Дизайнер Куклычева показала пакет с надписью «Ля ты крыса», в котором Косторная вернула ей костюмы: «Еще она мне нахамила»

Косторная вернула дизайнеру Куклычевой костюм в пакете с надписью «Ля ты крыса».

Об этом Алена Куклычева сообщила в видео, которое опубликовала на своей странице в соцсети.

«Я сейчас на катке. Приехала забрать свои «плохие» костюмы. Вот забрала костюмы и аксессуары. Смотрите, какой пакет. Видите, она мне в какой пакет положила?

И еще она мне нахамила. Сказала, чтобы я забирала свои костюмы сама. Там огромное количество костюмов. Но мне костюмеры помогли – кстати, очень приветливые.

Костюмы я сама ей лично привозила. Забираю тоже лично. Вот так. Вот такая история. Даже при встрече нахамила», – сказала дизайнер.

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