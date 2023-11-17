Акинфеев о том, что не уехал в Европу: «Не жалею. Чем меня можно было заманить? Смысл? Я мечтал о ЦСКА»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия возможные трансферы Это футбол, брат! Футбол

Игорь Акинфеев высказался о том, что не перешел в клуб из Европы.

– В 2008-м тебе было 22. Ты уже выиграл Кубок УЕФА, играл в Суперкубке Европы, сборная России была супер. И неужели тебе не хотелось попробовать [поиграть] в Европе? Это же манит, нет?

– Ну, смотря кого манит. Мы играли на чемпионате мира, чемпионате Европы, в Кубке УЕФА, Лиге Европы, Лиге чемпионов. Чем меня можно было заманить? 

Когда у тебя есть еврокубки, Лига чемпионов стабильно, каждый год. Смысл? Понятно, ты хочешь перейти в «Барселону», мечта у кого-то. Я этим не грезил. У меня была мечта играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, играх. У меня это все было. И я ни о чем не жалею в своей жизни, ни о чем, – сказал вратарь.

«Ошибайтесь – это нормально». Открытое письмо Игоря Акинфеева

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81 комментарий

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riverman1980
Тотти эталон верности клубу, а Акинфеев побоялся выйти из зоны комфорта.
Либерал, смотри не перепутай ))
+65
-30
+35
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Фут.Боль
Играть за МЮ в АПЛ, например. Акинфеев легенда, конечно, но думаю в своё время он хотел уехать в европейский топ-клуб, в итоге не получилось.Сейчас рассказывает, что мечтой было играть за ЦСКА на протяжении всей карьеры.
+37
-11
+26
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riverman1980
Ответ Фут.Боль
Играть за МЮ в АПЛ, например. Акинфеев легенда, конечно, но думаю в своё время он хотел уехать в европейский топ-клуб, в итоге не получилось.Сейчас рассказывает, что мечтой было играть за ЦСКА на протяжении всей карьеры.
какая АПЛ Акинфееву с его ростом и игрой на выходах?
+31
-10
+21
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riverman1980
Ответ JENNINGS
Ты сейчас реально сравниваешь РПЛ и Серию А? «Рому» и ЦСКА?
На пике карьеры Акинфеева Рома была ничем не лучше Цска при том, что Тотти был талантом мировой величины.
+23
-9
+14
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Всеволод Бобров
Ответ Джорджио Че
Нельзя сравнить Рому из Топ5 чемпионатов и ЦСКА. Естественно провести всю карьеру в МЮ, Реале и Роме это не одно и тоже, что провести ее в ЦСКА (любой команде не из топового чемпионата, пусть даже и с КУ и СК)
рома давно топ клубом стала?
+15
-4
+11
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magentrumen
да мы поняли уже, спасибо
+15
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Всеволод Бобров
Ответ Джорджио Че
Я сказал лига из Топ5, а не топ клуб. Извините, по мне Рома топовые всех клубов наших
и что? Я не сравниваю Рому с нашими клубами, я сравниваю Рому с Реалом, Барселоной, Баварией и так далее и Тотти мог туда перейти если бы захотел. Но почему-то он остался в Риме и стал легендой для клуба, а Акинфеева ругают за это.
+11
-1
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Трент Резнор
Великолепная карьера у Игоря. Но посмотреть на него в европейском клубе было бы интересно.
+14
-5
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Uef@
Ответ JENNINGS
Ты сейчас реально сравниваешь РПЛ и Серию А? «Рому» и ЦСКА?
А почему не сравнить? Для итальянцев предпочтительнее Серия А, для россиян - РПЛ. Не брать же в расчет мнение глоров?)
+9
-2
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Джорджио Че
Ответ Фут.Боль
Играть за МЮ в АПЛ, например. Акинфеев легенда, конечно, но думаю в своё время он хотел уехать в европейский топ-клуб, в итоге не получилось.Сейчас рассказывает, что мечтой было играть за ЦСКА на протяжении всей карьеры.
В этом весь он. Ему тут хорошо, все нравится. Такой подход имеет место быть. Естественно поиграть в лучших клубах мира мечта многих, но у Игоря видимо не так. Я лично, не понимаю его. Мечтаешь о ЦСКА - хорошо, но когда мечта сбылась, неужели не появляется новой более сложной и крутой?
+11
-4
+7
