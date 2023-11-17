«Лестер», «Лидс» и «Бернли» планируют подать в суд на «Эвертон» после снятия 10 очков. Они хотят 300 млн фунтов из-за того, что санкции не применили раньше

Теги Эвертон премьер-лига Англия происшествия Лидс Лестер Бернли чемпионшип деньги Футбол

Три английских клуба хотят подать в суд на «Эвертон», с которого сняли 10 очков.

Как пишет Daily Mail, «Бернли», «Лидс» и «Лестер» намерены подать на «Эвертон» в суд после того, как клуб признали виновным в нарушении финансовых правил. Общая сумма иска – 300 млн фунтов. Она сложилась из оценки клубов относительно ущерба, причиненного им невылетом «Эвертона».

Сегодня руководители «Бернли», «Лидса» и «Лестера» провели переговоры, в рамках которых намерения клубов подтвердились.

В прошлом сезоне «Эвертон» избежал вылета из АПЛ в заключительном туре. «Лидс» и «Лестер» вылетели в чемпионшип. «Бернли» их поддерживает, так так считает, что «Эвертон» нарушал правила финансового фэйр-плей в позапрошлом сезоне. Тогда «Бернли» вылетел из АПЛ.

Все три клуба выражали недовольство тем, что вердикт по делу «Эвертона» не был вынесен еще по ходу предыдущего сезона. Если бы очки с «Эвертона» сняли в прошлом сезоне, то он бы вылетел. После того, как АПЛ признала «Эвертон» виновным, клубы считают, что находятся в еще более сильной позиции.

В прошлом месяце «Бернли», «Лидс» и «Лестер» написали совместное письмо в АПЛ и уведомили лигу о том, что планируют подать на «Эвертон» в суд, если его вина будет доказана. 

