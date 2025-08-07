  • Спортс
31

Товарищеские матчи. «Аль-Наср» с хет-триком Роналду разгромил «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»

«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» (4:0) в товарищеском матче.

«Аль-Наср» Криштиану Роналду разнес «Риу Аве» (4:0), Криштиану сделал хет-трик.

Товарищеские матчи

Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
7 августа 16:30, Альянц Арена
Бавария
Завершен
4 - 0
Тоттенхэм
Матч окончен
81’
Бентанкур   Грэй
81’
Сарр   Биссума
  Куси-Асаре
80’
Диас   Майк
76’
  Карл
74’
70’
Ришарлисон   Тель
Кейн   Куси-Асаре
67’
Горетцка   Дайбер
67’
Киммих   Бисхоф
67’
Станишич   Геррейру
67’
Коман   Карл
67’
Та   Киала
67’
Упамекано   Ким Мин Чжэ
67’
Олисе   Ваннер
67’
Лаймер   Боэ
67’
64’
Спенс   Одобер
64’
Джонсон   Дэвис
  Коман
61’
46’
Пальинья   Бергвалль
2тайм
Перерыв
41’
Ромеро
Кейн
15’
  Кейн
12’
Бавария
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Горетцка, Киммих, Олисе, Диас, Коман, Кейн
Запасные: Ульрайх, Урбиг, Ким Мин Чжэ, Киала, Карл, Дайбер, Куси-Асаре, Геррейру, Майк, Бисхоф, Felipe Marlon Chávez Somocursio, Ваннер, Боэ, Magnus Dalpiaz
1тайм
Тоттенхэм:
Викарио, Спенс, ван де Вен, Ромеро, Порро, Бентанкур, Пальинья, Джонсон, Сарр, Кудус, Ришарлисон
Запасные: Бергвалль, Одобер, Биссума, Кински, Остин, Вушкович, Данзо, Дэвис, Грэй, Тель
Подробнее
Товарищеские матчи (клубы). Club Friendlies 1
7 августа 19:00, Алгарве
Аль-Наср Эр-Рияд
Завершен
4 - 0
Риу Аве
Матч окончен
83’
Врусай   Соуза
82’
Атанасиу   Жоау Граса
75’
Панзо   Ломбото
Яхья   Аль-Наджди
75’
Уэсли   Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi
75’
Брозович   Аль-Хассан
75’
75’
Нтой   Петрассо
75’
Клейтон   Зоаби
Роналду   Гариб
69’
  Роналду
68’
65’
Луис   Жоау Томе
65’
Польманн   Папаканеллос
65’
Агилера   Новайш
Симакан   Аль-Шарари
65’
Бушаль   Аль-Ганам
65’
Анжело Габриэл   Аль-Хайбари
64’
  Роналду
63’
Мане
63’
2тайм
Перерыв
  Роналду
44’
41’
Атанасиу
Бушаль
34’
  Симакан
15’
Аль-Наср Эр-Рияд
Бенто, Аль-Амри, Симакан, Бушаль, Яхья, Жоау Феликс, Мане, Брозович, Анжело Габриэл, Уэсли, Роналду
Запасные: Аль-Ганам, Аль-Наджди, Аль-Хассан, Аль-Алива, Аль-Наджар, Аль-Немер, Majed bin Mohammed bin Ali Qasheesh, Аль-Хайбари, Saad bin Hussain bin Mohammed Haqawi, Аль-Шарари, Аман, Отавио, Mubarak bin Ahmed bin Rashed Al Ahmed Al Buainain, Гариб, Аль-Сулайхим, Аль-Акиди, Маран
1тайм
Риу Аве:
Мишта, Атанасиу, Врусай, Эбби, Панзо, Нтой, Польманн, Агилера, Бакулас, Луис, Клейтон
Запасные: Жоау Томе, Чаморро, Сина, Ломбото, Папаканеллос, Соуза, Зоаби, Петрассо, Новайш, Медина, Жоау Граса
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
