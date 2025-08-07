Игроки и руководство «Маккаби» Хайфа посетили памятник жертвам Ченстоховского гетто перед матчем с «Ракувом» в квалификации ЛК. Отец президента клуба эмигрировал в Палестину из Лодзи

Делегация «Маккаби» Хайфа посетила мемориал жертвам Ченстоховского гетто.

Израильский клуб играет на выезде с «Ракувом » из Ченстоховы в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций (1:0, второй тайм).

Перед сегодняшним матчем игроки и руководство «Маккаби » посетили памятник жертвам Ченстоховского гетто. Делегацию возглавлял владелец и президент клуба Яаков Шахар, отец которого, Арье Шухтович, эмигрировал в Палестину из Лодзи.

Команда почтила память погибших в Ченстохове евреев, а также получила благословение от раввина.

Ченстоховское гетто было создано нацистской Германией в 1941 году в период оккупации Польши во время Второй мировой войны. В гетто проживали около 48 000 евреев, большинство из которых впоследствии были депортированы в лагерь Треблинка.