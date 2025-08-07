Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне. «Арсенал» – 2-й, «Ман Сити» – 3-й, «Челси» – 4-й, «МЮ» – 6-й
Алан Ширер считает, что «Ливерпуль» выиграет АПЛ в новом сезоне.
Экс-форвард сборной Англии предположил, как будет выглядеть турнирная таблица чемпионата Англии по итогам сезона-2025/26. По мнению Ширера, чемпионом станет «Ливерпуль», второе место займет «Арсенал», третье – «Манчестер Сити».
Таблица АПЛ-2025/26 по версии Ширера выглядит следующим образом.
1. «Ливерпуль»
2. «Арсенал»
3. «Манчестер Сити»
4. «Челси»
5. «Ньюкасл»
6. «Манчестер Юнайтед»
7. «Астон Вилла»
8. «Тоттенхэм»
9. «Ноттингем Форест»
10. «Брайтон»
11. «Борнмут»
12. «Кристал Пэлас»
13. «Эвертон»
14. «Вулверхэмптон»
15. «Фулхэм»
16. «Вест Хэм»
17. «Брентфорд»
18. «Лидс»
19. «Сандерленд»
20. «Бернли».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13483 голоса
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости