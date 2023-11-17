Медведев сыграет с Синнером в полуфинале итогового турнира. Он проиграл ему последние два матча

проиграл в третьем туре группового этапа итогового турнира – 4:6, 4:6.

Таким образом, Алькарас займет первое место в группе, а Медведев – второе.

Теперь россиянин сыграет с в полуфинале. В личных встречах счет 6:2 в пользу Медведева, но он проиграл два последних матча.

Алькарас встретится с . У них в личке 2:2.

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