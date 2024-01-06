Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча. У Андрея 6 игр подряд с 2+ очками – рекорд «Каролины»

Андрей Свечников набрал 1+2 с «Вашингтоном» и стал 2-й звездой матча.

Форвард «Каролины» стал автором победной шайбы в игре регулярного чемпионата с «Кэпиталс» (6:2).

В активе 23-летнего россиянина стало 26 (9+17) очков в 24 играх в этом сезоне. В последних 6 матчах – 14 (7+7) баллов.

набрал 2+ очка в 6 играх подряд и установил рекорд «Харрикейнс». Также он повторил рекорд франшизы по продолжительности такой серии.

Ранее это удавалось двум игрокам «Хартфорда» – Майку Роджерсу (1979/80, 6 игр) и (1988/89, 6 игр).

Сегодня Андрей (19:12, 2:53 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 3 мимо, а также получил малый штраф.