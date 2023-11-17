Медведев сыграет с Синнером в полуфинале итогового турнира. Он проиграл ему последние два матча

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Даниил Медведев Карлос Алькарас Янник Синнер Теннис

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в третьем туре группового этапа итогового турнира ATP – 4:6, 4:6.

Таким образом, Алькарас займет первое место в группе, а Медведев – второе.

Теперь россиянин сыграет с Янником Синнером в полуфинале. В личных встречах счет 6:2 в пользу Медведева, но он проиграл два последних матча.

Алькарас встретится с Новаком Джоковичем. У них в личке 2:2.

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38 комментариев

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artpal
Ответ Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
А смысл сливать? Синнер при домашних трибунах даже поопаснее Новака будет
Не стал упираться и сэкономил силы - да, это может быть. Но точно не слив
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Хозяин патриотов
Зверев: «Полгода назад я говорил, что Медведев один из самых нечестных игроков в мире. Я хоть и Олимпийский чемпион, но могу признать, что я был не прав. Он самый нечестный»
+15
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Eugenie Nation
Только не перепутайте, Синнеру сливать Новака - низко.
Данечке сбегать от Новака - тактика😁
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Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
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AminO2
Джокович-Медведеву:
"Увидишь Аль-Караса не выбивай его. Он мой".
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Николаев Ростислав
Ответ Хозяин патриотов
Зверев: «Полгода назад я говорил, что Медведев один из самых нечестных игроков в мире. Я хоть и Олимпийский чемпион, но могу признать, что я был не прав. Он самый нечестный»
Это ты к тому, что Медведев специально проиграл? То есть Медведев в принципе не может проиграть Алькатрасу, только если сам этого захочет?
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Mikhail 1968
Ответ Syndycate
Думаешь с Синнером будет легче, чем с Новаком?
наверняка,у Синнера травма спины, а Даня просто отдохнул и провёл сегодня лёгкую тренировку. однозначно легче, с Джоковичем просто было бы без шансов
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Rjcnbr
6 матчей сделайте в группе уже
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Hustler88
Ответ Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
Да не сливал он целенаправленно, но мотивации явно не было
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Николаев Ростислав
Ответ Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
Алькарас не может Медведева победить в честной борьбе?
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Антон Тимофеев
Ответ Bansly
В любом виде спорта как правило тот кто в последнем туре подбирает себе соперника - в следующем туре сливает. Пожелаем Данечке повторить эту традицию))
Ну, тут был не то, чтобы слив. Карлос достаточно силен, чтобы Даниила обыграть. Но, Медведев явно не упирался на 100 процентов.
Да, может Даниил и вылетит от Синнера...Но, если он вылетит от него завтра, свежий, то в случае зарубы сегодня - шансов еще меньше было бы против Янника...
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Антон Тимофеев
Ответ Хозяин патриотов
Зверев: «Полгода назад я говорил, что Медведев один из самых нечестных игроков в мире. Я хоть и Олимпийский чемпион, но могу признать, что я был не прав. Он самый нечестный»
Хорош)) Данька, конечно, цинично по Саше проехал сегодня))
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artpal
Ответ Eugenie Nation
Поэтому Яннику респект, а вот Данечке..
Синнеру, безусловно, респект, а насчет Данечки посмотрим
Если завтра также без борьбы скрутится в двух, значит, это его сегодняшний уровень. Все-таки Алькарас - это первый серьезный соперник Медведева на этом турнире
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Vitalii-Just
Теперь Зверь с Рублём сыграют на интерес(бабки)...
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mr_ h2o
По мне матч Джок-Карась это подарок. Новак мог Дане бы отдать 1/2 и отдыхать, но матч против Алькараса для него очень принципиальный, будет пыхтеть)
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Arti22