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36 комментариев

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vladimir.kostrichko
Блин таким макаром Ливерпуль,Арсенал и МЮ от Сити и Челси по миллиарду потребуют....
+42
-8
+34
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Стахович
Почему это не работает в сторону клубов Гвардиолы?Подкуп судей и финансовые махинации в барселоне и тысячу нарушений в Сити
+29
-5
+24
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vladimir.kostrichko
Мне интересно Лудогорец свою академию в Эертоне присторилили как?
Да блин все видят ,что сити таким подходом в лигу 2 надо гнать..
Или это другое?!
+15
-8
+7
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Хайк
Лидс и так вылетел бы, так как остался бы Лестер. Присутствие Бернли из Чемпионшипа (на тот момент) в иске в качестве поддержки просто смешно)
+5
-1
+4
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arspurs9
Ответ Хайк
Лидс и так вылетел бы, так как остался бы Лестер. Присутствие Бернли из Чемпионшипа (на тот момент) в иске в качестве поддержки просто смешно)
За другой сезон, как я понял (Бернли).
А причем тут Лидс - загадка.
+3
0
+3
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Ignotus
Ответ vladimir.kostrichko
Блин таким макаром Ливерпуль,Арсенал и МЮ от Сити и Челси по миллиарду потребуют....
К Челси-то какие претензии, они в прошлом сезоне 12-е, в этом - десятые)
+2
0
+2
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Стахович
Представляю какой ущерб будет барселоне от дела Негрейры.Боюсь рычагов не хватит(
+3
-2
+1
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Bayern2004
Да уж.С таким подходом Эвертону разорение грозит и ссылка куда нибудь в National League.
+1
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Хайк
Ответ eftomolgy
В новости же написано, что Бернли имеет в виду позапрошлый сезон
В первоначальном виде про это не было указано.
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eftomolgy
Ответ Хайк
Лидс и так вылетел бы, так как остался бы Лестер. Присутствие Бернли из Чемпионшипа (на тот момент) в иске в качестве поддержки просто смешно)
В новости же написано, что Бернли имеет в виду позапрошлый сезон
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Кашшай Чакырович
Ответ vladimir.kostrichko
ФФП должен быть для всех...Если завтра в условный Кристал Пэлас будут вливать милиларды и сити не сможет выиграть ни одного титула-фанаты сити завизжат хуже всех. Спорт это конечно деньги,но спорт это впервую очеред честная игра...А не всякие мутные схэмы для отмывания.
Ффп это бред ,который не даёт развиваться футболу , Челси ,Псж и Мю тратят больше Сити , и что то Сити их раком всех ставит , потому что дело не в деньгах а в организации процессов ! Если в Кристал пелас вольют миилиарды появится возомжно ещё одна команда, которая будет бороться за лигу чемпинов и это только лучше для футбола ! Все старые мешки чтобы выигрыать , тратили кучу денег , но теперь новым типо нельзя , это типо мы мидьиареры , а остальным нельзя , это бред это деградация
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Tybalt
Ответ Кашшай Чакырович
Чтобы футбол не стагнировал , а развивался , у старых мешков не должно быть никакого преимущества , а ффп это защита старых мешков от кункуренции в футболе ,который только убивает футбол
ты хоть понимаешь что ты пишешь?
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vladimir.kostrichko
Ответ Кашшай Чакырович
Чтобы футбол не стагнировал , а развивался , у старых мешков не должно быть никакого преимущества , а ффп это защита старых мешков от кункуренции в футболе ,который только убивает футбол
ФФП должен быть для всех...Если завтра в условный Кристал Пэлас будут вливать милиларды и сити не сможет выиграть ни одного титула-фанаты сити завизжат хуже всех.
Спорт это конечно деньги,но спорт это впервую очеред честная игра...А не всякие мутные схэмы для отмывания.
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Кашшай Чакырович
Ответ vladimir.kostrichko
Челси тоже должны отправить в один котел с сити...А я что думаешь им поблажку делаю?
Чтобы футбол не стагнировал , а развивался , у старых мешков не должно быть никакого преимущества , а ффп это защита старых мешков от кункуренции в футболе ,который только убивает футбол
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vladimir.kostrichko
Ответ Кашшай Чакырович
Ну Мю с Челси тратят больше , а выиграли даже на двоих меньше , почему ?))) И почему ты думаешь если старые мешки тратили миллиарды ,причем например, Челси тратил ворованные миллиарды те преступные деньги , а остальным нельзя? Так Сити возит этот судейский шапито реал , после траты миллиардов и те даже со своим ручным судейским корпусом не могут ничего сделать и получают 4-0 ! Такие команды как Сити должны появлятся , они хоть в футбол играют ,а не в блевотину ,как старые мешки ! Чем больше команд ,как Сити , тем выше конуренция и футбол прогрессирует , а то уже тошнит от судейского цирка и просмотра , того как кашшаи или Орсато даряткубки мени судей ! Футбол деградирует !
Челси тоже должны отправить в один котел с сити...А я что думаешь им поблажку делаю?
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Кашшай Чакырович
Ответ vladimir.kostrichko
Конечно выиграл... Столько тратят.... Если бы не потратили,то нифига бы не выиграли...А откуда у сити такие деньги? Ну сейчас конечно есть,но как они пришли к этому? Или это другое?Откуда у команды с 14 ого места в АПЛ были финансовые возможности за 4 года 1.5 раза тратить больше чем Реал Мадрид,которые в то время купил Кака,Роналду,Бензема и прочих. Или мы должны закрывать на все это глаза? Арсенал очень пострадал от сити в свое время-команда до прихода Артета нормальный футбол не показывала..... Почему какой-то мешок диктует условия тем командам которые строятся десятилетиями?
Ну Мю с Челси тратят больше , а выиграли даже на двоих меньше , почему ?))) И почему ты думаешь если старые мешки тратили миллиарды ,причем например, Челси тратил ворованные миллиарды те преступные деньги , а остальным нельзя? Так Сити возит этот судейский шапито реал , после траты миллиардов и те даже со своим ручным судейским корпусом не могут ничего сделать и получают 4-0 ! Такие команды как Сити должны появлятся , они хоть в футбол играют ,а не в блевотину ,как старые мешки ! Чем больше команд ,как Сити , тем выше конуренция и футбол прогрессирует , а то уже тошнит от судейского цирка и просмотра , того как кашшаи или Орсато даряткубки мени судей ! Футбол деградирует !
0
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vladimir.kostrichko
Ответ Кашшай Чакырович
Смотри за время Гвардиолы Сити потратил 1 .3 миллиарда на трансферы и выиграл 15 титулов , Ливерпуль , Челси и Мю потратили 4 миллиарда на троих и выиграли 15 титулов на троих , но наказать нужно Сити)) может Ливерпулю , Челси и Мю научиться играть в футбол и пенять на себя и свою игру ?)) А не искать виновных на стороне )
Конечно выиграл...
Столько тратят....
Если бы не потратили,то нифига бы не выиграли...А откуда у сити такие деньги?
Ну сейчас конечно есть,но как они пришли к этому?
Или это другое?Откуда у команды с 14 ого места в АПЛ были финансовые возможности за 4 года 1.5 раза тратить больше чем Реал Мадрид,которые в то время купил Кака,Роналду,Бензема и прочих.
Или мы должны закрывать на все это глаза?
Арсенал очень пострадал от сити в свое время-команда до прихода Артета нормальный футбол не показывала.....
Почему какой-то мешок диктует условия тем командам которые строятся десятилетиями?
+2
-2
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Ignotus
Ответ vladimir.kostrichko
Челси годами так делали.... А сейчас они вообще 1 миллиард рассходовали на трансферы... Откуда такие деньги,если клуб был 10-ым.
Челси два года назад Лигу чемпионов выиграл, они хоть зарабатывали, а не только тратили. Последние полтора сезона - да, но они и не занимали чужих мест в еврокубках.
То, что творит Эвертон в последние 5-6 лет, это вообще полнейшее безумие, траты на уровне топов, а результата 0.
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Контрольный выстрел
Прощай, Эвертон 😂
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Александр Гончаров
Закон так не работает, некомпетентные люди хотят срубить денег, но им откажут, так как закон не знает такого правила, АХ ЕСЛИ БЫ
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Alexandr Kulyasov
Три клуба недовольны поздним вердиктом, а подают в суд на осужденного? Может, на "независимую комиссию" надо подавать в суд, если сроки её работы не устраивают?
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гилберт
Эмилио Бутрагенио одобряет.
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Tybalt
если они добьются своего, то число судебных исков возрастёт с нарастающим негодованием зрителей АПЛ.
Возможен массовый отток спонсоров и снижение гонораров от ТВ компаний.
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a2wai
Страшно будет посмотреть на то, сколько клубов выстроится в очередь, чтобы денег с Челси стрясти)))
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RedDevil1909
веселое дело)
думаю обвинения с Эвертона скоро снимут
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Nikich1990
болельщики Эвертона тоже могут подать в суд на клуб за морально-нравственные страдания
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