Алена Куклычева: «Столько всего я сделала для Косторной бесплатно – любые ее «хочу», часто в короткие сроки. По ночам работала, чтобы не подвести»

Дизайнер Алена Куклычева рассказала, что Алена Косторная вернула ей не все костюмы.

Ранее фигуристка заявила, что в ее конфликте с дизайнером «поставлена точка».

«Пока осталось все, как было. Кроме того, что вернули часть костюмов, другую часть я забрала сегодня сама, потому что Алена сказала: «Ваши костюмы, забирайте сами». Я просила отправить или передать курьером.

Сегодня видела ее на катке, подошла к ней, попросила костюмы, она сказала: «Берите сами. Общайтесь с костюмерами».

Они мне любезно все отдали. Я не стала проверять, потому что меня уже подтрясывало, хотелось скорей уйти оттуда. А она отдала мне все в пакете, где написано «Ля ты крыса». Я в шоке!

Столько всего я сделала для нее бесплатно – любые ее «хочу», более двух лет. Все, что она хочет, и часто в короткие сроки, по ночам работала, чтобы не подвести.

Проверила, отдали не все. Если честно, больше не поеду. Такое унижение», – сказала Куклычева.

«Рекламу, обещанную дизайнерам, не делала. Они работали, а остались ни с чем. Нет рекламных постов, тогда пусть деньги платит. Она выступала в платьях! Обманула нас. В шоу она зарабатывает деньги, а мы что, ее рабы?

Были договоренности на словах. Она говорит, что не было. Тогда можно сказать, что она выступала в недоплаченных костюмах! Как-то их должны нам оплатить? Постом рекламным или деньгами.

Пусть хоть какие-то деньги оплатит за труд дизайнеров. Повторюсь, она в этих костюмах зарабатывала деньги. Не на благотворительных утренниках выступала.

После праздников мы совместно решим, как поступим дальше. Все сейчас отдыхают. Но оставлять всю ситуацию так просто никто не собирается. Ей придется как-то оплатить труд», – цитирует дизайнера «Спорт-Экспресс».

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