайсон
Вольфсберг:
Польстер, Виммер, Cheikh Mamadou Diabaté, Баумгартнер, Авдияй, Emmanuel Ofori Agyemang, Реннер, Шопф, Пизингер, Boris Matić, Балло
Запасные: Пизингер, Gruber, Emmanuel Ofori Agyemang, Boris Matić, Гютльбауэр, Скубль, Балло, Hajdini, Пинк, Авдияй
Сурданович Born Filipović
Зриньски
Карачич, Мамич, Машич, Шуньич, Мемия, Сурданович, Савич, Праньич, Иванчич, Mikic, Билбия
Запасные: Duje Dujmović, Mihajlo Ševa, Любич, Arman Šutković, Сушич, Ante Sušak, Киш, Abramović, Born Filipović, Баришич, Яковлевич, Matej Šakota
Брейдаблик:
Эйнарссон, Йонссон, Маргейрссон, Муминович, Ásgeir Helgi Orrason, Гюннлейссон, Вальгейрссон, Эйнарссон, Торстейнссон, Стейндорссон, Томсен
Запасные: Gylfi Berg Snæhólm, Оумарссон, Кристинссон, Gabríel Snær Hallsson, Ингварссон, Йонссон, Бьярнасон, Viktor Elmar Gautason, Ульфарссон, Брагасон, Лудвикссон
Панатинаикос
Дронговски, Кирьякопулос, Туба, Палмер-Браун, Коцирас, Максимович, Чиривелья, Тете, Джуричич, Свидерски, Пельистри
Запасные: Чиривелья, Джуричич, Лафон, Фикай, Едвай, Тете, Свидерски, Брегу, Кирьякопулос, Мансини, Коцарис, Ингасон
Шахтер:
Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Винисиус Тобиас, Гомес, Очеретько, Невертон, Судаков, Сантана, Элиаз
Запасные: Твардовский, Азаров, Фарина, Эгиналдо, Элиаз, Назарина, Глущенко, Фесюн, Грам, Конопля, Гомес, Сантана
Keyan Anderson Pereira Varela Jamie Atangana
Серветт
Малль, Мазику, Барон, Бронн, Loun Srdanovic, Фомба, Конья, Keyan Anderson Pereira Varela, Моранди, Стеванович, Гиймено
Запасные: Гиймено, Leart Zuka, Уаттара, Loun Srdanovic, Keyan Anderson Pereira Varela, Фрик, Обер, Моранди, Lilian Paul René Njoh
Утрехт:
Баркас, Эль-Каруани, Виргевер, ван дер Хорн, Хореманс, Зехиел, Энгванда-Онжена, Йенсен, Катлин, Мин, Блэйк
Запасные: Катлин, Мин, Блэйк, Вестерлунд, ван Оммерен, Йонатанс, Йенсен, Браувер, Боздоган, ван дер Хорн, Гаделла, Финнссон
ФКСБ
Тырновану, Пантя, Попеску, Граовац, Крецу, Кирикеш, Шут, Чисотти, Попеску, Микулеску, Бырлиджа
Запасные: Удря, Кики, Зима, Тома, Чисотти, Попеску, Кирикеш, Ликсандру, Alexandru Constantin Stoian
Дрита:
Малоку, Raddy Machel Hokemba Ovouka, Бейтулаи, Красники, Броя, Айзерай, Лимай, Дабикяй, Туша, Манай, Красники
Запасные: Туша, Красники, Behluli, Реджепи, Morina, Mustafa, Манай, Derrick Osei Bonsu
Хамрун Спартанс
Бонелло, Polito, Петрильо Компри, Камензули, Бьеличич, Чорич, Эдер, Мбонг, Тьиюн, Чадженович, Коффи
Запасные: Хаджи, Тьиюн, Micallef, Scott Camilleri, Эдер, da Paz Silva Filho, Mihana, Чорич, Polito, Коффи, Xerri, Daniel Letherby
Маккаби Тель-Авив:
Мишпати, Ревиво, Камара, Стоич, Асанте, Сиссоко, Патати, Перец, Шахар, Ехезкель, Николэеску
Запасные: Саадия, Групер, Патати, Ехезкель, Николэеску, Маледе, Трау, Лидерман, Камара, Marinho dos Santos, Шахар, Бен Харуш
Воутилайнен Samuel Pasanen
РФШ
Марич, Мареш, Стуглис, Вейпс, Савальниекс, Нжие, Панич, Гайе, Зеленков, Tayrell Wouter, Лемаич
Запасные: Икауниекс, Факундо Гарсия, Strahinja Rakić, Неругал, Липушчек, Кигурс, Дьедиу, Вилков, Филипович, Порсан-Клемант
КуПС:
Крайдль, Bob Nii Armah, Miettinen, Сиссе, Саволайнен, Арифи, Оксанен, Пеннанен, Воутилайнен, Руоппи, Туре
Запасные: Луйейе-Лутумба, Пажишек, Rasmus Tikkanen, Samuel Pasanen, Sadiku, Hakala, Лотьенен, Хейнонен, Sadat Seidu
Milan Bernhard Mbeng Гэннон
Риека
Зломыслич, Деветак, Раделич, Майсторович, Oreč, Данташ, Ндокит, Гояк, Янкович, Šimun Butić, Ante Matej Jurič
Запасные: Lovro Kitin, Dominik Thaqi, Майсторович, Илинкович, Деветак, Ante Matej Jurič, Todorović, Šimun Butić, Крейлах, Гояк
Шелбурн:
Спел, Ledwidge, Барретт, Боун, Milan Bernhard Mbeng, Норрис, Макинрой, Ланни, Вуд, Бойд, Одубеко
Запасные: Lewis Temple, Sean Ryan Moore, Макинрой, Вуд, Бойд, Одубеко, Finn Moylan, Кэффри, Milan Bernhard Mbeng, Healy, Кут
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
