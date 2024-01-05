Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Зачем говорить об этом? Абсурд. У других тренеров такого не спрашивают. Уважайте действующего чемпиона»
Хави повздорил с журналисткой после матча с «Лас-Пальмасом».
В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1).
На послематчевой пресс-конференции журналистка COPE Хелена Кондис спросила главного тренера «Барселоны» о последствиях возможного поражения.
– Если бы мы отстали на 10 очков, нам, конечно, было бы сложнее в Ла Лиге... Но вы всегда высказываете предположения в негативном ключе. Это кажется мне забавным. Другим тренерам вы не задаете таких вопросов.
– Думаете, мы слишком пессимистичны?
– Нет, но мы победили. К чему эти предположения? То, о чем вы говорите, уже не случится. До матча мы можем говорить о том, что может произойти, но этого не случилось.
Зачем говорить об этом? Мне это кажется абсурдным, невероятно абсурдным. Вам так не кажется?
Мы выиграли на последних минутах благодаря пенальти. У нас есть аргументы. Во-первых, мы действующие чемпионы. Уважайте действующего чемпиона, – сказал Хави.
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Не оправдываю Хави и считаю, что пару матчей дисквы можно дать за такие слова.
Но «до конца сезона» - это смешно.
За своим клубом с 10 места лучше следи :)
Уважайте позапрошлого чемпиона? 😂
Да и еще-если человек такое как сказал Хави говорит другому то ему нужна помощь
Это не оскорбление родителей, а ругательство/устойчивое выражение.
Я не болельщик Барсы.
Пока что кучи в штаны делаешь ты.
я делаю вывод о нем а не о команде
как он себя ведёт и отвечает на вопросы мерзость...
мне не интересна барса