Колуилл порвал «кресты» на первой тренировке предсезонки «Челси». Защитник перенес операцию
Ливай Колуилл выбыл на длительный срок из-за травмы колена.
Защитник «Челси» получил повреждение на этой неделе во время первой тренировки после после начала подготовки к сезону. Об этом сообщил главный тренер команды Энцо Мареска.
Сегодня клуб сообщил, что у Колуилла диагностировано повреждение передней крестообразной связки. Футболист был успешно прооперирован и в ближайшее время начнет процесс восстановления.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Челси»
