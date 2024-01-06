Форвард «Каролины» Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ с «Вашингтоном»

Василий Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ.

21-летний нападающий сыграл за «Каролину» в матче регулярного чемпионата против «Вашингтона» (6:2).

В третьем периоде россиянин ассистировал Сету Джарвису, а в концовке установил окончательный счет, пробив Дарси Кюмпера броском в касание.

Сегодня Василий (10:29, «+2») реализовал единственный бросок в створ и сделал 1 блок.

Ранее в этом сезоне набрал 20 (6+14) очков в 22 матчах в АХЛ за «Тусон» и «Чикаго Вулвс».