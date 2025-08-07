  • Спортс
  Павлюченко о молодежи: «Сейчас что-нибудь скажешь, тебе в ответ: «Да пошел ты!» Вторая команда, тренер объясняет – кто-то может поспорить. Воспитание, мы другие чуть были»
Павлюченко о молодежи: «Сейчас что-нибудь скажешь, тебе в ответ: «Да пошел ты!» Вторая команда, тренер объясняет – кто-то может поспорить. Воспитание, мы другие чуть были»

Роман Павлюченко высказался о современной молодежи.

«Мне кажется, сегодняшняя молодежь... Ну что [далеко] ходить, вот даже я сейчас работаю в «Родине», да? Вторая команда, молодые ребята, и вот даже тренер что-то объясняет, блин, кто-то может поспорить.

Я говорю: «Слушай, ну ты должен понимать, что это вторая лига, ты во второй лиге что-то тренеру в ответ говоришь. Так не должно быть». Я, например, даже когда в «Ротор» попал, там в перерыве ко мне мог [подойти] Валера Есипов, Веретенников...

Я помню, мы проигрывали 0:1, я с мячом, и Валера Есипов, мы то ли с вратарем выходили, или с защитником одним – я ему не отдаю пас, начинаю обыгрывать, и у меня забирают мяч. И в раздевалке, что думаешь, я пришел, сел, и он подошел – как дал мне! И я как бы слушал: да, извини.

Сейчас такого нет. Сейчас ты что-нибудь скажешь, тебе в ответ: «Да пошел ты!» Воспитание, мы другие чуть были», – сказал бывший нападающий сборной России в подкасте Федора Смолова Smol Talk. 

Роман Павлюченко: «Раньше гаджетов не было, со школы пришли – брали мяч, на асфальте играли, все в крови! Ни бутс, ничего, но мы любили это. А сейчас нифига не добился – хочу контракт. А ты никто»

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13509 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Smol Talk
