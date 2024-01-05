Куница о пакете с надписью «Ля ты крыса» для дизайнера Куклычевой: «Там мои костюмы – их тоже попросили вернуть. По-моему, надпись по факту»

Куница заявил, что это он вернул дизайнеру Куклычевой костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с , сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Сегодня стало известно, что Косторная вернула Куклычевой костюмы для шоу. При этом часть из них передали в пакете с надписью «Ля ты крыса», что дизайнер показала в соцсети.

«Костюм положила не Алена, а я. Так как мои костюмы тоже попросили вернуть, в пакете мои костюмы. По-моему, по факту надпись», – приводит слова партнера Косторной Георгия Куницы Sport24.

Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»