Игроки и руководство «Маккаби» Хайфа посетили памятник жертвам Ченстоховского гетто перед матчем с «Ракувом» в квалификации ЛК. Отец президента клуба эмигрировал в Палестину из Лодзи
Делегация «Маккаби» Хайфа посетила мемориал жертвам Ченстоховского гетто.
Израильский клуб играет на выезде с «Ракувом» из Ченстоховы в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций (1:0, второй тайм).
Перед сегодняшним матчем игроки и руководство «Маккаби» посетили памятник жертвам Ченстоховского гетто. Делегацию возглавлял владелец и президент клуба Яаков Шахар, отец которого, Арье Шухтович, эмигрировал в Палестину из Лодзи.
Команда почтила память погибших в Ченстохове евреев, а также получила благословение от раввина.
Ченстоховское гетто было создано нацистской Германией в 1941 году в период оккупации Польши во время Второй мировой войны. В гетто проживали около 48 000 евреев, большинство из которых впоследствии были депортированы в лагерь Треблинка.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sportowe Fakty
