Алена Куклычева: «Столько всего я сделала для Косторной бесплатно – любые ее «хочу», часто в короткие сроки. По ночам работала, чтобы не подвести»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Дизайнер Алена Куклычева рассказала, что Алена Косторная вернула ей не все костюмы.

Ранее фигуристка заявила, что в ее конфликте с дизайнером «поставлена точка».

«Пока осталось все, как было. Кроме того, что вернули часть костюмов, другую часть я забрала сегодня сама, потому что Алена сказала: «Ваши костюмы, забирайте сами». Я просила отправить или передать курьером.

Сегодня видела ее на катке, подошла к ней, попросила костюмы, она сказала: «Берите сами. Общайтесь с костюмерами».

Они мне любезно все отдали. Я не стала проверять, потому что меня уже подтрясывало, хотелось скорей уйти оттуда. А она отдала мне все в пакете, где написано «Ля ты крыса». Я в шоке!

Столько всего я сделала для нее бесплатно – любые ее «хочу», более двух лет. Все, что она хочет, и часто в короткие сроки, по ночам работала, чтобы не подвести.

Проверила, отдали не все. Если честно, больше не поеду. Такое унижение», – сказала Куклычева. 

«Рекламу, обещанную дизайнерам, не делала. Они работали, а остались ни с чем. Нет рекламных постов, тогда пусть деньги платит. Она выступала в платьях! Обманула нас. В шоу она зарабатывает деньги, а мы что, ее рабы?

Были договоренности на словах. Она говорит, что не было. Тогда можно сказать, что она выступала в недоплаченных костюмах! Как-то их должны нам оплатить? Постом рекламным или деньгами.

Пусть хоть какие-то деньги оплатит за труд дизайнеров. Повторюсь, она в этих костюмах зарабатывала деньги. Не на благотворительных утренниках выступала.

После праздников мы совместно решим, как поступим дальше. Все сейчас отдыхают. Но оставлять всю ситуацию так просто никто не собирается. Ей придется как-то оплатить труд», – цитирует дизайнера «Спорт-Экспресс».

Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки

Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»

