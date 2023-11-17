Акинфеев о том, что не уехал в Европу: «Не жалею. Чем меня можно было заманить? Смысл? Я мечтал о ЦСКА»

Игорь Акинфеев высказался о том, что не перешел в клуб из Европы.

– В 2008-м тебе было 22. Ты уже выиграл Кубок УЕФА, играл в Суперкубке Европы, сборная России была супер. И неужели тебе не хотелось попробовать [поиграть] в Европе? Это же манит, нет?

– Ну, смотря кого манит. Мы играли на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Кубке УЕФА, Лиге Европы, Лиге чемпионов. Чем меня можно было заманить?

Когда у тебя есть еврокубки, Лига чемпионов стабильно, каждый год. Смысл? Понятно, ты хочешь перейти в «Барселону», мечта у кого-то. Я этим не грезил. У меня была мечта играть за , играть в классных турнирах, играх. У меня это все было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чем, – сказал вратарь.

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