Черчесов о Смольникове: «Думаю: если он футболист, я – балерина. Ну, дерево. Я в раздевалке его при всех уничтожил. Через дня 4 он стал абсолютно другим игроком»

Станислав Черчесов рассказал, как уничтожил Игоря Смольникова в раздевалке.

«Когда я ушел из « », я был Инсбруке, поехал на сборы «Локо», против израильтян играли. Вижу, какой-то беленький мальчик бегает. Думаю: если он футболист, то я балерина.

Палыч ( – Sports.ru) после матча спрашивает, у вас Шишкин хочет уходить, спрашивает совета, брать или нет. Я говорю: «Да Шишкин по сравнению с ним Пеле!»

Но я запомнил тогда Смольникова. Я уже был в «Жемчужине», звоню в « », спрашиваю про . Они там вообще все удивились. В итоге он у нас.

На одну игру выпустили, на вторую – ну, дерево и дерево. Однажды дома играли, выпустил его на 60-й минуте, на 68-й заменил. Тогда в раздевалке я его при всех уничтожил.

Мне Ромащенко, мой помощник, говорит, мол, ты его убил. Я ему ответил, если справится, выживет. Прошло дня четыре, стал абсолютно другим футболистом.

Если бы я не попал к в «Спартак», то не знаю, что со мной было бы. Также со Смольниковым. Если бы он не попал ко мне, то что было бы с ним? Возможно, он стал бы лучше. Кто знает?» – сказал бывший тренер сборной России Черчесов.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?