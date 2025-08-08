  • Спортс
Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» уступила «Лозанне», «Андерлехт» разгромил «Шериф»

Стартовал 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.

Во вторник «Клаксвик» с Фарерских островов обыграл белорусский «Неман» (2:0). 

В четверг «Арис» Александра Кокорина сыграл вничью с АЕК (2:2), «Андерлехт» разгромил «Шериф» (3:0), «Астана» в гостях уступила «Лозанне» (1:3). 

Лига конференций

3-й квалификационный раунд

Первые матчи

Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, стадион Зимбру
Милсами
Завершен
3 - 2
Виртус
Матч окончен
Abdoul Said Razack Yoda   Oladotun Olatunde-Matthew
90’
+1’
  Ндон
89’
88’
Matteo Zenoni
87’
Скаппини   Ciacci
Takyi
83’
Takyi
80’
76’
Амати
73’
  Скаппини
68’
Montanari   Голинуччи
68’
Tommaso Lombardi   Капикьони
  Хали
61’
Гынсарь   Ндон
61’
58’
De Lucia
51’
  Скаппини
2тайм
Перерыв
45’
+5’
Баттистини
45’
+2’
Tommaso Lombardi
Кобец
45’
+1’
38’
Пискалья   De Lucia
  Нваезе
31’
Милсами
Тымбур, Takyi, Нваезе, Лупано, Асмелаш, Жардан, Йосипой, Гынсарь, Abdoul Said Razack Yoda, Хали, Кобец
Запасные: Vasile Luchiță, Abdoul Said Razack Yoda, Дуймович, Lisu, Denis Vornic, Архирий, Гимп, Гынсарь, Chele
1тайм
Виртус:
Alex Passaniti, Гори, Пискалья, Ринальди, Баттистини, Буонокунто, Montanari, Амати, Matteo Zenoni, Скаппини, Tommaso Lombardi
Запасные: Пискалья, Montanari, Tommaso Lombardi, Джакомони, Скаппини, Гуддо, Muggeo, Бенинказа
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, Alphamega Stadium
Арис Лимасол
Завершен
2 - 2
АЕК
Матч окончен
90’
+1’
Перейра   Йонссон
Маккосланд   Кажу
86’
Маккосланд
79’
Квилитая   Rody Junior Effaghe
77’
Квилитая
72’
67’
Любичич   Гачинович
67’
Марин   Кутеса
56’
Манталос   Пинеда
56’
Зини   Койта
Голдсон
55’
55’
Пьерро
Какулис   Кокорин
46’
Монтнор   Маямбела
46’
2тайм
Перерыв
45’
+3’
Релваш
  Голдсон
31’
27’
Манталос
  Какулис
18’
14’
  Релваш
9’
  Перейра
Арис Лимасол
Вана, Андерсон Коррейя, Балогун, Голдсон, Яго, Маккосланд, Харалампус, Мархиев, Монтнор, Квилитая, Какулис
Запасные: Aloubacar Loucoubar, Маямбела, Matysik, Кажу, Гаустад, Rody Junior Effaghe, Anastasios Pishias, Софрониу, Бурхан, Кокорин
1тайм
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Манталос, Марин, Перейра, Любичич, Зини, Пьерро
Запасные: Christos Kosidis, Вида, Бриньоли, Кутеса, Angelópoulos, Пенрайс, Christoforos Kolimatsis, Пинеда, Койта, Гачинович, Йонссон
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, стадион Дарюса и Гиренаса
Жальгирис Каунас
Завершен
