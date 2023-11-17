«Лестер», «Лидс» и «Бернли» планируют подать в суд на «Эвертон» после снятия 10 очков. Они хотят 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше
Три английских клуба хотят подать в суд на «Эвертон», с которого сняли 10 очков.
Как пишет Daily Mail, «Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены подать на «Эвертон» в суд после того, как клуб признали виновным в нарушении финансовых правил. Общая сумма иска – 300 млн фунтов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона».
Сегодня руководители «Бернли», «Лидса» и «Лестера» провели переговоры, в рамках которых намерения клубов подтвердились.
В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из АПЛ в заключительном туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей в позапрошлом сезоне. Тогда «Бернли» вылетел из АПЛ.
Все три клуба выражали недовольство тем, что вердикт по делу «Эвертона» не был вынесен еще по ходу предыдущего сезона. Если бы очки с «Эвертона» сняли в прошлом сезоне, то он бы вылетел. После того, как АПЛ признала «Эвертон» виновным, клубы считают, что находятся в еще более сильной позиции.
В прошлом месяце «Бернли», «Лидс» и «Лестер» написали совместное письмо в АПЛ и уведомили лигу о том, что планируют подать на «Эвертон» в суд, если его вина будет доказана.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Да блин все видят ,что сити таким подходом в лигу 2 надо гнать..
Или это другое?!
А причем тут Лидс - загадка.
Спорт это конечно деньги,но спорт это впервую очеред честная игра...А не всякие мутные схэмы для отмывания.
Столько тратят....
Если бы не потратили,то нифига бы не выиграли...А откуда у сити такие деньги?
Ну сейчас конечно есть,но как они пришли к этому?
Или это другое?Откуда у команды с 14 ого места в АПЛ были финансовые возможности за 4 года 1.5 раза тратить больше чем Реал Мадрид,которые в то время купил Кака,Роналду,Бензема и прочих.
Или мы должны закрывать на все это глаза?
Арсенал очень пострадал от сити в свое время-команда до прихода Артета нормальный футбол не показывала.....
Почему какой-то мешок диктует условия тем командам которые строятся десятилетиями?
То, что творит Эвертон в последние 5-6 лет, это вообще полнейшее безумие, траты на уровне топов, а результата 0.
Возможен массовый отток спонсоров и снижение гонораров от ТВ компаний.
думаю обвинения с Эвертона скоро снимут