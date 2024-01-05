Ахметов прилетел в Петербург, чтобы пройти медосмотр для «Зенита»
Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург перед переходом в «Зенит».
Полузащитник, которого «Зенит» купит у «Краснодара» за 100 миллионов рублей, уже находится в Санкт-Петербурге и готовится пройти медосмотр перед подписанием контракта, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на спортивного комментатора Геннадия Орлова.
Ранее сообщалось, что Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. Трансфер планируют закрыть до 14 января, когда «Зенит» отправится на сборы в ОАЭ.
Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.
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А зрителей всегда можно нагнать - в Питере за одну тысячу рублей полно "болельщиков" зенита. Если что, то можно и с Ленинградского проспекта в Москве репатриировать
Держи в курсе!