Куница о пакете с надписью «Ля ты крыса» для дизайнера Куклычевой: «Там мои костюмы – их тоже попросили вернуть. По-моему, надпись по факту»

Теги пары Георгий Куница Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Куница заявил, что это он вернул дизайнеру Куклычевой костюмы в пакете с надписью «Ля ты крыса».

Ранее дизайнер Алена Куклычева объявила о прекращении сотрудничества с Аленой Косторной, сообщив, что фигуристка не оплатила соревновательные платья и не вернула часть костюмов для шоу.

Сегодня стало известно, что Косторная вернула Куклычевой костюмы для шоу. При этом часть из них передали в пакете с надписью «Ля ты крыса», что дизайнер показала в соцсети. 

«Костюм положила не Алена, а я. Так как мои костюмы тоже попросили вернуть, в пакете мои костюмы. По-моему, по факту надпись», – приводит слова партнера Косторной Георгия Куницы Sport24. 

Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»

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132 комментария
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Зря все жалели куницу. По моему это 2 сапога -пара. МужиГ лезет в бабские разборки как баба
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так она еще и Кунице шила бесплатно. Ну знаете. Кунице бы молчать. Халявщики!
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Заступился блин. Аленку уже за умную тут было приняли, но Гоша успешно слил все ee потуги в унитаз.
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Я не знаю, почему тут все так восхищались Гошей. Неумный, незрелый, без собственного мнения, слабый по характеру, мелочный. Это точно не Мужчина.
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Мальчик пока не в состоянии себе костюмы оплатить, зато похайпить не против. Утомила эта семейка попрошаек.
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Это фиаско. Георгий худо-бедно спасал репутацию пары, но теперь нет. Есть много достойных спортсменов, за которых буду болеть дальше
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какой же феерический олень
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Хороша парочка: баран да ярочка!

Дарите друг другу подарки с такими надписями и в таких пакетах, высококультурные вы наши, Гоша и Марфушечка-душечка !
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Очень недостойно, ну прямо очень....
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Типичные халявщики, которые считают, что им все постоянно должны, а потом и набросят напоследок. Дизайнерка с эмоциями тож перебрала конечно, но эти Костокуни прямо фу
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Что-то вспомнилось название старого американского фильма "Тупой и ещё тупее".
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Осталось только новому дизайнеру им костюмы на показалку с этой фразой сделать )
Ведь это ахахахахха, как смешно ))
Так слить свою репутацию как пара Косторная-Куница 😂
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ахах ну Куница конечно каблук знатный. Лезть в бабские разборки нормальный мужик не будет, тем более, что Алёна сама накосячила.
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Оказалось, главная Куница тоже нахаляву свои костюмы для шоу выгуливал. Получается, оба они скрысятничали. КК и есть крысы.
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Два сапога- пара. И оба левые(.
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Ответ Джефф Лебовски
Не факт. Может шили для Алёны, а она делилась.
зачем Алене мужские костюмы? Скорее всего она шила для Алены и ее мужа. Я вообще в шоке.
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Рыцарь или дурачок, в общем Гоша Куница 😂
+22
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+18
именные пакетики для дизайнеров от крысопары КК
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Куница твёрдо прижат коньком Косторной !
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+18
Такое отношение к женщине, это, конечно, дно. Просто инфантильный "мужик".
+22
-5
+17
Так Чудо Терпеливый дизайнер еще и этому великовозрастному лосю бесплатно отшивала(((((((, юзанули так юзанули человека на халяву.......излечения лосю от токсикоза непорядочности,гнилости и с-токсикоза....позорище-богатые семьи обнаглели в конец-за рабов трудяг держат
+19
-2
+17
Ответ Маргарита В Сафронова
Гоша, не лезь ты в бабьи раздоры. Они удовольствие получают, а ты рекльно заводишься. Привыкай игнорить такие ситуации.
К тому же когда мальчики хамят девочкам, это выглядит ещё более неприятно, чем когда девушки обмениваются любезностями🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ По ходу две Куницы нашли друг друга🤣🤣🤣
+18
-1
+17
Они нашли друг друга и сошлись. Театр абсурда обживает свой репертуар...
+16
0
+16
спасибо Георгию! избавил многих от необходимости переживать за него. в случае чего, тоже за словом в карман не полезет, понятно. желаю им долгих лет совместной жизни, ибо вселенная 100% сколлапсирует от расставания с Алёной)))
+20
-4
+16
Куница, ты старайся свою супругу подтягивать на свой уровень, а не опускаться на её! Не знаю правда каков Гоша из себя человек, может они два сапога пара, ведь подобное притягивает подобное, тогда извиняйте. Тогда жгите напару! несколько выходок и желание болеть за вас улетучится у многих
+19
-3
+16
Господи прости, так они оба на костюмах крысятили?
+18
-3
+15
Прокукарекал! Наконец-то! Все так ждали.
+14
0
+14
Аххххааааа эта Куница сделала мой день
+16
-2
+14
Не мужик. Точка.
+17
-3
+14
То есть, это Алене надо переживать за такого мужа, а не наоборот?
+19
-5
+14
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