Иван Сергеев считает, что ему хватит 100 тысяч рублей для жизни в Петербурге.

– Сколько денег нужно в месяц?

– Именно в плане чего? Если за квартиру заплатили уже? (смеется) Или с квартирой?

– Без квартиры. Еда, такси.

– 50.

– В Петербурге?

– 100 в Петербурге. Дома [в Череповце] меньше хватит – 30.

– 50 и 100 тысяч? Рублей?

– Да, – сказал нападающий « ».

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