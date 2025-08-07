«МЮ» и «Лейпциг» договорились о товарищеском матче в рамках сделки по Шешко. Немецкий клуб дополнительно заработает 1,5–2 млн евро
«МЮ» и «Лейпциг» проведут товарищеский матч в рамках сделки по Беньямину Шешко.
Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер 22-летнего форварда «РБ Лейпциг» за 76,5+8,5 млн евро.
Журналист Филипп Хинце сообщает, что в рамках сделки по Шешко клубы также договорились о товарищеском матче в Лейпциге – ожидается, что игра принесет «РБ Лейпциг» от 1,5 до 2 млн евро. Также немецкий клуб получит часть прибыли при возможной перепродаже футболиста.
Отмечается, что условия выплаты бонусов легко достижимы, поэтому «РБ Лейпциг», скорее всего, получит полную сумму трансфера. С учетом товарищеского матча и возможного дохода от перепродажи клуб может заработать около 90 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Филиппа Хинце