0 - 1
Арда
Матч окончен
Эдокполор   Eduardas Jurjonas
90’
+4’
Урега   Арманавичюс
89’
Беншеб   Янсонас
89’
87’
Вутов   Тилев
Чогадзе   Паулаускас
82’
Георгиевич   Наа
82’
Эдокполор
81’
79’
Велковски   Каскардо
75’
Мане
Eivinas Černiauskas
73’
72’
Карагарен   Мане
72’
Юсейн   Шиньяшики
59’
Юсейн
Толордава
57’
53’
  Вутов
46’
Николов   Вутов
2тайм
Перерыв
45’
+1’
Велев
Чогадзе
42’
23’
Гусейнов
Павлович
5’
Жальгирис Каунас
Шведкаускас, Эрнандес, Толордава, Эдокполор, Ба-Траоре, Сиргедас, Павлович, Урега, Беншеб, Чогадзе, Георгиевич
Запасные: Чогадзе, Лекятас, Урега, Беншеб, Nidas Vosylius, Микеленис, Кертез, Бурдзилаускас, Черных, Георгиевич, Tautvydas Burdzilauskas, Эдокполор
1тайм
Арда:
Господинов, Велковски, Гусейнов, Эбоа-Эбоа, Велев, Идову, Котев, Юсейн, Карагарен, Ковачев, Николов
Запасные: Вутов, Казаков, Юсейн, Boris Georgiev Todev, Юсуф, Ivaylo Vladimirov Nedelchev, Николов, Burak Akandzha, Велковски, Карагарен
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, Далга Арена
Араз-Нахчыван
Завершен
0 - 4
Омония
Матч окончен
86’
Эвандро   Эйтинг
81’
Лоизу   Неофиту
81’
Семеду   Дионку
Хасанализаде   Мамедов
76’
Аббасов   Булудов
76’
Кейта
76’
70’
Йоветич   Стемпиньски
69’
Марич
Патрик
66’
64’
Йоветич
Хасанализаде
63’
58’
  Йоветич
55’
  Эвандро
Коэн   Кейта
46’
Паро   Гараев
46’
2тайм
Перерыв
Боли   Нуну Родригеш
25’
22’
  Лоизу
13’
  Лоизу
Араз-Нахчыван
Аврам, Franco, Паро, Хасанализаде, Аббасов, Патрик, Мараньяо, Коэн, Силва, Симакала, Боли
Запасные: Паро, Аббасов, Искандеров, Ахмедли, Рамон Машадо, Хасанализаде, Боли, Коэн, Алхасов
1тайм
Омония:
Фрейтас, Кицос, Панайоту, Кулибали, Масурас, Марич, Кусулос, Эвандро, Семеду, Лоизу, Йоветич
Запасные: Хаммас, Симич, Эракович, Йоветич, Кирьякидис, Узохо, Konstantinidis, Эвандро, Лоизу, Мусяловски, Konstantinos Panagi, Семеду
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:00, Леркендаль
Русенборг
Завершен
0 - 0
Хаммарбю
Матч окончен
Исламович
86’
83’
Frank Junior Adjei   Adrian Adriano Lahdo
Рейтан   Хольм
82’
Нордли   Фоссум
82’
80’
Странд
79’
Юханссон   Абрахам
79’
Тунекти   Странд
Перейра   Йенссен
73’
71’
Бесара   Текие
2тайм
Перерыв
35’
Эрикссон
Русенборг
Тангвик, Перейра, Немчик, Сейде, Витрю, Нордли, Сельнэс, Вяянянен, Сейде, Исламович, Рейтан
Запасные: Сандберг, Haakon Ingdal Sørum, Рачич, Сетер, Håkon Singsdal Volden, Зейдан, Мортенсен, Перейра, Нордли, Рейтан, Aleksander Borgersen, Рейтан
1тайм
Хаммарбю:
Хан, Пинас, Винтер, Эрикссон, Erik Hampus Skoglund, Бесара, Карлссон, Frank Junior Adjei, Юханссон, Эраби, Тунекти
