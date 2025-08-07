Евгений Макеев: «Спартак» популярнее «Зенита» – на любом выезде ощущали себя как дома. Он как был народной командой, так и останется»

Евгений Макеев заявил, что «Спартак» популярнее «Зенита».

«Спартак» популярнее «Зенита ». Он как был народной командой, так ею навсегда и останется.

Когда я играл за красно-белых, мы приезжали в Питер, и даже там была большая поддержка. Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики «Спартака». Это о многом говорит.

Красно-белые фанаты нас всегда поддерживали. Это всегда было ярко и классно. На любом выезде мы ощущали себя как дома, потому что болельщиков было очень много», – сказал бывший защитник «Спартака ».

Жирков о самом популярном клубе России: «У «Спартака» много болельщиков еще с 90-х. «Зенит» популярнее в последние годы, потому что много выигрывал чемпионат, еврокубки»