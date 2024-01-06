Форвард «Каролины» Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ с «Вашингтоном»

Теги Каролина НХЛ Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ.

21-летний нападающий сыграл за «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2). 

В третьем периоде россиянин ассистировал Сету Джарвису, а в концовке установил окончательный счет, пробив Дарси Кюмпера броском в касание. 

Сегодня Василий (10:29, «+2») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок. 

Ранее в этом сезоне Пономарев набрал 20 (6+14) очков в 22 матчах в АХЛ за «Тусон» и «Чикаго Вулвс». 

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7 комментариев
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Отличный дебют!!! Браво, Василий!
+14
-1
+13
С такой средней результативностью почти сотку наберет! Раньше бы начал, Маки и Кучеров бы остались позади
+12
-2
+10
С почином! Так держать!
+9
0
+9
уже даже новички Вашингтону засаживают по нескольку очков
+6
-1
+5
Отличный дебют! Красавчик!
+4
0
+4
С отличным дебютом. Могли бы и 3-ю звезду матча дать.Всё таки первый матч в НХЛ. Но дали за одну передачу Карлсону(потому что она стала 500-й в НХЛ).
+2
-1
+1
Забрал, отдал, забил и все за 10 минут. А ведь какой терпеливый, Васек! Сколько ждал своего шанса?! Руки просто золотые для центра!
+2
-1
+1
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