Запасные: Юханссон, Тунекти, Elton Sakarias Fischerström Opančar, Вагич, Бесара, Frank Junior Adjei, Маджед, Якобссон, Jonathan Gustav Karlsson, Ортмарк, Брезе, Moïse Elohim Victoire Kaboré
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 16:30, Městský stadion - Vítkovice Aréna
Баник
Завершен
4 - 3
Аустрия
Матч окончен
Бухта   Руснак
86’
Хольцер   Кпозо
86’
  Прекоп
82’
81’
Matteo Schablas
80’
Драгович   Плавотич
79’
  Саркария
76’
Мэлоун   Botic
76’
Helm
76’
Генуш   Matteo Schablas
Боула
74’
Шин   Фридек
73’
Халуш   Лишка
73’
67’
  Фитц
Когут   Златоглавек
62’
58’
Фишер   Хандль
57’
Й. Эггештайн   Саркария
54’
Lee
  Хольцер
49’
2тайм
Перерыв
  Бухта
45’
  Когут
36’
27’
Фишер
4’
  Мэлоун
Баник
Голец, Поезны, Халуш, Фридрих, Шин, Когут, Хольцер, Риго, Боула, Бухта, Прекоп
Запасные: Тиэи, Халуш, Когут, Корнезос, Owusu, Мунксгор, Альмаши, Látal, Шин, Хольцер, Бухта, Будински
1тайм
Аустрия:
Шахин-Радлингер, Визингер, Драгович, Lee, Генуш, Фишер, Барри, Ранфтль, Фитц, Мэлоун, Й. Эггештайн
Запасные: Й. Эггештайн, Драгович, Фишер, Генуш, Кос, Мэлоун, Saljic, Рагуж, Ведль, Ifeanyi-Arthur Ndukwe, Pazourek
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:00, Френдс Арена
АИК
Завершен
2 - 1
Дьор
Матч окончен
90’
+2’
Оуро   Oleksandr Pishchur
86’
Абрахамссон   Болдор
Флатакер   Гвидетти
81’
Целина   Хове
81’
78’
  Виталис
Папаяннопулос
73’
Хансен   Ишервуд
67’
Abdihakin Abdulkadir Ali   Айяри
67’
61’
Бумба   Виталис
46’
Kevin Bánáti   Влэдою
2тайм
Перерыв
  Целина
21’
  Беширович
7’
АИК
Нордфельдт, Беширович, Тюкосен, Хансен, Папаяннопулос, Бенкович, Чонгваи, Abdihakin Abdulkadir Ali, Салетрос, Целина, Флатакер
Запасные: Kazper Rikard Karlsson, Abdihakin Abdulkadir Ali, Йоэльссон, Charlie Steven Brian Pavey, Stanley Wilson Omondi, Zadok Yohanna, Хансен, Флатакер, Smidesang Edh, Yannick Emilio Geiger, Целина
1тайм
Дьор:
Петраш, Csinger, Абрахамссон, Miljan Krpić, Kevin Bánáti, Оуро, Антон, Гаврич, Тот, Бумба, Бенбуали
Запасные: Абрахамссон, Бумба, László Vingler, Imre Adrián Tollár, Živković, Kevin Bánáti, Botond Kocsis, Norbert Urblík, Ádám Décsy, Оуро, Dániel Brecska, Barnabás Bíró
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:00, Сконто
Рига
Завершен
3 - 0
Бейтар
Матч окончен
90’
+1’
Mendes Tavares
Муса
88’
Сикейра   Тайво
87’
Гримальдо   Бирка
87’
Meïssa Diop   Контрерас
86’
86’
Калу   Хуги
Рамирес   Регжа
71’
  Муса
69’
68’
Музи   Коэн
  Рамирес
63’
60’
Миха   Йона
60’
Морозов   Засно
Тонишев   Черномордый
60’
  Рамирес
47’
2тайм
Перерыв
Тонишев
23’
Рига
Звиедрис, Юрковскис, Нгом, Муса, Тонишев, Ahmed Awua Ankrah, Сикейра, Гало, Meïssa Diop, Гримальдо, Рамирес
