НБА. Внутрисезонный турнир. «Портленд» – «Лейкерс», «Клипперс» против «Хьюстона» и другие матчи

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Во пятницу, 17 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся 11 матчей.

«Портленд» на своем паркете встретится с «Лейкерс», «Клипперс» с 6-матчевой серией поражений сыграют против «Хьюстона» с 6-матчевой серией побед.

НБА

Регулярный чемпионат

Внутрисезонный турнир

Восточная конференция

Группа А

Кливленд – Детройт
Дата проведения
18 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Атланта – Филадельфия
Дата проведения
18 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Индиана – 2-0, Атланта – 1-0, Филадельфия – 1-1, Детройт – 0-2, Кливленд – 0-1.

Группа В

Вашингтон – Нью-Йорк
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Шарлотт – Милуоки
Дата проведения
18 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча

Положение команд: Майами – 2-0, Милуоки – 1-0, Шарлотт – 1-1, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.

Группа С

Торонто – Бостон
Дата проведения
18 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Орландо
Дата проведения
18 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 2-1, Чикаго – 0-1, Орландо – 0-1, Торонто – 0-0.

Западная конференция

Группа А

Юта – Финикс
Дата проведения
18 ноября, 06.00, «Delta Center»
Онлайн матча

Портленд – Лейкерс
Дата проведения
18 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча

Положение команд: Лейкерс – 2-0, Юта – 2-0, Портленд – 1-1, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-3.

Группа В

Новый Орлеан – Денвер
Дата проведения
18 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Клипперс – Хьюстон
Дата проведения
18 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Денвер – 2-0, Хьюстон – 1-0, Новый Орлеан – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 0-2.

Группа С

Сан-Антонио – Сакраменто
Дата проведения
18 ноября, 03.30, «Frost Bank Center»
Онлайн матча

Положение команд: Миннесота – 2-0, Сакраменто – 1-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица внутрисезонного турнира НБА

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2 комментария

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МЗ
Харден в Хьюстоне точно зажжот!
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andrushapumba
Верим в Хьюстон!
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