Вот это я понимаю тактика, красава Медвед, а не то что Спинер правильный, мог сливать Новака, вместо этого засунул его в плов
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Великий Алонсо
Проиграет и ещё раз
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Никита Волк
Финал Алькарас - Синнер станет украшением турнира)
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Nikolay Stavrogin
Ответ AminO2
Джокович-Медведеву: "Увидишь Аль-Караса не выбивай его. Он мой".
Может берлоге уже хватит писать в одном предложении имя Джоковича и Медведева?)
Коробит)
Этот матч и прошлогодний с Медведевым здесь Джоковича наглядно показал, что это максимально далёкие друг от друга люди
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Bansly
Ответ Николаев Ростислав
Алькарас не может Медведева победить в честной борьбе?
Алькарас - нулище при игре в помещении, способный лишь обыгрывать челов типа психованного Рубля, а Медвед по первым двум матчам был в мега-форме, которая вдруг в третьем типа внезапно испарилась))
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artpal
Ответ Bansly
Да ну поопаснее). То что Новак такой себе в группе, где возможно осечься - не говорит ни о чем. А вот в плей-офф когда отступать уже некуда он в 1000 раз опаснее Синнера - это факт. Потому собственно в итоге и победит
Новак сейчас не в огне, это и по вчерашнему матчу было видно. А ведь отступать ему было как раз уже некуда
Во всех матчах отдал как минимум сет
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Антон Тимофеев
Ответ Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
Может он сливал не матч, а Зверева?)))
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Bansly
Ответ artpal
А смысл сливать? Синнер при домашних трибунах даже поопаснее Новака будет Не стал упираться и сэкономил силы - да, это может быть. Но точно не слив
Да ну поопаснее). То что Новак такой себе в группе, где возможно осечься - не говорит ни о чем. А вот в плей-офф когда отступать уже некуда он в 1000 раз опаснее Синнера - это факт. Потому собственно в итоге и победит
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Potors
Ответ Hustler88
Да не сливал он целенаправленно, но мотивации явно не было
Согласен, просто на полную не рубился - а зачем ему если он уже в 1/2, всё правильно сделал. Попёрло бы - выиграл, нет так тоже ничего страшного
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kyckoba
Ответ Bansly
Медведь - сцыкун, слил матч целенаправленно)). А сцыкуны итоговые не выигрывают
Зачем ему сливать? Выиграй он этот матч и ещё два)) - стал бы вторым по итогам года. Просто когда уже прошёл дальше, мотивация не та.
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Relena
Разочарование ...
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cosset
Очень рада за Карлоса, после первого матча в группе, да и последних недель, выход в пф итогового был совсем не очевиден! Но предполагала я другой расклад четверки на субботу)
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Дима Миронов
Ответ Хозяин патриотов
Зверев: «Полгода назад я говорил, что Медведев один из самых нечестных игроков в мире. Я хоть и Олимпийский чемпион, но могу признать, что я был не прав. Он самый нечестный»
ахах, Медведеву ничего не забывает)))
когда Зверев это сказал?
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encaro_one
И трибуны тяжелые и Синнер в звенящей форме.
Лишь бы без разчлененки.
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Relena
Синнер фаворит, лучше всех играет на этом турнире. Молодец 👍
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ToniKroos1999
Третьего не будет
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Eugenie Nation
Ответ artpal
Так Синнер никого и не сливал по итогу
Поэтому Яннику респект, а вот Данечке..
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Syndycate
Ответ Eugenie Nation
Только не перепутайте, Синнеру сливать Новака - низко. Данечке сбегать от Новака - тактика😁
Думаешь с Синнером будет легче, чем с Новаком?
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Marik5
медведеву надо поменьше языком чесать перед играми,то я да я, то я могу помочь Звереву, то Карлос не любит быстрый корт и типо я сделаю всё, чтобы вышел Зверев и не первый раз хвалится даня и за это огребает!!!!!!!
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Lana5
Давно пора менять формат турнира, мало того что кто то играет 3 дня подряд, так ещё и соперника можно выбрать
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