Албания вышла на Евро-2024
Сборная Албании вышла на Евро-2024.
Команда тренера Силвиньо в 9-м туре квалификации Евро-2024 сыграла вничью с Молдовой (1:1) в гостях.
Албанцы набрали 14 очков, лидируют в группе E и за тур до конца отборочного турнира уже не опустятся ниже второго места. У Чехии 11 очков и игра в запасе, у Молдовы и Польши по 10 баллов.
Таким образом, Албания вышла на Евро-2024, где уже точно, помимо хозяев турнира сборной Германии, сыграют Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия, Испания, Португалия, Турция, Франция, Шотландия и Словакия.
Для албанцев это будет всего второй чемпионат Европы в истории. В 2016 году команда не прошла групповой раунд.
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Помню матч был сборной России, но с кем не вспомню, вроде Люксембург или Лихтенштейн, так вот, на игру с Россией их лучшего бомбардира не отпустили с работы ))))
I ain’t gonna live forever
I just want to live while I’m alive
Просто такие как ты уже забыли про это и начали хейтить. Потом на Евро опять понравиться формат и будешь визжать как классно придумали.
Там всего-навсего ДВА правила:
1) меняй безударные А на О (или О на А), Е на И (или И на Е).
2) меняй звонкие согласные на глухие (или наоборот).
Примеры:
Kролик (рус.) — кролег (олб.)
Успокойся (рус.) — узбагойcя (олб.)