Эберль опроверг интерес «Баварии» к Джексону: «Никогда не разговаривал с ним»

В «Баварии» опровергли интерес к Николасу Джексону.

Ранее сообщалось , что мюнхенцы сделали запрос по нападающему «Челси ».

«Определенно [интереса] нет. Я никогда с ним не разговаривал», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль .