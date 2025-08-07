Тюкавин купил трактор за 1,5 млн рублей для спортшколы в родном Котласе. На стадионе разместят билборд с форвардом «Динамо» (Иван Карпов)
Константин Тюкавин подарил трактор спортшколе из родного Котласа.
Местная футбольная команда нуждалась в нем для ухода за газоном на стадионе. Нападающий «Динамо» вместе с клубом организовал покупку мини-трактора стоимостью 1,5 млн рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Его раскрасили в бело-голубые цвета и нарисовали на кабине 70-й номер с эмблемой клуба.
В благодарность спортшкола разместила за воротами стадиона билборд с Тюкавиным. Осенью запланирована поездка футболиста в Котлас.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
