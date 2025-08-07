  • Спортс
  • Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й

Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне.

Экс-форвард сборной Англии предположил, как будет выглядеть турнирная таблица чемпионата Англии по итогам сезона-2025/26. По мнению Ширера, чемпионом станет «Ливерпуль», второе место займет «Арсенал», третье – «Манчестер Сити».

Таблица АПЛ-2025/26 по версии Ширера выглядит следующим образом.

1. «Ливерпуль»

2. «Арсенал»

3. «Манчестер Сити»

4. «Челси»

5. «Ньюкасл»

6. «Манчестер Юнайтед»

7. «Астон Вилла»

8. «Тоттенхэм»

9. «Ноттингем Форест»

10. «Брайтон»

11. «Борнмут»

12. «Кристал Пэлас»

13. «Эвертон»

14. «Вулверхэмптон»

15. «Фулхэм»

16. «Вест Хэм»

17. «Брентфорд»

18. «Лидс»

19. «Сандерленд»

20. «Бернли».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
