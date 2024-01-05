Хави – журналистке на вопрос о гипотетическом поражении от «Лас-Пальмаса»: «Зачем говорить об этом? Абсурд. У других тренеров такого не спрашивают. Уважайте действующего чемпиона»

Хави повздорил с журналисткой после матча с «Лас-Пальмасом».

В матче 19-го тура « » обыграла « » (2:1).

На послематчевой пресс-конференции журналистка COPE Хелена Кондис спросила главного тренера «Барселоны» о последствиях возможного поражения.

– Если бы мы отстали на 10 очков, нам, конечно, было бы сложнее в Ла Лиге... Но вы всегда высказываете предположения в негативном ключе. Это кажется мне забавным. Другим тренерам вы не задаете таких вопросов.

– Думаете, мы слишком пессимистичны?

– Нет, но мы победили. К чему эти предположения? То, о чем вы говорите, уже не случится. До матча мы можем говорить о том, что может произойти, но этого не случилось.

Зачем говорить об этом? Мне это кажется абсурдным, невероятно абсурдным. Вам так не кажется?

Мы выиграли на последних минутах благодаря пенальти. У нас есть аргументы. Во-первых, мы действующие чемпионы. Уважайте действующего чемпиона, – сказал .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам