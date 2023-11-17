Владимир Путин: «Культура и спорт являются проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно»

Теги Владимир Путин Политика Легкая атлетика

Владимир Путин назвал спорт и культуру проводниками для решения конфликтов.

Об этом президент России высказался, выступая на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

«Именно культура и спорт являются теми проводниками взаимопонимания, без которых прекратить конфликты очень сложно, а иногда просто невозможно, поэтому ваша миссия является в высшей степени востребованной и благородной, за что я хочу вас сердечно поблагодарить!» – сказал Путин.

По словам главы государства, деятели культуры могут делать то, что не удается другим.

«А мосты кто будет наводить? Военные с трудом это делают, у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка.

И только у деятелей культуры, которые умные, они думают о будущем, и они наводят мосты. Это миссия культуры. Так же, как и миссия спорта», – добавил Путин.

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15 комментариев

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KMR
Может их просто надо не начинать,чтобы потом не кивать на культуру и спорт?
+14
0
+14
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Aleksey Yashin
Нормально, мы тут с военными дел наворотили, а вы давайте мосты наводите)
+12
0
+12
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Artem Piatkov
2013
Планируют организовать "Объединенный турнир" между Украинской лигой и РПЛ (проводник взаимопонимания)

2023
Воюют уже второй год подряд...
+10
-1
+9
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Заборостроитель
В общем, признал свою профнепригодность этот мелкий политический деятель
+5
0
+5
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Rumov
Ничего не понял, но полностью согласен.
+3
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psa.1207
Василича понесло.
+2
0
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Rumov
В морге осуществляется хранение трупов в холодильных камерах при температуре +2 С. Такая температура препятствует быстрому развитию гнилостных процессов, но в то же время сохраняет воду в трупе в жидком состоянии, что очень важно для сохранности трупа для дальнейшей танатологической экспертизы.
+3
-1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Artem Piatkov
2013 Планируют организовать "Объединенный турнир" между Украинской лигой и РПЛ (проводник взаимопонимания) 2023 Воюют уже второй год подряд...
Там только Газзаев и хотел, чтобы опять на этом деле хорошенько навариться.
+2
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_FoX-
Ответ Aleksey Yashin
Нормально, мы тут с военными дел наворотили, а вы давайте мосты наводите)
Правильно, потому что он занят "борьбой за собственное политическое будущее")
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Potapson
Сейчас начнётся...
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Амин Чич
Тут " вынуждены " согласиться
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Амин Чич
Культура и спорт))))
Вряд ли Верка Сердючка и Кличко нас объеденят )))
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Arthurino
"у политиков взаимные претензии, взаимные обиды, амбиции, борьба за собственное политическое будущее, там постоянно борьба и драка"

Стадия принятия пошла?
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Mira Val
«А НА мосты кто будет наводить?» добавил Путин.
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