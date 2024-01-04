Кубок Содружества. Латыпов, Логинов, Серохвостов, Бабиков, Халили, Смольский, Лазовский выступят в спринте

5 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет мужской спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

3. Александр Корнев

6. Роман Елетнов (Беларусь)

8. Евгений Емерхонов

9. Петр Пащенко

10. Ильназ Мухамедзянов

11. Даниил Серохвостов

12. Илья Авсеенко (Беларусь)

13. Карим Халили

14. Александр Поварницын

15. Евгений Сидоров

16. Никита Лобастов (Беларусь)

17. Кирилл Стрельцов

18. Эдуард Латыпов

19. Антон Бабиков

20. Роман Сурнев

21. Василий Томшин

22. Иван Тулатин (Беларусь)

23. Роман Еремин

24. Александр Логинов

27. Максим Воробей (Беларусь)

28. Иван Колотов

29. Алексей Вагин

30. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

31. Кирилл Бажин

32. Антон Смольский (Беларусь)

33. Рустам Каюмов

34. Михаил Бурундуков

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах