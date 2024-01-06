Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 6 игр подряд с 2+ очками – рекорд «Каролины»

Теги Каролина Вашингтон НХЛ рекорды Кевин Динин Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Кэпиталс» (6:2). 

В активе 23-летнего россиянина стало 26 (9+17) очков в 24 играх в этом сезоне. В последних 6 матчах – 14 (7+7) баллов. 

Свечников набрал 2+ очка в 6 играх подряд и установил рекорд «Харрикейнс». Также он повторил рекорд франшизы по продолжительности такой серии.

Ранее это удавалось двум игрокам «Хартфорда» – Майку Роджерсу (1979/80, 6 игр) и Кевину Динину (1988/89, 6 игр). 

Сегодня Андрей (19:12, 2:53 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, а также получил малый штраф. 

5 комментариев
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Ответ Дима Миронов
почему всегда так нельзя играть?
Потому что у Свечникова травма серьёзная была (разрыв крестов), после которой некоторые заканчивают карьеру. Да и после он пропускал матчи из за разных причин. Радует, что Андрей не опустил руки и работал, что в итоге сказалось.
+7
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+7
Ух ты, у Андрея уже больше одного очка за игру. Набрал форму наконец то!!!
+4
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Свечникова и Ничушкина на матч звезд
+3
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+3
Последние пару недель, пожалуй в пятерке лучших игроков лиги.
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почему всегда так нельзя играть?
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