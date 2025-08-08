Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. «Арис» Кокорина сыграл вничью с АЕК, «Астана» уступила «Лозанне», «Андерлехт» разгромил «Шериф»

Стартовал 3-й квалификационный раунд Лиги конференций.
Во вторник «Клаксвик» с Фарерских островов обыграл белорусский «Неман» (2:0).
В четверг «Арис» Александра Кокорина сыграл вничью с АЕК (2:2), «Андерлехт» разгромил «Шериф» (3:0), «Астана» в гостях уступила «Лозанне» (1:3).
Лига конференций
3-й квалификационный раунд
Первые матчи
Abdoul Said Razack Yoda Oladotun Olatunde-Matthew
Tommaso Lombardi Капикьони
Милсами
Тымбур, Takyi, Нваезе, Лупано, Асмелаш, Жардан, Йосипой, Гынсарь, Abdoul Said Razack Yoda, Хали, Кобец
Запасные: Vasile Luchiță, Abdoul Said Razack Yoda, Дуймович, Lisu, Denis Vornic, Архирий, Гимп, Гынсарь, Chele
Виртус:
Alex Passaniti, Гори, Пискалья, Ринальди, Баттистини, Буонокунто, Montanari, Амати, Matteo Zenoni, Скаппини, Tommaso Lombardi
Запасные: Пискалья, Montanari, Tommaso Lombardi, Джакомони, Скаппини, Гуддо, Muggeo, Бенинказа
Квилитая Rody Junior Effaghe
Арис Лимасол
Вана, Андерсон Коррейя, Балогун, Голдсон, Яго, Маккосланд, Харалампус, Мархиев, Монтнор, Квилитая, Какулис
Запасные: Aloubacar Loucoubar, Маямбела, Matysik, Кажу, Гаустад, Rody Junior Effaghe, Anastasios Pishias, Софрониу, Бурхан, Кокорин
АЕК:
Стракоша, Пилиос, Релваш, Мукуди, Рота, Манталос, Марин, Перейра, Любичич, Зини, Пьерро
Запасные: Christos Kosidis, Вида, Бриньоли, Кутеса, Angelópoulos, Пенрайс, Christoforos Kolimatsis, Пинеда, Койта, Гачинович, Йонссон
Эдокполор Eduardas Jurjonas
Жальгирис Каунас
Шведкаускас, Эрнандес, Толордава, Эдокполор, Ба-Траоре, Сиргедас, Павлович, Урега, Беншеб, Чогадзе, Георгиевич
Запасные: Чогадзе, Лекятас, Урега, Беншеб, Nidas Vosylius, Микеленис, Кертез, Бурдзилаускас, Черных, Георгиевич, Tautvydas Burdzilauskas, Эдокполор
Арда:
Господинов, Велковски, Гусейнов, Эбоа-Эбоа, Велев, Идову, Котев, Юсейн, Карагарен, Ковачев, Николов
Запасные: Вутов, Казаков, Юсейн, Boris Georgiev Todev, Юсуф, Ivaylo Vladimirov Nedelchev, Николов, Burak Akandzha, Велковски, Карагарен
Араз-Нахчыван
Аврам, Franco, Паро, Хасанализаде, Аббасов, Патрик, Мараньяо, Коэн, Силва, Симакала, Боли
Запасные: Паро, Аббасов, Искандеров, Ахмедли, Рамон Машадо, Хасанализаде, Боли, Коэн, Алхасов
Омония:
Фрейтас, Кицос, Панайоту, Кулибали, Масурас, Марич, Кусулос, Эвандро, Семеду, Лоизу, Йоветич
