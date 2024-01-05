Ахметов прилетел в Петербург, чтобы пройти медосмотр для «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Ильзат Ахметов Футбол

Ильзат Ахметов прилетел в Санкт-Петербург перед переходом в «Зенит».

Полузащитник, которого «Зенит» купит у «Краснодара» за 100 миллионов рублей, уже находится в Санкт-Петербурге и готовится пройти медосмотр перед подписанием контракта, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на спортивного комментатора Геннадия Орлова.

Ранее сообщалось, что Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» сроком на 3,5 года. Трансфер планируют закрыть до 14 января, когда «Зенит» отправится на сборы в ОАЭ.

Ахметов выступает за «Краснодар» с 2022 года, он перешел из ЦСКА. В этом сезоне 26-летний полузащитник провел 15 матчей в Мир РПЛ и забил 2 гола. Его статистика доступна здесь.

«Зенит» забирает Ахметова у «Краснодара»! Ого, трансфер между конкурентами за титул

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
странное решение
+8
-1
+7
Шутка явно затянулась. Лучше бы Коваленко и Васильев играли, чем Ахметов. Смысл от него?
+4
-1
+3
"Может он в поликлинику приехал просто. Преждевременно говорить."
+2
0
+2
Ответ Игорь М.
Шутка явно затянулась. Лучше бы Коваленко и Васильев играли, чем Ахметов. Смысл от него?
смысл не в том, чтобы он играл за Зенит. а в том, чтобы за Краснодар не играл.
+4
-2
+2
Казах есть, киргиза купили

Осталось узбека увести у цска и таджика поискать где-то на стройке

Газпром просто троллит остатки виража с их манифестом12

Весь интернационал с СНГ можно собрать, главное, чтобы из Питера никого не было

А зрителей всегда можно нагнать - в Питере за одну тысячу рублей полно "болельщиков" зенита. Если что, то можно и с Ленинградского проспекта в Москве репатриировать
+1
0
+1
Ответ Alex Chernov
Держите в курсе 🙃
Спартак когда будет покупать очередной баласт ?
Держи в курсе!
+1
0
+1
Зенит взорвал рынок!
+1
-1
0
Мда
0
0
0
Все критикуют трансфер Ахметова. Но у Зенита в отличии от Спартака и многих других команд РПЛ есть тренер, который давно у руля команды и с которым согласуются трансферные решения. Это самое главное. Если Ахметов будет полезен Семаку в его игровой системе, то в чём проблема?
0
0
0
Ответ Игорь М.
Шутка явно затянулась. Лучше бы Коваленко и Васильев играли, чем Ахметов. Смысл от него?
а как он им мешает играть?! понятно же что многих паспортистов зенит потеряет , поэтому у все будут шансы
0
0
0
Ответ Вячеслав Клименко
смысл не в том, чтобы он играл за Зенит. а в том, чтобы за Краснодар не играл.
Можно подумать, он и раньше играл. У человека за полтора сезона в среднем по 35 минут за игру, прямо ключевого игрока у Краснодара забирает проклятый Газпром, лишь бы ослабить конкурента
0
0
0
Ответ eao79rus
Можно подумать, он и раньше играл. У человека за полтора сезона в среднем по 35 минут за игру, прямо ключевого игрока у Краснодара забирает проклятый Газпром, лишь бы ослабить конкурента
игрок ротации был точно. а чем тогда смысл и такая срочность его брать?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий