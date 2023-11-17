«Лестер», «Лидс» и «Бернли» планируют подать в суд на «Эвертон» после снятия 10 очков. Они хотят 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше

Три английских клуба хотят подать в суд на «Эвертон», с которого сняли 10 очков.

Как пишет Daily Mail, «Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены подать на «Эвертон» в суд после того, как клуб признали виновным в нарушении финансовых правил. Общая сумма иска – 300 млн фунтов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона».

Сегодня руководители « », « » и « » провели переговоры, в рамках которых намерения клубов подтвердились.

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из в заключительном туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей в позапрошлом сезоне. Тогда «Бернли» вылетел из АПЛ.

Все три клуба выражали недовольство тем, что вердикт по делу «Эвертона» не был вынесен еще по ходу предыдущего сезона. Если бы очки с « » сняли в прошлом сезоне, то он бы вылетел. После того, как АПЛ признала «Эвертон» виновным, клубы считают, что находятся в еще более сильной позиции.

В прошлом месяце «Бернли», «Лидс» и «Лестер» написали совместное письмо в АПЛ и уведомили лигу о том, что планируют подать на «Эвертон» в суд, если его вина будет доказана.

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