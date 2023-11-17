НБА. Внутрисезонный турнир. «Портленд» – «Лейкерс», «Клипперс» против «Хьюстона» и другие матчи

Во пятницу, 17 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся 11 матчей.

«Портленд» на своем паркете встретится с «Лейкерс», «Клипперс» с 6-матчевой серией поражений сыграют против « » с 6-матчевой серией побед.

НБА

Регулярный чемпионат

турнир

Восточная конференция

Группа А

Положение команд: Индиана – 2-0, Атланта – 1-0, – 1-1, – 0-2, – 0-1.

Группа В

Положение команд: Майами – 2-0, Милуоки – 1-0, Шарлотт – 1-1, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.

Группа С

Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 2-1, Чикаго – 0-1, Орландо – 0-1, Торонто – 0-0.

Западная конференция

Группа А

Положение команд: Лейкерс – 2-0, Юта – 2-0, Портленд – 1-1, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-3.

Группа В

Положение команд: Денвер – 2-0, Хьюстон – 1-0, Новый Орлеан – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 0-2.

Группа С

Положение команд: Миннесота – 2-0, Сакраменто – 1-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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