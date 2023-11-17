Медведев сыграет с Синнером в полуфинале итогового турнира. Он проиграл ему последние два матча
Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP – 4:6, 4:6.
Таким образом, Алькарас займет первое место в группе, а Медведев – второе.
Теперь россиянин сыграет с Янником Синнером в полуфинале. В личных встречах счет 6:2 в пользу Медведева, но он проиграл два последних матча.
Алькарас встретится с Новаком Джоковичем. У них в личке 2:2.
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Не стал упираться и сэкономил силы - да, это может быть. Но точно не слив
Данечке сбегать от Новака - тактика😁
"Увидишь Аль-Караса не выбивай его. Он мой".
Да, может Даниил и вылетит от Синнера...Но, если он вылетит от него завтра, свежий, то в случае зарубы сегодня - шансов еще меньше было бы против Янника...
Если завтра также без борьбы скрутится в двух, значит, это его сегодняшний уровень. Все-таки Алькарас - это первый серьезный соперник Медведева на этом турнире
Коробит)
Этот матч и прошлогодний с Медведевым здесь Джоковича наглядно показал, что это максимально далёкие друг от друга люди
Во всех матчах отдал как минимум сет
когда Зверев это сказал?
Лишь бы без разчлененки.