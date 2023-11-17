Чайковская о популярности фигурного катания: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать»

Елена Чайковская не считает, что фигурное катание стало менее популярным.

— Не ощущаете снижение интереса к фигурному катанию в России?

— Вы видели, что творилось в Казани на трибунах? В Красноярске тоже был большой интерес. Фигурное катание — такой вид, что к нам не приходят случайно. Это не футбол, где пиво и поорать. И тем более не хоккей.

У нас своя аудитория, которую мы воспитываем. Немножко дороговато, конечно, лететь в Красноярск — это как в Монреаль слетать. Но публика у нас есть, к нам приходят музыкальные люди, — рассказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда