  Тюкавин купил трактор за 1,5 млн рублей для спортшколы в родном Котласе. На стадионе разместят билборд с форвардом «Динамо» (Иван Карпов)
Константин Тюкавин подарил трактор спортшколе из родного Котласа.

Местная футбольная команда нуждалась в нем для ухода за газоном на стадионе. Нападающий «Динамо» вместе с клубом организовал покупку мини-трактора стоимостью 1,5 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Его раскрасили в бело-голубые цвета и нарисовали на кабине 70-й номер с эмблемой клуба.

В благодарность спортшкола разместила за воротами стадиона билборд с Тюкавиным. Осенью запланирована поездка футболиста в Котлас. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Благотворительность
детский футбол
