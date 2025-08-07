«Байер» покупает вратаря «Лейпцига» Бласвиха за 2+1 млн евро (Филипп Хинце)
«Байер» покупает вратаря у «Лейпцига».
Леверкузенский клуб достиг соглашения с «Лейпцигом» о переходе Яниса Бласвиха, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Филипп Хинце.
«Байер» заплатит около 2 млн плюс евро плюс 1 млн в виде бонусов.
В прошлом сезоне 34-летний голкипер провел в «Зальцбурге», где сыграл 11 матчей в чемпионате Австрии. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Филиппа Хинце в Х
