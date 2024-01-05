Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»
Косторная вернула дизайнеру Куклычевой костюм в пакете с надписью «Ля ты крыса».
Об этом Алена Куклычева сообщила в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.
«Я сейчас на катке. Приехала забрать свои «плохие» костюмы. Вот забрала костюмы и аксессуары. Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила?
И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов. Но мне костюмеры помогли – кстати, очень приветливые.
Костюмы я сама ей лично привозила. Забираю тоже лично. Вот так. Вот такая история. Даже при встрече нахамила», – сказала дизайнер.
Новая разборка с Косторной: дизайнер требует от нее 240 тысяч за платья и выкладывает скрины переписки
Что-то вышло из моды: Кагановская/Ангелопол
А что-то вечно: ЗагиМед
Господи, помоги этой хабалке дружить с головой....!
Надпись на пакете идеальна.☺
Такая короткая вроде история, а уже путаница.