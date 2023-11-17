Албания вышла на Евро-2024

Теги Силвиньо сборная Чехии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу сборная Молдовы по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Футбол

Сборная Албании вышла на Евро-2024.

Команда тренера Силвиньо в 9-м туре квалификации Евро-2024 сыграла вничью с Молдовой (1:1) в гостях.

Албанцы набрали 14 очков, лидируют в группе E и за тур до конца отборочного турнира уже не опустятся ниже второго места. У Чехии 11 очков и игра в запасе, у Молдовы и Польши по 10 баллов.

Таким образом, Албания вышла на Евро-2024, где уже точно, помимо хозяев турнира сборной Германии, сыграют Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия и Словакия.

Для албанцев это будет всего второй чемпионат Европы в истории. В 2016 году команда не прошла групповой раунд.

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42 комментария

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ArtemEgs
Ответ Егор Арефьев
Это не группа, это полнейшее дно, что Албания выходит с первого места, а молдаване имеют шансы выйти со второго. Вот вам и 24 команды на Евро, а они хотят до 32 расширить
Тут дело не в расширении, а в очень странной жеребьёвке, где корзины составляют по рейтингу Лиги Наций, а не по рейтингу ФИФА, как раньше. В результате в одной группе финалисты прошлого Евро, Англия и Италия, вместе с Украиной. В другой Нидерланды и Франция. Зато здесь Албания, Чехия и Польша
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Егор Арефьев
Это не группа, это полнейшее дно, что Албания выходит с первого места, а молдаване имеют шансы выйти со второго. Вот вам и 24 команды на Евро, а они хотят до 32 расширить
+20
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Амин Чич
Уже все научились играть в футбол)))
Помню матч был сборной России, но с кем не вспомню, вроде Люксембург или Лихтенштейн, так вот, на игру с Россией их лучшего бомбардира не отпустили с работы ))))
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werowolf-gears
В 2016 достойно отыграли, насколько помню, вот их соседи македонцы на следующем евро совсем были пассажирами
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carmelo hot sause
Какая би ни была группа, албанцы молодцы! Серьёзное достижение
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Вадим flanec
Ответ Стахович
Слушаем доктора Албана!
Its my Life
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Writer 1
Комментаторы уймитесь) Сильвиньо и Серёга Клещенко (вполне известный футболист по РПЛ) Проделали хорошую работу, первый вывел сборную с первого места, а второй сохранил шансы на выход, хоть и нужна победа над Чехами (если только Чехи не увезут победу в матче с Поляками) Сегодня был великолепный матч между этими сборными по накалу страстей. Если кратко, то Албания неплохо отбирает мяч командными действиями, но слаба на стандартах, да и прижать на ЕВРО их сможет каждый, но борьбу навязать смогут, Молдова же сильна сплочённостью и за счёт желания смогли прижать Албанию, но класса совсем нету, шансов крайне мало, но они есть. Одна из самых интересных групп
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arriva
Ответ Futbol2710
одна из самых скучных групп отбора
Скорее наоборот. Почти у всех шансы на выход
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&_Bishep_&
Ответ Егор Арефьев
Это не группа, это полнейшее дно, что Албания выходит с первого места, а молдаване имеют шансы выйти со второго. Вот вам и 24 команды на Евро, а они хотят до 32 расширить
Согласен на счет идиотского регламента. Но Албания раз выходит с первого места, значит они попадали бы и в формате 16 сборных. Тут и с группой повезло: Польша и Чехия не лучшие времена, да и сами, что..молодцы. Но 16 сборных-это был потолок.
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werowolf-gears
Ответ Егор Арефьев
https://www.sports.ru/football/1107484316-uefa-xochet-rasshirit-chislo-uchastnikov-evro-do-32-komand-s-2028-goda.html?ysclid=lp2zsca2t4385457656
Ага, спасибо. Там уже реально бредят
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Тёма Тёма
Сделайте 48 команд, чтобы почти все вышли. Куча проходных матчей и куча денег в копилку УЕФА. Дурдом, а не формат.
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Али Алиев
Не ну по-факту на отборочных к чм в Южной Америке тоже не очень большая конкуренция.Проходят аж 6 команд из 10,и ещё одна в стыки.Не попасть на ЧМ даже у середнечков ЮА не составляет труда.А вы тут о 24 командах на евро спорите.
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Амин Чич
Ответ Senna1960
Футбол закончился в начале 90-х, когда начались лига чемпионов, расширение участников евро, ЧМ и т.д., дальше пошла коммерция. Скоро все команды будут принимать участие, как говорится, нам такой футбол не нужен. 16 команд это потолок
футбол закончился как только ввели ЗМ и для гениев футбола игра превратилась в эгоизм
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Егор Арефьев
Ответ werowolf-gears
А когда была новость о следующем расширении?
https://www.sports.ru/football/1107484316-uefa-xochet-rasshirit-chislo-uchastnikov-evro-do-32-komand-s-2028-goda.html?ysclid=lp2zsca2t4385457656
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Rumov
Хорошая команда. Тот случай, когда не класс, а задор и смелость. Успехов ребятам. Есть сильные футболисты. А главное-команда и тренер.
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Кокич
В недалёком будущем, когда на ЧЕ будут играть 48 команд, там и сборная Сан-Марино выступит.
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Yoshiyuki Lewis
Даже Албания на ЕВРО, а Холланд нет
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Антон Фалафель
Помню их грудастых болельщиц по трансляциям с евро.
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Senna1960
Ответ vova123456
Они с первого места выходят скорее всего, о чем ты?
А кто в группе? Надеюсь хоть один гранд европейского футбола там есть. Люксембург претендовал на выход, Молдавия и Казахстаном шансы имеют, если до 32 расширят, у Мальты и Андоррой тоже шанс появиться
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Artmann
Ответ di Malkovich
В моём первом ЧЕ участвовали восемь команд, разбитые на две группы. Потом два полуфинала и финал. Это было в 1988 году. Может и вправду трава раньше была зеленее?!
Ну, вариант с четырьмя группами был удачнее, по-моему. Хотя и моим первым Евро был ещё с двумя группами - Швеция-92.
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Docentr9
Ответ di Malkovich
В моём первом ЧЕ участвовали восемь команд, разбитые на две группы. Потом два полуфинала и финал. Это было в 1988 году. Может и вправду трава раньше была зеленее?!
Вот тогда сам выход на ЧЕ действительно можно было считать мегадостижением. Но с другой стороны.. единый СССР, Единая Югославия, Чехословакия, но все равно регулярно топ.сборные никуда не попадали..
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Artmann
Ответ Yoshiyuki Lewis
Даже Албания на ЕВРО, а Холланд нет
Потому что Холланд большой, но Албания больше?)
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Вадим flanec
Ответ Artmann
It’s now or never I ain’t gonna live forever I just want to live while I’m alive
👌
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Artmann
Ответ Вадим flanec
Its my Life
It’s now or never
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
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vova123456
Ответ Егор Арефьев
Это не группа, это полнейшее дно, что Албания выходит с первого места, а молдаване имеют шансы выйти со второго. Вот вам и 24 команды на Евро, а они хотят до 32 расширить
На самом деле 3ий тур группового этапа евро 2021 был очень интересен. Из-за того что было 24 команд, и в плэй офф выходили 16, соответственно в третьем туре групп у большинства команд был шанс выйти дальше, самый интересный тур группового этапа в истории.
Просто такие как ты уже забыли про это и начали хейтить. Потом на Евро опять понравиться формат и будешь визжать как классно придумали.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Егор Арефьев
Это не группа, это полнейшее дно, что Албания выходит с первого места, а молдаване имеют шансы выйти со второго. Вот вам и 24 команды на Евро, а они хотят до 32 расширить
Но если так будет на Евро не попадут Чехия и Польша, которые бы могли и с 16 командами выйти
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Futbol2710
Ответ arriva
Скорее наоборот. Почти у всех шансы на выход
я в плане футбола,который они показывали
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Фёдор Кузнецов
Пока главная сенсация отбора
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Н.Ф.
Олбанскиий язык предельно прост для изучения.
Там всего-навсего ДВА правила:
1) меняй безударные А на О (или О на А), Е на И (или И на Е).
2) меняй звонкие согласные на глухие (или наоборот).

Примеры:

Kролик (рус.) — кролег (олб.)
Успокойся (рус.) — узбагойcя (олб.)
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