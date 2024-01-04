Кубок Содружества. Сливко, Сола, Дербушева, Казакевич, Гербулова, Наталия и Анастасия Шевченко пробегут спринт

5 января на этапе Кубка Содружества по биатлону в Раубичах пройдет женский спринт.

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2023/24

3-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Лариса Куклина

3. Кира Дюжева

4. Юлия Шеллер

5. Дарья Кудаева (Беларусь)

7. Анастасия Зырянова

8. Елизавета Каплина

9. Ирина Лещенко (Беларусь)

10. Ксения Шнейдер

11. Ксения Довгая

12. Наталия Шевченко

14. Алина Кудисова

15. Полина Плюснина

16. Аделина Сабитова (Беларусь)

17. Анастасия Егорова

18. Виктория Сливко

19. Валерия Каюмова

20. Анастасия Шевченко

21. Анна Сола (Беларусь)

22. Тамара Дербушева

23. Анастасия Батманова

24. Ирина Казакевич

25. Анастасия Гореева

26. Наталья Гербулова

27. Екатерина Носкова

28. Полина Шевнина

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах