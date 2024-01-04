Кубок Содружества. Сливко, Сола, Дербушева, Казакевич, Гербулова, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут спринт

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина спринт (жен) Ирина Лещенко (Кривко) Наталья Гербулова Виктория Сливко Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Гореева Ксения Шнейдер Аделина Сабитова Ксения Довгая Полина Плюснина Алина Кудисова Анастасия Зырянова Кира Дюжева Дарья Кудаева Кубок Содружества Юлия Шеллер Биатлон

5 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женский спринт.

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3-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Лариса Куклина

3. Кира Дюжева

4. Юлия Шеллер

5. Дарья Кудаева (Беларусь)

7. Анастасия Зырянова

8. Елизавета Каплина

9. Ирина Лещенко (Беларусь)

10. Ксения Шнейдер

11. Ксения Довгая

12. Наталия Шевченко

14. Алина Кудисова

15. Полина Плюснина

16. Аделина Сабитова (Беларусь)

17. Анастасия Егорова

18. Виктория Сливко

19. Валерия Каюмова

20. Анастасия Шевченко

21. Анна Сола (Беларусь)

22. Тамара Дербушева

23. Анастасия Батманова

24. Ирина Казакевич

25. Анастасия Гореева

26. Наталья Гербулова

27. Екатерина Носкова

28. Полина Шевнина

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

7 комментариев
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28 человек в спринте это полный список? Губерниев обещал нам пирдуха на внутренних соревнованиях. И 34 человека у мужчин. Будем рвать рейтинги.
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Учитывая, что в крайних гонках доминировали свердловские, значит сейчас побеждать должны другие: Сола, Сливко и кто-то из группы Истомина
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Ответ Daniyar8
Учитывая, что в крайних гонках доминировали свердловские, значит сейчас побеждать должны другие: Сола, Сливко и кто-то из группы Истомина
шашиловки с гор спустились, у них преимущество
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да как всегда народу на КС с гулькин хвост 🥲
мой прогноз егорова сливко сола/гореева
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Ответ papadok
28 человек в спринте это полный список? Губерниев обещал нам пирдуха на внутренних соревнованиях. И 34 человека у мужчин. Будем рвать рейтинги.
Все лидеры рейтингов стартуют, а остальные массовка, так и на МС, 25-30 основных претендентов и остальные мало на что претендующие.
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Ответ тоторо
шашиловки с гор спустились, у них преимущество
Это правило не сразу работает, и не всегда. Посмотрим. Возможно истоминские продолжут проваливаться и лишь всплесками будут показывать результат.
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Ответ Daniyar8
Это правило не сразу работает, и не всегда. Посмотрим. Возможно истоминские продолжут проваливаться и лишь всплесками будут показывать результат.
истомин уже сказал что напортачил с погдотовкой к сезону. в принципе это заметно и по каплиной и по гореевой. не знаю исправимо ли это если изначально летом неправильно заложил базу? с другой стороны зырянова с гришиной отлично начали свой первый сезон во взрослых. поглядим
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