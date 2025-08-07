Матч окончен
Товарищеские матчи. «Аль-Наср» с хет-триком Роналду разгромил «Риу Аве», «Бавария» забила 4 гола «Тоттенхэму»
«Бавария» разгромила «Тоттенхэм» (4:0) в товарищеском матче.
«Аль-Наср» Криштиану Роналду разнес «Риу Аве» (4:0), Криштиану сделал хет-трик.
Товарищеские матчи
7 августа 16:30, Альянц Арена
7 августа 19:00, Алгарве
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13250 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
