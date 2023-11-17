Акинфеев о том, что не уехал в Европу: «Не жалею. Чем меня можно было заманить? Смысл? Я мечтал о ЦСКА»
Игорь Акинфеев высказался о том, что не перешел в клуб из Европы.
– В 2008-м тебе было 22. Ты уже выиграл Кубок УЕФА, играл в Суперкубке Европы, сборная России была супер. И неужели тебе не хотелось попробовать [поиграть] в Европе? Это же манит, нет?
– Ну, смотря кого манит. Мы играли на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Кубке УЕФА, Лиге Европы, Лиге чемпионов. Чем меня можно было заманить?
Когда у тебя есть еврокубки, Лига чемпионов стабильно, каждый год. Смысл? Понятно, ты хочешь перейти в «Барселону», мечта у кого-то. Я этим не грезил. У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это все было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чем, – сказал вратарь.
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это мало что ли?
Да, топ-клуб
Но у каждого мальчишки в детстве был свой любимый футбольный клуб. И у многих мечта, конечно же, играть в топ-чемпионатах в лучших клубах против лучших команд, брать внутренние и еврокубки.
У кого-то получилось, у кого-то нет, но если есть шанс, нужно пользоваться им, даже при падении в зп.
Уровень футбола в разы выше, и шанс перейти в клуб в команду выше уровня проще, чем из РПЛ
Знаю людей, которые отклоняют оферы из европы по тем же причинам. Да, заплатят больше. Но бывают другие мотивы.
Но было ли хоть одно серьёзное предложение из Европы, даже не от гранда, а от середнячка какого-нибудь?
У Акинфеева - а чем меня могли заманить, у меня всё тут было, что мне нужно.
Всё же, на мой взгляд, аргументы разные.
Сказки про верность клубу - это красиво, но мимо - играть на высоком уровне каждые выходные - мечта любого футболиста и деньги тут не при чем.
Опять же, его право выбирать родной клуб, но задавать вопрос "Какой смысл?" абсурдно. Есть 100500 очевидных доводов в пользу того, чтобы попробовать себя в сильном клубе. Можно делать другой выбор, но не надо делать вид, что смысла не было.
А Фернандес вообще был вынужден, как тот гребец на галерах, играть за сборную чужой страны.