Запасные: Хаммас, Симич, Эракович, Йоветич, Кирьякидис, Узохо, Konstantinidis, Эвандро, Лоизу, Мусяловски, Konstantinos Panagi, Семеду
Frank Junior Adjei Adrian Adriano Lahdo
Русенборг
Тангвик, Перейра, Немчик, Сейде, Витрю, Нордли, Сельнэс, Вяянянен, Сейде, Исламович, Рейтан
Запасные: Сандберг, Haakon Ingdal Sørum, Рачич, Сетер, Håkon Singsdal Volden, Зейдан, Мортенсен, Перейра, Нордли, Рейтан, Aleksander Borgersen, Рейтан
Хаммарбю:
Хан, Пинас, Винтер, Эрикссон, Erik Hampus Skoglund, Бесара, Карлссон, Frank Junior Adjei, Юханссон, Эраби, Тунекти
Запасные: Юханссон, Тунекти, Elton Sakarias Fischerström Opančar, Вагич, Бесара, Frank Junior Adjei, Маджед, Якобссон, Jonathan Gustav Karlsson, Ортмарк, Брезе, Moïse Elohim Victoire Kaboré
Баник
Голец, Поезны, Халуш, Фридрих, Шин, Когут, Хольцер, Риго, Боула, Бухта, Прекоп
Запасные: Тиэи, Халуш, Когут, Корнезос, Owusu, Мунксгор, Альмаши, Látal, Шин, Хольцер, Бухта, Будински
Аустрия:
Шахин-Радлингер, Визингер, Драгович, Lee, Генуш, Фишер, Барри, Ранфтль, Фитц, Мэлоун, Й. Эггештайн
Запасные: Й. Эггештайн, Драгович, Фишер, Генуш, Кос, Мэлоун, Saljic, Рагуж, Ведль, Ifeanyi-Arthur Ndukwe, Pazourek
Abdihakin Abdulkadir Ali Айяри
АИК
Нордфельдт, Беширович, Тюкосен, Хансен, Папаяннопулос, Бенкович, Чонгваи, Abdihakin Abdulkadir Ali, Салетрос, Целина, Флатакер
Запасные: Kazper Rikard Karlsson, Abdihakin Abdulkadir Ali, Йоэльссон, Charlie Steven Brian Pavey, Stanley Wilson Omondi, Zadok Yohanna, Хансен, Флатакер, Smidesang Edh, Yannick Emilio Geiger, Целина
Дьор:
Петраш, Csinger, Абрахамссон, Miljan Krpić, Kevin Bánáti, Оуро, Антон, Гаврич, Тот, Бумба, Бенбуали
Запасные: Абрахамссон, Бумба, László Vingler, Imre Adrián Tollár, Živković, Kevin Bánáti, Botond Kocsis, Norbert Urblík, Ádám Décsy, Оуро, Dániel Brecska, Barnabás Bíró
Рига
Звиедрис, Юрковскис, Нгом, Муса, Тонишев, Ahmed Awua Ankrah, Сикейра, Гало, Meïssa Diop, Гримальдо, Рамирес
Запасные: Mārcis Kazainis, Музинга, Brian Peña Perez-Vico, Зоммерс, Черномордый, Karl Gameni Wassom, Контрерас, Регжа, Бирка, Манкенда, Тайво
Бейтар:
Мигел Силва, Менди, Даан, Карабали, Морозов, Леви, Mendes Tavares, Миха, Музи, Шуа, Калу
Запасные: Ziv Israel Ben Shimol, Yan Yusupov, Yehonatan Ozer, Коэн, Amit Korenfine, Йона, Zargary, Засно, Nehoray Dabush, Хуги, Коэн, Liel Deri
Альте Jakob Segadal Hansen
Викинг
Классон, Бьорсхоль, Бертельсен, Falchener, Хеггхейм, Альте, Белл, Аскильдсен, Трипич, Свенссен, Бериша
Запасные: Бьорсхоль, Свенссен, Бериша, Эстбе, Веватне, Русет, Микаэльссон, Аскильдсен, Эукленн, Альте, Haugen, Tobias Saliou Séne Moi