Запасные: Mārcis Kazainis, Музинга, Brian Peña Perez-Vico, Зоммерс, Черномордый, Karl Gameni Wassom, Контрерас, Регжа, Бирка, Манкенда, Тайво
1тайм
Бейтар:
Мигел Силва, Менди, Даан, Карабали, Морозов, Леви, Mendes Tavares, Миха, Музи, Шуа, Калу
Запасные: Ziv Israel Ben Shimol, Yan Yusupov, Yehonatan Ozer, Коэн, Amit Korenfine, Йона, Zargary, Засно, Nehoray Dabush, Хуги, Коэн, Liel Deri
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:00, СР-Банк Арена
Викинг
Завершен
1 - 3
Истанбул
Матч окончен
90’
+4’
  Зельке
Альте   Jakob Segadal Hansen
80’
Свенссен   Д`Агостино
80’
Хеуген
80’
79’
  Опери
78’
Крешпу   Беяз
78’
Шахинер   Гюнеш
Аскильдсен   Квиа-Эгеског
67’
65’
Атан
65’
Шенгезер
Бьорсхоль   Хеуген
62’
Бериша   Эустбе
62’
60’
  Тюрюч
59’
Брнич   Шомуродов
59’
Да Кошта   Зельке
2тайм
Перерыв
17’
Сари   Тюрюч
  Свенссен
2’
Викинг
Классон, Бьорсхоль, Бертельсен, Falchener, Хеггхейм, Альте, Белл, Аскильдсен, Трипич, Свенссен, Бериша
Запасные: Бьорсхоль, Свенссен, Бериша, Эстбе, Веватне, Русет, Микаэльссон, Аскильдсен, Эукленн, Альте, Haugen, Tobias Saliou Séne Moi
1тайм
Истанбул:
Шенгезер, Опери, Ба, Лео Дуарте, Булут, Крешпу, Оздемир, Шахинер, Брнич, Да Кошта, Сари
Запасные: Да Кошта, Опоку, Эбоселе, Дилек, Крешпу, Шахинер, Брнич, Бабаджан, Эргюн, Сари, Дилмен, Гюрелер
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 17:00, ЙЮСК-Парк
Силькеборг
Завершен
0 - 1
Ягеллония
Матч окончен
87’
Витал
86’
Имас   Флак
86’
Драхаль   Jackson
Эстрем   Буш
77’
77’
Пулулу   Раллис
Маккоуэтт   Alexander Illum Simmelhack
77’
73’
Пулулу
71’
Романчук
Бакис   Хаяль
62’
62’
Прип Андреасен   Петушевски
Lautrup Freundlich   Oskar Adam Rudkjøbing Boesen
62’
61’
Посо   Вильяр
Эстрем
60’
Маттссон
50’
2тайм
Перерыв
15’
  Витал
Силькеборг
Ларсен, Montano, Ганшаш, Эстрем, Гаммельбю, Бакис, Маккоуэтт, Lautrup Freundlich, Маттссон, Ларсен, Адамсен
Запасные: Андресен, Julius Lorents Høgsted Nielsen, Lautrup Freundlich, Эстрем, Sebastian Biller Mikkelsen, Андерсен, Berger Brix, Bondergaard, Бакис, Маккоуэтт
1тайм
Ягеллония:
Абрамович, Вдовик, Кобаяси, Витал, Войтушек, Прип Андреасен, Романчук, Драхаль, Посо, Пулулу, Имас
Запасные: Пулулу, Имас, Мазурек, Драхаль, Посо, Стоинович, Прип Андреасен, Adrian Damasiewicz, Поляк, Кантеро
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, Парк де Спор
Дифферданж
Завершен
2 - 3
Левадия
Матч окончен
90’
+4’
Закарлюка
90’
Рооснупп   Кирсс
90’
де Моура   Закарлюка
90’
Victory Sunday Iboro
Франзони   Камара
87’
Хаджи   Бух
87’
Pereira Pinto   Эль-Идрисси
82’
70’
Шеннинг-Ларсен   Таммик
70’
Лопес   Bubacarr Tambedou
Абреу   Jakobi
60’
  Хаджи
59’
Pereira Pinto
56’
52’
  Мусаба
2тайм
Перерыв
