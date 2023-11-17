Чайковская о популярности фигурного катания: «К нам не приходят случайно, у нас музыкальные люди. Это не футбол, где пиво и поорать»

Теги Елена Чайковская сборная России Серия Гран-при России Фигурное катание

Елена Чайковская не считает, что фигурное катание стало менее популярным.

— Не ощущаете снижение интереса к фигурному катанию в России?

— Вы видели, что творилось в Казани на трибунах? В Красноярске тоже был большой интерес. Фигурное катание — такой вид, что к нам не приходят случайно. Это не футбол, где пиво и поорать. И тем более не хоккей.

У нас своя аудитория, которую мы воспитываем. Немножко дороговато, конечно, лететь в Красноярск — это как в Монреаль слетать. Но публика у нас есть, к нам приходят музыкальные люди, — рассказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.

Главный тренер нашей фигурки говорит, что на Гран-при США было 483 человека. Это неправда

37 комментариев

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lovkac
Это фигурка, где в комментах распишут как убьют тебя, твою семью и всех близких под бокальчик просекко
+71
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spartak-v
А срач в комментариях к новостям про фигурку похлеще, чем между фанатами Месси и Роналду))
+39
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Андрей Букин
ну тогда не визжите , что футбол популярнее и зарплаты раздутые
слушайте музыку, а мы пиво попьем )
+25
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Svetlana Yablonskaya
Сказать хорошее о своём виде спорта, не принижая другого, никак? Невозможно?
+17
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+17
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klimparty
Будем честными, в фигурном катании музыка и прыжки живут параллельно друг другу. Она там, чтобы совсем скучно не было.
+13
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+10
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jwbmwbqvih
Неужели нельзя возвышать свой вид спорта,не пытаясь как-то принизить или оскорблять другой?
+8
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Инна1945
Ответ spartak-v
А срач в комментариях к новостям про фигурку похлеще, чем между фанатами Месси и Роналду))
У них в фанатах музыкальные люди. И срач такой же как между фанатами музыкальных групп, где больше одного участника.Всё норм. Всё в рамках. Леннон или Маккартни. Фрида или Агнета. Загитова или Медведева. Футболистам с пивом далеко. Зато не дерутся.😁
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Бронислав Каминский
Поднять щиты!
+6
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Дмитрий Рабко
Но публика у нас есть, к нам приходят музыкальные люди, — рассказала главный тренер сборной России по фигурному катанию.
Если только "Рамштайн" послушать.
з.ы. Как поёт "Энфилд" я слушал. А вот поющих людей на фигурном катании что-то не припомню. Видимо, у фанов ф/к ни слуха, ни голоса.
+5
0
+5
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Ярик01
В рынок образов 14летних девочек в трусах не заходят случайные люди )
+4
0
+4
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Иван Пименов
Знаете, у меня есть предположение, почему любители фигурки частенько проявляют агрессию к другим видам спорта: они отлично понимают, что фигурка значительно менее популярная как футбола, так и хоккея. Так и некоторых других видов спорта. И они просто завидуют. Так мне кажется.
+3
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+3
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natali5228
Угу. Лайшев, Железяка, последние выкидоны Загитовой- культурааааа
+2
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riverman1980
Фигурка тоже под пиво идет лучше чем на сухую ))
+2
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Ilya Shilovskiy
Ответ Melnikov1968
А почему хоккей "тем более"???
в футболе пиво и поорать, но с фанайди, а хоккей без ограничений ваааааааще))
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слесарь Гавриленко
это она ещё публику на хоккее с мячом не сравнивала. Там вообще все "музыкальные" на трибунах
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Дмитрий Рабко
Ответ Владимир Пушкарев
И пива там нет
Только коньяк и кьянти в ВИП-ложах.
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sanek_rabona
Cтадион, поющий под Максим на финале кубка
- Ну да, ну да пошел я на фиг.
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Сергей Т
Ага ага, в фигурке такие срачи бывают, что хоть стой , хоть падай.Футбол отдыхает.
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Anfitan
музыкальные...музыКАЛЬНЫЕ) а какие интеллектуальные беседы потом по разбору прокатов, а с каким трепетом и пиететом следят за судьбой идолов после завершения и приостановке карьеры....просто скрипичные ключи гнутся)))
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KettyPerry
где она на футболе пиво увидела? и что значит тем более не хоккей. Слишком высокомерно. И пусть почитает на спортсе ветки про фигурку. увидит много высокой культуры. Я без обиды для поклонников фигурки просто не красиво она высказалась.
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Дмитрий Рабко
И ещё - легко могу себе представить, как, скажем, Кейн набьёт на тренировке лицо Мюллеру. Но вот подложить кнопку в бутсы или стекла в гетры - да ну на.
Толи дело культурная фигурка - тут за своими коньками нужен глаз да глаз. Да и за швами на костюме следи внимательно.
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Флер де Лис
Ага, музыкальные, сто раз) Фигурных болел даже футбольные боятся.
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dimitrii63
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это вам не лезгинка, а свист
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OlegLawyer
Лена разошлась
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Schiaff1no
Кроме как какими-то застарелыми *ба-дум-тс* комплексами это не объяснить.
Иначе смысл оскорблять любителей другого спорта если со своим все в порядке
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Mukunku 64
Спасибо Чайковской , теперь я знаю кто эти неадекваты стоящие сутками за билетами на Щелкунчика
- это истинные поклонники фигурки , воспитанные лично Еленой Анатольевной
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Сергей
Тихо шифером шурша. Крыша едет не спеша.
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аффтар жжёт
Я хожу на фигурное катание с пивом поорать. Ломаю систему ✊
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Йохан Чпохан
фу, какая неприятная женщина. она себя выше других ставит? хотя больше всего грязи и зла именно в фигурке.
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Владимир Пушкарев
Ответ klimparty
Будем честными, в фигурном катании музыка и прыжки живут параллельно друг другу. Она там, чтобы совсем скучно не было.
И пива там нет
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Melnikov1968
А почему хоккей "тем более"???
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Не смотрел, но осуждаю
Домохозяйки целевая, приглашённые бывшие звезды основная
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Aleksey Yashin
На фигурное катание видимо только в дорогом белом пальто можно.
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Дмитрий Турецкий
Ответ Ярик01
В рынок образов 14летних девочек в трусах не заходят случайные люди )
на опасную дорожку ступил)
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Mukunku 64
Ответ Дмитрий Рабко
Но публика у нас есть, к нам приходят музыкальные люди, — рассказала главный тренер сборной России по фигурному катанию. Если только "Рамштайн" послушать. з.ы. Как поёт "Энфилд" я слушал. А вот поющих людей на фигурном катании что-то не припомню. Видимо, у фанов ф/к ни слуха, ни голоса.
Щас спою , щас точно спою ...
,,Жил был пьес"
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