Истанбул:
Шенгезер, Опери, Ба, Лео Дуарте, Булут, Крешпу, Оздемир, Шахинер, Брнич, Да Кошта, Сари
Запасные: Да Кошта, Опоку, Эбоселе, Дилек, Крешпу, Шахинер, Брнич, Бабаджан, Эргюн, Сари, Дилмен, Гюрелер
Маккоуэтт Alexander Illum Simmelhack
Прип Андреасен Петушевски
Lautrup Freundlich Oskar Adam Rudkjøbing Boesen
Силькеборг
Ларсен, Montano, Ганшаш, Эстрем, Гаммельбю, Бакис, Маккоуэтт, Lautrup Freundlich, Маттссон, Ларсен, Адамсен
Запасные: Андресен, Julius Lorents Høgsted Nielsen, Lautrup Freundlich, Эстрем, Sebastian Biller Mikkelsen, Андерсен, Berger Brix, Bondergaard, Бакис, Маккоуэтт
Ягеллония:
Абрамович, Вдовик, Кобаяси, Витал, Войтушек, Прип Андреасен, Романчук, Драхаль, Посо, Пулулу, Имас
Запасные: Пулулу, Имас, Мазурек, Драхаль, Посо, Стоинович, Прип Андреасен, Adrian Damasiewicz, Поляк, Кантеро
Pereira Pinto Эль-Идрисси
Дифферданж
Луис Фелипе, Бедурет, Брюско, Д`Анзико, Ламперер, Мфуму, Франзони, Borges Da Silva, Pereira Pinto, Абреу, Хаджи
Запасные: Pereira Pinto, Alexandre Philippe Van Buggenhout, Pedro Mendes Alves, Fonseca Mendes, Marceu Soares Delgado, Франзони, Хаджи, Paulo Rafael Ribeiro, Абреу, Риссиулли, да Кошта
Левадия:
Валлнер, Шеннинг-Ларсен, Пеэтсон, Victory Sunday Iboro, Тур, Мавретич, Айнсалу, Торрес Рамирес, Мусаба, де Моура, Рооснупп
Запасные: де Моура, Kauã Davi Fernandes Braga, Аджири, Лийвак, Лопес, Wendell Gabriel Mendes Craveiro, Maksimilian Skvortsov, Рооснупп, Ani, Шеннинг-Ларсен, Мавретич, Калласте
Leonardo Rezende Flôres de Melo
Сельмани Leonardo Rezende Flôres de Melo
Груда Jefferson Oliveira da Conceição
Олимпия
Дайчар, Урбанчич, Мухамедбегович, Jelenkovic, Дига Алмейда, Брест, Агба, Доффо, Коич, Диогу Пинту, Тамм
Запасные: Финк, Горенц, Мотика, Бристрич, Коич, Анану, Ачимович, Val Matija Zakrajšek, Брест, Тамм, Алвес
Эгнатия:
Дайсинани, Алиев, Джемайли, Сота, Фангай, Медейрос, Алекси, Люшкья, Груда, Бакайоко, Сельмани
Запасные: Люшкья, Медейрос, Сельмани, Кука, Ндреца, Груда, Бакайоко, Poci, Ruçi
Викингур Гота
Arngrímsson, Йонхардссон, Свенссон, Грегерсен, Ольсен, Скола, Árni Nóa Atlason, Эллингсгор, Калльсберг, Ватнхамар, Йохансен
Запасные: Arnór Brandsson, Jákup Martin Jarnskor, Нильсен, о Рейнатред, Ingi Arngrímsson, Páll Eirik Djurhuus, Хансен, Jósef Ólavsson Gleðisheygg, Bjørn Bakk Bjarkhamar, Klein Joensen, Радосавлевич
Линфилд:
Джонс, Роско, Холл, Орр, Арчер, Миллар, Шилдс, Малгрю, Макги, Оффорд, Фитцпатрик
Запасные: Уолш, Аллен, Sean Brendan Brown, Rhys Annett, Макки, Уайтсайд, Макклейн, Ryan McKay