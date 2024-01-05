Сергеев о том, сколько денег ему нужно в Петербурге: «100 тысяч. В Череповце меньше хватит – 30»

Теги Зенит премьер-лига Россия Иван Сергеев деньги Футбол

Иван Сергеев считает, что ему хватит 100 тысяч рублей для жизни в Петербурге.

– Сколько денег нужно в месяц?

– Именно в плане чего? Если за квартиру заплатили уже? (смеется) Или с квартирой?

– Без квартиры. Еда, такси.

– 50.

– В Петербурге?

– 100 в Петербурге. Дома [в Череповце] меньше хватит – 30.

– 50 и 100 тысяч? Рублей?

– Да, – сказал нападающий «Зенита».

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50 комментариев
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Понятно почему Сергеев бороду не бреет. Экономит.
+87
-2
+85
Ответ Altemirov
Комментарий удален пользователем
На 100к в любом городе любой человек выживет. Ещё отложить сможет. О чем разговор вообще
+80
-5
+75
Так а в чём он неправ: кормят 2 раза а день на базе, скорее всего, каждый вторые выходные он на выезде, где тоже всё обеспечивает клуб, один раз потратиться на необходимые гаджеты для дома и периодически шмотки покупать по желанию
+59
0
+59
30 тыщ это даже много.... если за квартиру уже заплочено, а кормят тебя в клубной столовой)))
+23
-1
+22
Что за мамкин бухгалтер задавал вопрос? «Без квартиры. Еда и такси». У меня в 15 лет такие графы расходов были, не хватает только пункта «на пиво с пацанами»
+24
-3
+21
Ответ Altemirov
Комментарий удален пользователем
Еда, такси в Питере за 100 - легко)
Особенно, если полмесяца в командировках))
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+17
Ответ Сергей
Если умеешь контролировать доходы/расходы и есть своя жилплощадь, то 30 и в СПб хватит. На одного человека естественно. Но тем, кто привык к соевым смузи по утрам и новым айфончикам каждый год, тем конечно нужно от 50 до бесконечности.
На что тебе хватит? На продукты с красным ценником? А здоровье? А одежда? А форс-мажоры? Выживать на 30 можно, даже с запасом, пенсионеры на пятнашку умудряются, но полноценно жить - нет
+14
-3
+11
Если умеешь контролировать доходы/расходы и есть своя жилплощадь, то 30 и в СПб хватит. На одного человека естественно. Но тем, кто привык к соевым смузи по утрам и новым айфончикам каждый год, тем конечно нужно от 50 до бесконечности.
+21
-12
+9
На 100 тыс в Питере, если на одного, вполне нормально. Если жить в соей квартире. У меня так и выходит 100-150, в зависимости от сопутствующих трат. 30 ты, на питание, по 1 тыс в день нормально. 10 тыс на коммуналку, связь и интернет. Остальное уже бензин, развлечения, покупки.
А вот у кого семья, труднее. Но снижаются расходы на еду и развлечения. В троём, не шикуя, своей квартире, можно прожить месяц на 100 к.
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+9
Ваня - молодец. Без дешёвых понтов. Да и забивает ещё.
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Ответ Peter Parker
Что за мамкин бухгалтер задавал вопрос? «Без квартиры. Еда и такси». У меня в 15 лет такие графы расходов были, не хватает только пункта «на пиво с пацанами»
Да это шуточный блиц с ним сегодня на ютубе вышел
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+5
Ответ Матвей Суицидин
выжить можно, если у тебя скромные потребности. грубо говоря, на еду и одежду хватит вполне, но если чуть расширить горизонт, то этих денег уже не хватает, например, чтобы учиться параллельно с работой - это ты 20 в месяц, если ты играешь в большой теннис или катаешься на горных лыжах, то выложи ещё столько же, сходить пару раз в хороший ресторан с девушкой или выехать на выходные загород в спа-отель или просто на турбазу - это уже невиданная роскошь. а еще ты можешь быть каким-нибудь хроником и тратить на лекарства тыщ 10 в месяц. Я думаю, Сергеев не понимает, что значит прожить на 100к в месяц.
Так хроник или на горных лыжах?
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Ответ Михаил1970
Понятно почему Сергеев бороду не бреет. Экономит.
Экономит на электричестве, борода согревает.
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Особенно радует в таком бюджете деньги на машину, всего 100 зарплат (т.е. доход за 8 лет) и у тебя Джили кулрей))
+4
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Ответ reteka
Комментарий удален пользователем
Это вам в соответствующих нероссийских ТГ-каналах рассказали? Ну, там, где про охоту на ежей писали, которых голодающие россияне едят.
+8
-5
+3
Ответ dreamstep
30 тыщ на питание - это если ты курицу с гречей 6 дней в неделю ешь. А если себя например кофейком в кофейне побаловать, фаст фудом пару раз в неделю, то 50к набегает. Лично у меня так, в рестораны не хожу, но и 1к в день на еду уже не сильно хватает если есть более-менее что хочешь.
Ты с какой планеты? Совсем загнул. На курицу с гречкой и 5 к хватит. На 1 к в день можно съесть килограмм говядины и обожраться гречкой, картошкой, а потом догнаться помидорами с огурцами и ещё пивасика позволить с рыбкой. Ну я же килограмм говядины не съем за день.
+4
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С этого и копить можно, если квартира своя.
+2
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Если не шиковать, то в Московской области 100 на одного хватит. Раз в год в какую-нибудь Турцию. На машину уже придется затягивать пояса.
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Ответ Андрей Балабаев
Да это шуточный блиц с ним сегодня на ютубе вышел
Понял, спасибо!
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+2
Ответ Компотов
Так хроник или на горных лыжах?
Он на лыжах в спа отеле.
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Ответ Матвей Суицидин
выжить можно, если у тебя скромные потребности. грубо говоря, на еду и одежду хватит вполне, но если чуть расширить горизонт, то этих денег уже не хватает, например, чтобы учиться параллельно с работой - это ты 20 в месяц, если ты играешь в большой теннис или катаешься на горных лыжах, то выложи ещё столько же, сходить пару раз в хороший ресторан с девушкой или выехать на выходные загород в спа-отель или просто на турбазу - это уже невиданная роскошь. а еще ты можешь быть каким-нибудь хроником и тратить на лекарства тыщ 10 в месяц. Я думаю, Сергеев не понимает, что значит прожить на 100к в месяц.
А если занимаешься ралли, то еще лямов 20 в год))
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Ответ Кенни Маккормик
На что тебе хватит? На продукты с красным ценником? А здоровье? А одежда? А форс-мажоры? Выживать на 30 можно, даже с запасом, пенсионеры на пятнашку умудряются, но полноценно жить - нет
Что в твоём понимании полноценно?
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Если не шиковать, то можно, даже снимая студию в 22 квадрата где-нибудь на Просвещения, и на 50 тысяч жить.
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До войны, если квартирный вопрос решен, мне бы 30к хватало бы.
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А Ванька то у нас экономный парень 👍😏
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Ваня скромный парень. В инете почти не светится, вью короткие, не болтает языком как помелом.
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А Ваня и правда молодец, забивает, и было неприятно, когда Аршавин, недавно, не назвал его, Головина он знает и всё, футболистов нет в РПЛ.
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Сделайте ему такую зарплату... Больше они не заслуживают. Вся страна на такие деньги живёт....
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Ответ Baltika
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А можно в цифрах - сколько точно осталось?)
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Комментарий удален пользователем
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