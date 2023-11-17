Джон Оби Микел: «Играя против Роналду, мы в «Челси» знали, что Коул справится с ним. К Месси готовились неделю, план на матч – просто бить его, иначе мяч не отобрать. Тут нечего сравнивать»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Джон Оби Микел МЛС премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Джон Оби Микел сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда мы играли против «Манчестер Юнайтед» во времена Роналду, мы знали, что Эшли Коул справится с Криштиану, что Эш способен на это.

Но всякая встреча с «Барселоной» – о боже! На протяжении недели все тренировки были посвящены Месси. Нам нужно, чтобы рядом с ним были 2-3 футболиста, потому что один на один против него нельзя защищаться, просто невозможно. Невозможно. Вам конец. И «Барселона» играла так, что ее единственной целью было довести мяч до него.

Все, что он делает, – это наблюдает за игрой. Знаю, все мы обсуждаем то, как он ходит по полю, но он делает это для того, чтобы найти свободную зону. Как только мяч до него доходит, начинается движение: все вокруг бегают, все перемещаются. Это очень сложно. То, как он работает с мячом, отдает передачи...

Знаю про их сравнение (Месси и Роналду – прим. Sports.ru), я играл против обоих. Я не стану говорить, что Месси на километры впереди, потому что Роналду многого добился, но, по-моему, сравнивать тут нечего, Месси словно с другой планеты. Вот насколько он хорош.

План на матч заключался в том, чтобы просто бить его, потому что отобрать мяч у него было невозможно, невозможно было подойти к нему достаточно близко. Ты думаешь, что уже почти сделал это, и вдруг Месси испарился. И посмотрите матчи: каждый из нас пытается отобрать у него мяч, только так можно было его остановить.

А в случае с Роналду мы думали, что Эш с ним справится, вот и все», – сказал бывший хавбек «Челси».

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18 комментариев

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Мелкий
https://youtube.com/shorts/afa2vvwmH6U?si=F5u2OoUla0tnkqUl
+10
-1
+9
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Artem Piatkov
Так знали, что Роналду вам уже на 26-й минуте закинул гол в финале ЛЧ 2008 :))

Языком шлёпать не мешки ворочить

Каждый паразит мечтает "самоутвердиться" за счёт Роналду мол "Я тоже мог быть на его уровне, но просто не захотел/не повезло"

Но по факту у лучшего голеодора в Мире 865 голов и 246 ассистов, но мы будем и дальше слушать, как его "Было легко остановить в отличие от Месси" 😸😸😸
+14
-8
+6
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Vovker
Ответ Мелкий
https://youtube.com/shorts/afa2vvwmH6U?si=F5u2OoUla0tnkqUl
Норм справился. Жаль, что большинство в комментах не обратит внимание на такие эпизоды, ведь они не вписываются в их парадигму.
+6
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rej1sta
Справлялся Коул хорошо, не зря португалец называл его самым сложным защитником, против которого он играл.

https://youtube.com/shorts/dCdATgk_GiI?si=rcIaGGJYLYWGtskX
+3
0
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Proper Chels
Ответ Artem Piatkov
Так знали, что Роналду вам уже на 26-й минуте закинул гол в финале ЛЧ 2008 :)) Языком шлёпать не мешки ворочить Каждый паразит мечтает "самоутвердиться" за счёт Роналду мол "Я тоже мог быть на его уровне, но просто не захотел/не повезло" Но по факту у лучшего голеодора в Мире 865 голов и 246 ассистов, но мы будем и дальше слушать, как его "Было легко остановить в отличие от Месси" 😸😸😸
Ну и?
Это был первый и единственный гол Роналду в ворота Челси до его возвращения в МЮ. Всего у него 2 гола в ворота Челси, с Эшли в составе 1.
И то, в том матче он уже играл слева, а гол забил с центральной зоны.

Матчасть нужно все таки подучить.
+5
-2
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Artem Piatkov
Ответ Мелкий
https://youtube.com/shorts/afa2vvwmH6U?si=F5u2OoUla0tnkqUl
Лайк, прям тонко уничтожил на поле
+4
-2
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ОттоДракула
Ого, хорошо накинул на ночь глядя. Войска уже выдвигаются.
+2
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Дорох
запасусь попкорном 🍿
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Илья Мурашов
Да кто их сравнивает? Задолго до победы Месси на ЧМ большинство твердили, что Месси лучше. После ЧМ сравнивать просто глупо.
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Daniel
ещё надо видеть, с каким лицом в подкасте у Фердинанда Оби Микел все это рассказывал. как будто он до сих пор под впечатлением. посмотрите!
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ernar11
значит хорошо готовились, судя по тому, что Месси не мог забить в ворота Челси 8 матчей к ряду.
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&_Bishep_&
Ответ Мелкий
https://youtube.com/shorts/afa2vvwmH6U?si=F5u2OoUla0tnkqUl
👍👍👍👍 Просто убил, без слов.
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Proper Chels
Ответ Artem Piatkov
Так знали, что Роналду вам уже на 26-й минуте закинул гол в финале ЛЧ 2008 :)) Языком шлёпать не мешки ворочить Каждый паразит мечтает "самоутвердиться" за счёт Роналду мол "Я тоже мог быть на его уровне, но просто не захотел/не повезло" Но по факту у лучшего голеодора в Мире 865 голов и 246 ассистов, но мы будем и дальше слушать, как его "Было легко остановить в отличие от Месси" 😸😸😸
"В годы выступлений за "Манчестер Юнайтед" у меня было несколько великих сражений с Эшли Коулом. Он не давал мне ни секунды отдыха во время матчей.

Он был очень цепким игроком, когда находился на пике карьеры, быстрым и жестким в отборе. Я знал, что против него никогда не будет легкой игры» - Криштиану Роналду

Лицо на проверку.
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rej1sta
Ответ AnMe
Паразит рассуждает о паразитах, вы только посмотрите 😁
Ирония)
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