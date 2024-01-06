Орлов набрал 1+1 с «Вашингтоном». В 1-м периоде «Кэпиталс» показали видеоролик в его честь
Дмитрий Орлов набрал 1+1 в матче с «Вашингтоном».
Защитник «Каролины» забил в пустые ворота «Кэпиталс», а до этого начал атаку, в результате которой отличился Сет Джарвис.
«Харрикейнс» победили со счетом 6:2. В активе россиянина стало 15 (2+13) очков в 39 играх. В предыдущих 10 матчах на счету Орлова была 1 передача.
Сегодня Дмитрий (15:06, 1:22 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ и 1 мимо.
Он впервые сыграл на арене «Вашингтона» в составе гостевой команды.
В первом периоде «Кэпиталс» показали на видеокубе арены специальный видеоролик в честь россиянина. Он выступал за команду с 2011 по 2023 годы и выиграл с ней Кубок Стэнли в 2018 году.