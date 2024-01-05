Сергеев о том, сколько денег ему нужно в Петербурге: «100 тысяч. В Череповце меньше хватит – 30»
Иван Сергеев считает, что ему хватит 100 тысяч рублей для жизни в Петербурге.
– Сколько денег нужно в месяц?
– Именно в плане чего? Если за квартиру заплатили уже? (смеется) Или с квартирой?
– Без квартиры. Еда, такси.
– 50.
– В Петербурге?
– 100 в Петербурге. Дома [в Череповце] меньше хватит – 30.
– 50 и 100 тысяч? Рублей?
– Да, – сказал нападающий «Зенита».
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Особенно, если полмесяца в командировках))
А вот у кого семья, труднее. Но снижаются расходы на еду и развлечения. В троём, не шикуя, своей квартире, можно прожить месяц на 100 к.