Черчесов о Смольникове: «Думаю: если он футболист, я – балерина. Ну, дерево. Я в раздевалке его при всех уничтожил. Через дня 4 он стал абсолютно другим игроком»
Станислав Черчесов рассказал, как уничтожил Игоря Смольникова в раздевалке.
«Когда я ушел из «Спартака», я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.
Палыч (Юрий Семин – Sports.ru) после матча спрашивает, у вас Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Шишкин по сравнению с ним Пеле!»
Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.
На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.
Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.
Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал бывший тренер сборной России Черчесов.
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Если только прочитают лингвисты, психиатры или фермеры-заводчики индюков из профессионального интереса.
Он не поменялся ни капли.
А после ЧМ еще и звезду словил.
С такими людьми работать - упаси боже. Самодур со звездой во лбу.
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Этот лысый шарлатан себя слышит хоть? Мало того, что себя колченогого с Бесковым равняет, так еще намекает на то, что без Бескова он был бы, возможно, лучше, как Смольников без него.
Интересно посмотреть на этих бычков-старичков
- Сижу как-то после игры в раздевалке и вдруг заходит таракан... Усищи - во!! И тут он заговорил со мной... вот тогда я и понял, что хватит бухать и надо браться за ум...
как минимум без стапитцот я, я, я...