Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»

Теги сборная России пары Алена Косторная Алена Куклычева Фигурное катание

Косторная вернула дизайнеру Куклычевой костюм в пакете с надписью «Ля ты крыса».

Об этом Алена Куклычева сообщила в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

«Я сейчас на катке. Приехала забрать свои «плохие» костюмы. Вот забрала костюмы и аксессуары. Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила?

И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов. Но мне костюмеры помогли – кстати, очень приветливые. 

Костюмы я сама ей лично привозила. Забираю тоже лично. Вот так. Вот такая история. Даже при встрече нахамила», – сказала дизайнер. 

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192 комментария
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Что-то модно: Косторная/Куклычева
Что-то вышло из моды: Кагановская/Ангелопол
А что-то вечно: ЗагиМед
+91
-7
+84
Ууууу, Косторная язва какая))
+66
-5
+61
Ответ vmn
Мда... Куклычева действительно думает, что такой поступок привлечет клиентов?))
Может просто не хочет терпеть хамства
+74
-14
+60
Береги себя, Куница, не зли ее
+66
-10
+56
А почему Куклычева крыса? Она что-то украла у Косторной? Скорее Косторная мышь белая.
+69
-22
+47
Талантливые люди, держитесь подальше от звездулек))
+49
-12
+37
Хочу быть на катке одна, я королева, не хочу платить за костюмы , «ля ты крыса..» пзд товарищи, я конечно знала что косторная того , но настолько. Куклычевв молодец, уважаю, видимо предел настал , отношение этой возомнившей себя звездой девицы ни в какие рамки не лезет….
+49
-17
+32
Ответ ГиацинтБ
Что-то модно: Косторная/Куклычева Что-то вышло из моды: Кагановская/Ангелопол А что-то вечно: ЗагиМед
еще одна пара вечна: Ягущенко)
+35
-3
+32
Ответ Brokkoli
Береги себя, Куница, не зли ее
из него белок делать будут на рабочий кредит
+30
-4
+26
А мне понравилась дизайнер и видно что она переживает. Молоденькая. Вот попала! За вывод Косторной в большое фк тренерам надо руки оборвать.
+51
-26
+25
Какой же непорядочный человек Алена! Ни чести, ни достоинства! У меня только один вопрос: как ей удалось заморочить всем голову после программы Ангел, когда все поверили, что она и есть тот самый ангел?)))))))) Это Глейх виноват, не иначе))))
+54
-29
+25
Ох уж эти бабские разборки)
+34
-11
+23
Ответ lepestok
Какой же непорядочный человек Алена! Ни чести, ни достоинства! У меня только один вопрос: как ей удалось заморочить всем голову после программы Ангел, когда все поверили, что она и есть тот самый ангел?)))))))) Это Глейх виноват, не иначе))))
Как раз в программе Алёны чувствуется холод, который ей присущ, она эту программу раскрыла по-своему, не как типичного ангелочка
+24
-3
+21
"Чума на оба ваших дома" ©
+23
-2
+21
Ответ vmn
Мда... Куклычева действительно думает, что такой поступок привлечет клиентов?))
При чем тут Куклычева ? Она асе правильно делает. И клиентов будет много у нее, хороших. А про Косто не удивлен, ни разу.
+38
-17
+21
Ну ,я думаю,все догадывались ,что Косторная не ангел....там что в голове,что на языке полный абзац ещё со времён , когда она была в тшт.Если Тутберидзе еле с ней справлялась,то что уж говорить о других.... Дева вообще без рамок жила, живёт и будет жить.В случае чего,Куницу сотрёт с лица земли....Ну как, говорится все мы разные
+33
-14
+19
Ответ Reggi
Алёна где-то оскорбила дизайнера, в отличие от второй? Та Косторную в инсте, в интервью, в тг-каналах всяких склоняет как ни попадя, а Алёна себе ни единого грубого слова в адрес оппонентки не позволила. Пакет не преступление, и вообще, может Алёна так торопилась вернуть платья, что схватила первый попавшийся, и даже на надпись не смотрела. Понятное дело, что это не так, но фактически Алёна дизайнершу ничем не оскорбляла. Ну а нам, теперь, боюсь, ещё минимум неделю читать тут последствия очередной моральной травмы Куклычевой...
я думаю,Куклычева терпела дооооолго,а теперь просто её прорвало ....А вообще вот по жизни , знаю таких "Ален Косторных" ,живут не парятся,всем проблемы создают,пархают как бабочки...зато как отвечать приходится,так сразу плохие все.....Просто надо понимать,что мир это бумеранг....что ты сеешь ,то и получишь...
+27
-8
+19
Фанатизм страшная вещь. Сколько тут людей оправдывают хамство и непорядочность Косторной, только на том основании, что нравится, как катает.
+28
-11
+17
Ответ Brokkoli
Береги себя, Куница, не зли ее
Я представляю сколько мусора выльется из нее когда они будут расходится ( если будут) поэтому надо быть ему внимательнее
+20
-4
+16
Парница наверно долго размышляла в какой пакет уложить, чтобы побольнее уколоть (.
Господи, помоги этой хабалке дружить с головой....!
+23
-10
+13
ну после последних событий легко отделалась, я считаю
+14
-2
+12
"Люди добрые!! Вы слышали! а ещё она мне нахамила! " После 100500 постов про Алену🤣
Надпись на пакете идеальна.☺
+25
-13
+12
Так она даже не пошла помогать искать и укладывать костюмы или "в пакет положила"?

Такая короткая вроде история, а уже путаница.
+21
-9
+12
Огромное количество костюмов в маленьком пакетике 😀 действительно , помощь нужна была.
+23
-11
+12
Подобные истории о Косторной мы ещё ни раз услышим, то ли ещё будет если вдруг какой конфликт произойдет с семьей работодателей
+19
-8
+11
Ответ Elenavasilevna
Комментарий скрыт
Алена тут даже ничего и не сказала.
+20
-9
+11
Пакет стильный и к тому же, похоже волшебный, раз огромное количество костюмов в нем уместилось.
+21
-10
+11
Мда... Куклычева действительно думает, что такой поступок привлечет клиентов?))
+47
-37
+10
Во можно пакет на авито загнать 100к посыл от Косторки бесценный.
+12
-2
+10
Ответ Anneta28
Огромное количество костюмов поместились в два небольших пакета? А пакет классный, молодец Алена!
Костюмы для фк легкие! Сетка и тянушаяся ткань. В такой пакет 5 платьев влезут
+13
-3
+10
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