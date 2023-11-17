Черчесов о Смольникове: «Думаю: если он футболист, я – балерина. Ну, дерево. Я в раздевалке его при всех уничтожил. Через дня 4 он стал абсолютно другим игроком»

Теги Спартак Локомотив Зенит Роман Шишкин Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Константин Бесков Игорь Смольников Жемчужина-Сочи Мирослав Ромащенко Футбол

Станислав Черчесов рассказал, как уничтожил Игоря Смольникова в раздевалке.

«Когда я ушел из «Спартака», я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.

Палыч (Юрий Семин – Sports.ru) после матча спрашивает, у вас Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Шишкин по сравнению с ним Пеле!»

Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в «Локо», спрашиваю про Смольникова. Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.

Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.

Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал бывший тренер сборной России Черчесов.

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46 комментариев

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Arturitto
Усатый хотел свою крутость обозначить.а обозначил в итоге свою ту.пость.
+92
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+86
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Forte Live
Молчал, молчал... кажется, деньги заканчиваются, ищет клуб. Срочно! 😁
+56
-6
+50
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pit4er
Денисова наедине в душевой, а Смольникова прямо при всех
+43
-2
+41
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Nickolay Lyskov
Ответ Hgg Hhg
В душе или в душе?
Конечно, в душе.
+25
-1
+24
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Hgg Hhg
Ответ Nickolay Lyskov
Черчесов: "В душе я добрый."
В душе или в душе?
+20
-1
+19
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Nickolay Lyskov
Черчесов: "В душе я добрый."
+19
-2
+17
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Sports deti shlyuh
Моего физрука в школе напомнил
+14
-2
+12
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jqzn88xn6n
Открыта новая суперспособность: «Уничтожение Смольникова»
+13
-2
+11
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Bereza86
Черчесов дно конечно то еще
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Leon Petov
Ты не балерина, а циркач-жонглёр. Болельщики Дрездена помнят
+9
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Hgg Hhg
В душе или в душе?
На вопрос отвечает Игорь Денисов
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раскаявшийся жиробас
Вообще, конечно, Стасу необязательно было это рассказывать, но с точки зрения психологии это действительно могло сработать - не всех людей надо хвалить на публике, кому-то нужен дикий разнос, чтоб включиться на максимум, а кто-то после такого может просто расстроиться и перестать что-либо делать вообще
+5
-1
+4
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Faust Doc
Свезло Смольникову что в душевую не утащил, а то был бы совсем другой футболисткой
+4
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#31
Слишком часто на спортс начал усатый интервью давать…. К чему бы это?
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Саша Пушкин
Ответ Хаскерс
Это спортс сейчас одно интервью на 48 новостей разделит - чтобы вам, малышам, было легче осилить.
Кто вообще способен осилить полное большое интервью этого напыщенного индюка и главное- зачем?
Если только прочитают лингвисты, психиатры или фермеры-заводчики индюков из профессионального интереса.
+3
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mad butcher
Вот именно по этому я не хочу видеть его в Спартаке.
Он не поменялся ни капли.
А после ЧМ еще и звезду словил.
С такими людьми работать - упаси боже. Самодур со звездой во лбу.
+3
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trio1992
между делом, поставил себя в один ряд с Бесковым)
+4
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Антон Киселёв
А вот и старый добрый Саламыч со своими акуительными историями🤣
+2
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Хаскерс
Ответ #31
Слишком часто на спортс начал усатый интервью давать…. К чему бы это?
Это спортс сейчас одно интервью на 48 новостей разделит - чтобы вам, малышам, было легче осилить.
+5
-3
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catcher69
наступило время космических историй
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Иван Прошкин
и это тренер?...
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svinoshiva
Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше.
---
Этот лысый шарлатан себя слышит хоть? Мало того, что себя колченогого с Бесковым равняет, так еще намекает на то, что без Бескова он был бы, возможно, лучше, как Смольников без него.
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goleodor
Ну сравнив себя с балериной, он точно попал в десятку, особенно когда стоял в рамке.
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Chuha-Motibg
Ответ DenizKios
Соберите карпина юрана мостовова черчесова в одной студии и обсудите кто из них круче. Интересно посмотреть на этих бычков-старичков
По логике Мостового там Черчес последний. Как он умеет чеканить видели все
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DenizKios
Соберите карпина юрана мостовова черчесова в одной студии и обсудите кто из них круче.
Интересно посмотреть на этих бычков-старичков
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Nick Crosier
Видимо очень сильно замариновал шашлык,в голову ударило Саламычу.
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The Best Expert
уже не знает,как о себе напомнить, совсем плохо чёрту
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Angry Dad
Ответ Hgg Hhg
В душе или в душе?
Да
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Контрольный выстрел
Ответ svinoshiva
Если бы я не попал к Бескову в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. --- Этот лысый шарлатан себя слышит хоть? Мало того, что себя колченогого с Бесковым равняет, так еще намекает на то, что без Бескова он был бы, возможно, лучше, как Смольников без него.
Это же надо так прочесть, все с точностью наоборот)))
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М-У-С Л-И-М
Ответ Forte Live
С Бесковым сравнил себя... Ну теперь даже Мостовой оттолкнулся ото дна 🗿
Вообще сравнения там не было. Просто воспоминания это не сравнение
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Саша Пушкин
Ответ Sports deti shlyuh
Моего физрука в школе напомнил
А ему удалось сделать из тебя другого человека?
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Eskender
- Игорь, как Вам удалось заиграть на таком уровне?
- Сижу как-то после игры в раздевалке и вдруг заходит таракан... Усищи - во!! И тут он заговорил со мной... вот тогда я и понял, что хватит бухать и надо браться за ум...
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jerry40
Да, обратные замены - это его конёк
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Моутиньо оформляет 40
Усатый врет. Там жена на самом деле все порешала
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soldat2212
какой бред. Помню по матчу дублей Локо и мяса в Перово. Он был на голову сильнее всех на поле и уже на слуху
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kutavlik
Что это сейчас было??? Контрольный выстрел???
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xomamb
то же самое можно было бы изложить по-другому
как минимум без стапитцот я, я, я...
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Спасибо Деду за Победу!
не очень умный человек
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Spaten
Такое впечатление, что расшился
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Николай Васильков
- Смольникова знаешь? Я уничтожил!
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Мансур Абдрахимов
унизил без спроса и сам себя похвалил !
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