Эберль опроверг интерес «Баварии» к Джексону: «Никогда не разговаривал с ним»
В «Баварии» опровергли интерес к Николасу Джексону.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы сделали запрос по нападающему «Челси».
«Определенно [интереса] нет. Я никогда с ним не разговаривал», – сказал спортивный директор «Баварии» Макс Эберль.
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13490 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Максимилиана Коха
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости