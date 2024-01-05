Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Зачем говорить об этом? Абсурд. У других тренеров такого не спрашивают. Уважайте действующего чемпиона»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лас-Пальмас Футбол

Хави повздорил с журналисткой после матча с «Лас-Пальмасом».

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1).

На послематчевой пресс-конференции журналистка COPE Хелена Кондис спросила главного тренера «Барселоны» о последствиях возможного поражения.

– Если бы мы отстали на 10 очков, нам, конечно, было бы сложнее в Ла Лиге... Но вы всегда высказываете предположения в негативном ключе. Это кажется мне забавным. Другим тренерам вы не задаете таких вопросов.

– Думаете, мы слишком пессимистичны?

– Нет, но мы победили. К чему эти предположения? То, о чем вы говорите, уже не случится. До матча мы можем говорить о том, что может произойти, но этого не случилось.

Зачем говорить об этом? Мне это кажется абсурдным, невероятно абсурдным. Вам так не кажется?

Мы выиграли на последних минутах благодаря пенальти. У нас есть аргументы. Во-первых, мы действующие чемпионы. Уважайте действующего чемпиона, – сказал Хави.

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55 комментариев
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Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Я срал на твою ###### мать»
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+59
пусть скажет спасибо что Хави не присел ей на лицо
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Хави не кого не слушай главное быть в четвертке. Люди не понимают идёт строительство команды как только уйдут : Рафинь, Торесс, Феликс, Левандовский. Команда начнёт снова строится и так будет всегда пока Хави у руля
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чави вернулся со своей истерикой,теперь у 7хага конкурент появился
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
Вы правда считаете, что во всей истории испанского футбола только Хави так назвал арбитра и никто больше до этого ничего не говорил ?

Не оправдываю Хави и считаю, что пару матчей дисквы можно дать за такие слова.
Но «до конца сезона» - это смешно.
+14
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+5
Ответ Безумный Макс
ну и мерзкий же человек оказался этот ваш Хави
Конечно,ты не спал,ожидал поражение Барсы,смотрел матч и Барса выиграла.Конечно он окажется тебе мерзким.Я вот не понимаю хейтеров Барсы,для чего вы смотрите матчи Барселоны?Любуйтесь своим любимым клубом и радуйтесь.Нет,надо все обиды в реальной жизни впихать сюда и написать херню какую то
+13
-11
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Кажется хавчик поплыл топориком…Не выдерживает эта корабельная матча каталонского корабля
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Ответ Кирилл
Вы правда считаете, что во всей истории испанского футбола только Хави так назвал арбитра и никто больше до этого ничего не говорил ? Не оправдываю Хави и считаю, что пару матчей дисквы можно дать за такие слова. Но «до конца сезона» - это смешно.
провел бы судье удушающий - всё же надо учиться у лучшего футболиста Барселоны... или не надо❓🤔
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Ответ Proper Chels
Комментарий удален пользователем
Видимо, социологический мадридизм виноват в том, что у «Барсы» отсутствует какая-либо игра, почти нулевая реализация и конечно, в поражениях «Шахтёру», «Антверпену», «Жироне» и потерях очков с «Райо» и «Валенсией» виноват исключительно Перес )))
За своим клубом с 10 места лучше следи :)
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А что в следующем году будет говорить?
Уважайте позапрошлого чемпиона? 😂
+2
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Действительно, а в чём цель этого вопроса после окончания матча ? Спровоцировать Хави, услышать от него рассуждения об отставке или оценку довольно низких шансов на победу в Ла Лиге ?
+2
-1
+1
Не действующего, а уже бывшего чемпиона.
+4
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+1
Ответ Хызыр
Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Я срал на твою ###### мать»
перевод на испанском пожалуйста, что он там говорил?
+1
0
+1
Ответ инна витенберг
Хави не кого не слушай главное быть в четвертке. Люди не понимают идёт строительство команды как только уйдут : Рафинь, Торесс, Феликс, Левандовский. Команда начнёт снова строится и так будет всегда пока Хави у руля
А кто к ним на смену придет? Есть деньги на них?
+2
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Ответ achrustalev
Реал или Жирона. Но точно не Барса. У нее сейчас шансов нет ни на один титул. Как и у любого крепкого европейского середняка.
Мне очень интересно кто возьмёт АПЛ и Аустралиан опен
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Ответ Yoshiyuki Lewis
Комментарий скрыт
А ты чем лучше? Коверкаешь имя человека, давай тебя тоже забаним до конца сезона, а то бревна в своём глазу не видишь
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Ответ Кирилл
Вы правда считаете, что во всей истории испанского футбола только Хави так назвал арбитра и никто больше до этого ничего не говорил ? Не оправдываю Хави и считаю, что пару матчей дисквы можно дать за такие слова. Но «до конца сезона» - это смешно.
Погугли слово гуманизм
Да и еще-если человек такое как сказал Хави говорит другому то ему нужна помощь
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Ответ Владимир Самсонов
Вы именно оправдываете Хави.
Оправдываю тем, что сам считаю что Хави за такие слова заслужил пару матчей дисквалификации ?
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Пави понял что на футбольном поле тягаться с Лас Пальмасом не может и решил всё в кабинете.
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Ответ Безумный Макс
ааа понял то есть за глупый вопрос выгонять надо а за оскорбление родителей только покачать головой и штраф дать)) вся суть болел Барсы готовы до конца отмазывать своих даже если они наделали кучу не сняв штаны 👍
Глупый вопрос = плохая работа.
Это не оскорбление родителей, а ругательство/устойчивое выражение.
Я не болельщик Барсы.
Пока что кучи в штаны делаешь ты.
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Ответ achrustalev
Реал или Жирона. Но точно не Барса. У нее сейчас шансов нет ни на один титул. Как и у любого крепкого европейского середняка.
Если чемпион неизвестен и отставание меньше потенциальных очков, то это действующий чемпион.
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Ответ Безумный Макс
а за то что он оскорбил мать судьи не стоит выгонять из профессии?))
За плохую работу надо выгонят, а не за эмоции. За эмоции надо наказывать деньгами/дисквалификацией.
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Ответ ЭкспертДиванный
Конечно,ты не спал,ожидал поражение Барсы,смотрел матч и Барса выиграла.Конечно он окажется тебе мерзким.Я вот не понимаю хейтеров Барсы,для чего вы смотрите матчи Барселоны?Любуйтесь своим любимым клубом и радуйтесь.Нет,надо все обиды в реальной жизни впихать сюда и написать херню какую то
что за чушь?)
я делаю вывод о нем а не о команде
как он себя ведёт и отвечает на вопросы мерзость...
мне не интересна барса
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Ничего там не приговаривал втихаря?)
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Уровень испанской журналистики «впечатляет».
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Чапи конкретно поплыл. Мерзейший тренер барсы за годы!
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Ответ Howard Norfolk
Другим вы такие вопросы не задаёте, стадия вторая,’ кругом враги, не понимают гениальности трен. мысли Хави’
Стадия 3 - студия с Черданцевым
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Ответ JENNINGS
Видимо, социологический мадридизм виноват в том, что у «Барсы» отсутствует какая-либо игра, почти нулевая реализация и конечно, в поражениях «Шахтёру», «Антверпену», «Жироне» и потерях очков с «Райо» и «Валенсией» виноват исключительно Перес ))) За своим клубом с 10 места лучше следи :)
Судьи и правда Г, игра тоже Г, Перес тут каким боком, даже если и причастен всё равно его имя нигде не всплывает
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В принципе, Барселона практически всегда тяжело играла с Лас-Пальмасом на выезде. Но это не отменяет очень слабую игру команды в этом сезоне.
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