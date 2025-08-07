Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й

Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне.

Экс-форвард сборной Англии предположил, как будет выглядеть турнирная таблица чемпионата Англии по итогам сезона-2025/26. По мнению Ширера, чемпионом станет «Ливерпуль », второе место займет «Арсенал », третье – «Манчестер Сити ».

Таблица АПЛ-2025/26 по версии Ширера выглядит следующим образом.

1. «Ливерпуль »

2. «Арсенал »

3. «Манчестер Сити»

4. «Челси »

5. «Ньюкасл »

6. «Манчестер Юнайтед »

7. «Астон Вилла»

8. «Тоттенхэм »

9. «Ноттингем Форест»

10. «Брайтон»

11. «Борнмут»

12. «Кристал Пэлас»

13. «Эвертон»

14. «Вулверхэмптон»

15. «Фулхэм»

16. «Вест Хэм»

17. «Брентфорд»

18. «Лидс»

19. «Сандерленд»

20. «Бернли».