«Байер» покупает вратаря «Лейпцига» Бласвиха за 2+1 млн евро (Филипп Хинце)

«Байер» покупает вратаря у «Лейпцига».

Леверкузенский клуб достиг соглашения с «Лейпцигом » о переходе Яниса Бласвиха , сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце.

«Байер » заплатит около 2 млн плюс евро плюс 1 млн в виде бонусов.

В прошлом сезоне 34-летний голкипер провел в «Зальцбурге », где сыграл 11 матчей в чемпионате Австрии. Его статистика – здесь .