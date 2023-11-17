Владимир Путин: «Культура и спорт являются проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно»

Владимир Путин назвал спорт и культуру проводниками для решения конфликтов.

Об этом президент России высказался, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!» – сказал Путин.

По словам главы государства, деятели культуры могут делать то, что не удается другим.

«А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка.

И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта», – добавил Путин.