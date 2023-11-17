Джон Оби Микел: «Играя против Роналду, мы в «Челси» знали, что Коул справится с ним. К Месси готовились неделю, план на матч – просто бить его, иначе мяч не отобрать. Тут нечего сравнивать»

Джон Оби Микел сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Когда мы играли против « » во времена Роналду, мы знали, что Эшли Коул справится с , что Эш способен на это.

Но всякая встреча с «Барселоной» – о боже! На протяжении недели все тренировки были посвящены Месси. Нам нужно, чтобы рядом с ним были 2-3 футболиста, потому что один на один против него нельзя защищаться, просто невозможно. Невозможно. Вам конец. И « » играла так, что ее единственной целью было довести мяч до него.

Все, что он делает, – это наблюдает за игрой. Знаю, все мы обсуждаем то, как он ходит по полю, но он делает это для того, чтобы найти свободную зону. Как только мяч до него доходит, начинается движение: все вокруг бегают, все перемещаются. Это очень сложно. То, как он работает с мячом, отдает передачи...

Знаю про их сравнение (Месси и Роналду – прим. Sports.ru), я играл против обоих. Я не стану говорить, что Месси на километры впереди, потому что Роналду многого добился, но, по-моему, сравнивать тут нечего, Месси словно с другой планеты. Вот насколько он хорош.

План на матч заключался в том, чтобы просто бить его, потому что отобрать мяч у него было невозможно, невозможно было подойти к нему достаточно близко. Ты думаешь, что уже почти сделал это, и вдруг испарился. И посмотрите матчи: каждый из нас пытается отобрать у него мяч, только так можно было его остановить.

А в случае с Роналду мы думали, что Эш с ним справится, вот и все», – сказал бывший хавбек « ».

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