Материалы по теме

38 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По вине Куклычёвой дизайнеры остались ни с чем. Потому что они у неё работали бесплатно без всяких гарантий.
+23
-3
+20
Это когда-нибудь закончится?
+13
-4
+9
Куклычева кинула своих портних, наобещав им с три короба, а теперь деньгами с продажи костюмов делиться с ними не хочет ))
+14
-5
+9
Ответ Katerina Sunny
По вине Куклычёвой дизайнеры остались ни с чем. Потому что они у неё работали бесплатно без всяких гарантий.
"Были договоренности на словах."
- вина Куклычевой 100% во всей этой истории, что письменно не оформила! (вероятно, чтоб налоги не платить)
Еще в какой-то суд они коллективно подавать собрались, смешные)
+9
0
+9
Работодатель дизайнеров — не Косторная, а Куклычева.
Именно она виновата, что они остались без постов. В следующий раз будет нормально прописывать ТЗ на рекламу. Сколько рекламы, кого отметить, посты или сторис.
А этот плач уже надоел.
+11
-3
+8
И можно узнать, что это за таинственное «бесплатно», если костюмы для шоу потом возвращаются в ателье и продаются?
+13
-5
+8
Горшочек, не вари! Спортс, хватит пиарить уже эту хайпующую мадам, у которой одни сплошные несостыковки в ее заявлениях
+10
-4
+6
Она получила отметки в сториз, видео Алёны в своих платьях, упоминания своего имени в СМИ, она забирает эти платья назад, она продаёт эти платья под заголовком "Платье Алёны Косторной" втридорога и при всём при этом хочет, чтобы Алёна ещё за них заплатила?!! Т. е. получить рекламу чемпионки ЧЕ и дважды их продать?!
Она пьёт..?
+7
-1
+6
Дорогая Алена Куклычева. То что Косторная невоспитанная, незрелая глупая девица - мы поняли. Что она безответственная и хамоватая тоже. Это по факту. Но харе уже хайпиться на этом. Правда. Вам что 10 лет???
+9
-3
+6
Заткнись уже🤦
Саму себя позорит,не наливайте этой даме больше.2 года шила платья без оплаты?Смехота.
+8
-2
+6
Звездный час для дизайнера Куклачевой. Она вцепилась в этот конфликт бульдожьей хваткой и просто так теперь не отстанет
+7
-1
+6
да она теперь эти платья по триста тысяч за штуку загонит (как то красное, в котором Косторная каталась). Это называется "остались ни с чем"?? хватит уже прибедняться. А своих швей она сама на деньги кинула, она их работодатель. Видимо больше бомбит с того, что Косторная нашла другую швею, а этой теперь останется только шить платья для шестилеток. Ну а что, тётя выгодно устроилась: шьёт платье (которому красна цена 100тыс.), даёт его в аренду для шоу известной спортсменке за рекламу (которая у медийных людей кстати нормально так стоит), а потом продаёт его с тройной наценкой. Но бизнес накрылся, вот и понеслось
+7
-2
+5
Женщина, вы когда-нибудь успокоитесь, нет? Не Косторная виновата, что ваши девочки работали по ночам за рекламу. Не Косторная виновата, что вы все свои договорённости предпочитаете не фиксировать на бумаге, чтобы было не подкопаться.
Не устраивало что-то "годами", не нужно было продолжать сотрудничество и тем более подставлять других швей.
Сама грызла кактус "бесплатно", а теперь помои льёт безостановочно. На мой взгляд, это веский звоночек для всех потенциальных клиентов сего мастера. Чистое имхо
Горшочек, не вари, в общем!
+7
-3
+4
Реклама стоит больших денег, а костюмы на прокат нет
+5
-1
+4
Куклычеву не понять. Сначала пишет, что Алена скащала общаться с костюмерами, и те любезно отдали костюмы. И тут де пишет, что Алена отдала в пакете с надписью... Так кто отдавал??? )))
Вообще то что пишет эта дизайнер, какой-то бред...
+6
-2
+4
Ответ Грибная Фея
Алена, переступите через эту коричневую субстанцию и #работайте_дальше
С кем ей работать, она своих наёмных работников оставила без оплаты, вот такой руководитель, видимо хотят её покинуть.
+4
0
+4
Ответ Eli Bil
"Были договоренности на словах." - вина Куклычевой 100% во всей этой истории, что письменно не оформила! (вероятно, чтоб налоги не платить) Еще в какой-то суд они коллективно подавать собрались, смешные)
Бесплатных работниц понять можно. Работа сделана, а то что им обещала Куклычёва нет. Было мнение, что раньше бы их и истории удовлетворили с упоминанием, но сейчас почему-то уже нет.
И с логикой у Куклычёвой беда. То есть если бы Косторная не зарабатывала в этих костюмах, то и обошлись бы дизайнеры и без денег и без постов?
+4
0
+4
Уважаемая Алена Куклычева, оплатите дизайнерам их труд! Вы на костюмах зарабатываете деньги, а не отшиваете их для благотворительных утренников. А после этого улаживайте вопросы с федрой по поводу оплаты по счету и с Аленой Косторной по поводу СВОИХ устных договоренностей.
+5
-2
+3
Ответ Грибная Фея
Алена, переступите через эту коричневую субстанцию и #работайте_дальше
Некогда ей глупостями заниматься, ей ещё кучу постов надо написать, скрины переписок сделать и стописят первое интервью дать. Да, ещё и объявления на Авито разместить, где она загонит, эти костюмы минимум по 300 косарей, только потому, что в них выступала Косторная. А так бы они нафиг никому не сдались.
+5
-2
+3
Весь сыр бор что эти четыре дизайнера делали платья с перьями. Вам нужны рекламные посты на это платье после того, как оно все позорно обсыпалось?
Тогда бы Косторная была недобросовестной рекламщицей. Да и после всего того, что дизайнер наговорила, какие могут быть посты?
+4
-1
+3
Хоть не открывай спортс.. Хватит уже про этого дизайнера
+4
-1
+3
Чем дольше, тем смешнее! 😆
+3
0
+3
Ответ Ольга Йылдырым
Проявите к женщине уважение. Это уже несмешно, неинтересно и уже похоже на издевательство над человеком. Оставьте её в покое, её явно несёт. Зачем вы продолжаете это вытаскивать.
Так она сама выставляет это.
+3
-1
+2
удивительная штука Спортс) под новостями обеих Ален в топах комменты с критикой именно той, кого цитируют) Местным юзерам пофиг, в чью пользу комментарии плюсовать, лишь бы хейта было побольше?)
+2
0
+2
Куклычева видимо много наобещала своим дизайнерам, а в итоге то, что они получили не оправдало их ожидания. Алёна не ангел конечно, но и дизайнерше стоит покопаться в себе, потому что ведет себя как базарная баба. Честно, надеюсь, что эта тема закроется, потому что противостояние хайпожорки-дизайнерши и боевых куниц уже немного утомило ))
+3
-1
+2
Ответ олечка.ка
Куклычеву не понять. Сначала пишет, что Алена скащала общаться с костюмерами, и те любезно отдали костюмы. И тут де пишет, что Алена отдала в пакете с надписью... Так кто отдавал??? ))) Вообще то что пишет эта дизайнер, какой-то бред...
Да, а так же "а ещё она мне нахамила! " - это оказывается "ваши костюмы, забирайте сами»". Врёт на каждом шагу.
+1
0
+1
Наглядно, пример того, как человек, пытаясь сделать пиар, вывалял себя в грязи. Всё-таки, выносить склоки на публику "левое" занятие. Но дизайнер, всё же, вызывает жалость. Жёсткая история.
+3
-2
+1
Ответ Veronika spuria
С кем ей работать, она своих наёмных работников оставила без оплаты, вот такой руководитель, видимо хотят её покинуть.
вам переживать больше не о чем?))
+1
0
+1
Ответ Ольга
Так она сама выставляет это.
Она где- то выставляет, а где- то интервью раздаёт разным редакциям.
+1
0
+1
Понеслось!
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий