Албания вышла на Евро-2024

Сборная Албании вышла на Евро-2024.

Команда тренера в 9-м туре квалификации Евро-2024 сыграла вничью с Молдовой (1:1) в гостях.

Албанцы набрали 14 очков, лидируют в группе E и за тур до конца отборочного турнира уже не опустятся ниже второго места. У Чехии 11 очков и игра в запасе, у Молдовы и по 10 баллов.

Таким образом, вышла на Евро-2024, где уже точно, помимо хозяев турнира сборной Германии, сыграют Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия и Словакия.

Для албанцев это будет всего второй чемпионат Европы в истории. В 2016 году команда не прошла групповой раунд.

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