44’
Мавретич   Лопес
Д`Анзико
23’
20’
  Айнсалу
  Хаджи
17’
14’
  Мусаба
Дифферданж
Луис Фелипе, Бедурет, Брюско, Д`Анзико, Ламперер, Мфуму, Франзони, Borges Da Silva, Pereira Pinto, Абреу, Хаджи
Запасные: Pereira Pinto, Alexandre Philippe Van Buggenhout, Pedro Mendes Alves, Fonseca Mendes, Marceu Soares Delgado, Франзони, Хаджи, Paulo Rafael Ribeiro, Абреу, Риссиулли, да Кошта
1тайм
Левадия:
Валлнер, Шеннинг-Ларсен, Пеэтсон, Victory Sunday Iboro, Тур, Мавретич, Айнсалу, Торрес Рамирес, Мусаба, де Моура, Рооснупп
Запасные: де Моура, Kauã Davi Fernandes Braga, Аджири, Лийвак, Лопес, Wendell Gabriel Mendes Craveiro, Maksimilian Skvortsov, Рооснупп, Ani, Шеннинг-Ларсен, Мавретич, Калласте
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, Стожице
Олимпия
Завершен
0 - 0
Эгнатия
Матч окончен
90’
+7’
Жайме
90’
+5’
Daniel Wotlai
90’
+1’
Люшкья   Жайме
90’
+1’
Медейрос   Daniel Wotlai
89’
Фангай
Тамм   Дурдов
83’
82’
Leonardo Rezende Flôres de Melo
79’
Сельмани   Leonardo Rezende Flôres de Melo
79’
Бакайоко   Яхая
78’
Груда   Jefferson Oliveira da Conceição
75’
Фангай
Брест   Марин
73’
Тамм
68’
68’
Алекси
67’
Сота
Коич   Алекс Бланко
60’
55’
Бакайоко
46’
Люшкья
2тайм
Перерыв
Олимпия
Дайчар, Урбанчич, Мухамедбегович, Jelenkovic, Дига Алмейда, Брест, Агба, Доффо, Коич, Диогу Пинту, Тамм
Запасные: Финк, Горенц, Мотика, Бристрич, Коич, Анану, Ачимович, Val Matija Zakrajšek, Брест, Тамм, Алвес
1тайм
Эгнатия:
Дайсинани, Алиев, Джемайли, Сота, Фангай, Медейрос, Алекси, Люшкья, Груда, Бакайоко, Сельмани
Запасные: Люшкья, Медейрос, Сельмани, Кука, Ндреца, Груда, Бакайоко, Poci, Ruçi
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, Торсвеллур
Викингур Гота
Завершен
2 - 1
Линфилд
Матч окончен
Радосавлевич
86’
Эллингсгор
82’
69’
Арчер   Макки
Йохансен   Нильсен
68’
Скола   Радосавлевич
68’
Йохансен
59’
58’
Макги   Аллен
  Йонхардссон
56’
47’
Оффорд
46’
Малгрю   Макклейн
2тайм
Перерыв
9’
  Фитцпатрик
  Холл
3’
Викингур Гота
Arngrímsson, Йонхардссон, Свенссон, Грегерсен, Ольсен, Скола, Árni Nóa Atlason, Эллингсгор, Калльсберг, Ватнхамар, Йохансен
Запасные: Arnór Brandsson, Jákup Martin Jarnskor, Нильсен, о Рейнатред, Ingi Arngrímsson, Páll Eirik Djurhuus, Хансен, Jósef Ólavsson Gleðisheygg, Bjørn Bakk Bjarkhamar, Klein Joensen, Радосавлевич
1тайм
Линфилд:
Джонс, Роско, Холл, Орр, Арчер, Миллар, Шилдс, Малгрю, Макги, Оффорд, Фитцпатрик
Запасные: Уолш, Аллен, Sean Brendan Brown, Rhys Annett, Макки, Уайтсайд, Макклейн, Ryan McKay
Лига Конференций. 3-й квалификационный раунд
7 августа 18:00, epet ARENA
Спарта Прага
Завершен
4 - 1
Арарат-Армения
Матч окончен
88’
Кейруш