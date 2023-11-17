НБА. Внутрисезонный турнир. «Портленд» – «Лейкерс», «Клипперс» против «Хьюстона» и другие матчи
Во пятницу, 17 ноября, в рамках внутрисезонного турнира НБА состоятся 11 матчей.
«Портленд» на своем паркете встретится с «Лейкерс», «Клипперс» с 6-матчевой серией поражений сыграют против «Хьюстона» с 6-матчевой серией побед.
Регулярный чемпионат
Внутрисезонный турнир
Восточная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.30, «State Farm Arena»
Положение команд: Индиана – 2-0, Атланта – 1-0, Филадельфия – 1-1, Детройт – 0-2, Кливленд – 0-1.
Группа В
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
Положение команд: Майами – 2-0, Милуоки – 1-0, Шарлотт – 1-1, Нью-Йорк – 0-1, Вашингтон – 0-2.
Группа С
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 18 ноября, 04.00, «United Center»
Положение команд: Бостон – 1-0, Бруклин – 2-1, Чикаго – 0-1, Орландо – 0-1, Торонто – 0-0.
Западная конференция
Группа А
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.00, «Delta Center»
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.00, «Moda Center»
Положение команд: Лейкерс – 2-0, Юта – 2-0, Портленд – 1-1, Финикс – 0-1, Мемфис – 0-3.
Группа В
- Дата проведения
- 18 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 18 ноября, 06.30, «Crypto.com Arena»
Положение команд: Денвер – 2-0, Хьюстон – 1-0, Новый Орлеан – 1-1, Даллас – 1-2, Клипперс – 0-2.
Группа С
- Дата проведения
- 18 ноября, 03.30, «Frost Bank Center»
Положение команд: Миннесота – 2-0, Сакраменто – 1-0, Голден Стэйт – 1-1, Оклахома – 1-2, Сан-Антонио – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица внутрисезонного турнира НБА
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