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Трент Резнор
Великолепная карьера у Игоря. Но посмотреть на него в европейском клубе было бы интересно.
Так смотрели. Рекорд ЛЧ остался на память
+10
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Покерный Футбол
Сейчас Игорю объяснят как и что надо было делать и как для него было бы лучше. Сторонним людям всегда со стороны ведь виднее что для тебя лучше в этой жизни👌
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Николай Козлов
Ответ Джорджио Че
Нельзя сравнить Рому из Топ5 чемпионатов и ЦСКА. Естественно провести всю карьеру в МЮ, Реале и Роме это не одно и тоже, что провести ее в ЦСКА (любой команде не из топового чемпионата, пусть даже и с КУ и СК)
При этом в самом начале карьеры Тотти Рома была в ТОП-1 чемпионате, причем брала его в 2001. Италия тогда была сильнейшим чемпионатом, и лишь в середине 00-х начала сдуваться.
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Vacuumka
это точно не последний раз когда он об этом скажет, даже если не спросят
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Джорджио Че
Ответ riverman1980
Тотти эталон верности клубу, а Акинфеев побоялся выйти из зоны комфорта. Либерал, смотри не перепутай ))
Нельзя сравнить Рому из Топ5 чемпионатов и ЦСКА. Естественно провести всю карьеру в МЮ, Реале и Роме это не одно и тоже, что провести ее в ЦСКА (любой команде не из топового чемпионата, пусть даже и с КУ и СК)
+16
-13
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Всеволод Бобров
Ответ riverman1980
какая АПЛ Акинфееву с его ростом и игрой на выходах?
нет крутых вратарей с небольшим ростом?
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JENNINGS
Ответ Зубы Дзюбы
А куда Тотти приглашали из клубов мощнее Ромы?
«Реал». Тотти сам об этом говорил
+3
0
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JENNINGS
Ответ riverman1980
На пике карьеры Акинфеева Рома была ничем не лучше Цска при том, что Тотти был талантом мировой величины.
А пик карьеры Акинфеева - это что?
«Рома» лучше ЦСКА в любом виде
+10
-8
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FilinMD
Ответ Batitotti
Смысл, например, не ставить антирекорд ЛЧ по количеству матчей подряд с пропущенными мячами.
Но тем не менее он провел в ЛЧ столько матчей, сколько многие команды не провели)
+5
-3
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Всеволод Бобров
Ответ riverman1980
какая АПЛ Акинфееву с его ростом и игрой на выходах?
так и Акинфеев на выходах круто играет
+2
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MachineGunKelly
Ответ riverman1980
какая АПЛ Акинфееву с его ростом и игрой на выходах?
его рост 186 см
это мало что ли?
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JENNINGS
Ответ Всеволод Бобров
рома давно топ клубом стала?
«Рома» - в топ-4 Серии А, Серия А - топ-3 или топ-4 среди европейских чемпионатов.
Да, топ-клуб
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justbored
Ответ юрий кварт
Комментарий удален модератором
Господи, где "овощ" и где его критиканы. Поразили бы наше воображение собственными достижениями.
+4
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Светлана Агейкина
Да им побоку, журналистам, на его карьеру. То, что он рассказывает о себе заходит сейчас в повесточку, в отличие от тезисов Васи Б. И поэтому теперь они его с периодичностью - неделя будут спрашивать про ЦСКА, берёзки и снег.
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JENNINGS
Это его выбор, и мы должны уважать его.
Но у каждого мальчишки в детстве был свой любимый футбольный клуб. И у многих мечта, конечно же, играть в топ-чемпионатах в лучших клубах против лучших команд, брать внутренние и еврокубки.
У кого-то получилось, у кого-то нет, но если есть шанс, нужно пользоваться им, даже при падении в зп.
Уровень футбола в разы выше, и шанс перейти в клуб в команду выше уровня проще, чем из РПЛ
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JENNINGS
Ответ Uef@
А почему не сравнить? Для итальянцев предпочтительнее Серия А, для россиян - РПЛ. Не брать же в расчет мнение глоров?)
Мб РПЛ ещё сильнее Ла Лиги или АПЛ, по вашему мнению?
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sanek_rabona
Ответ riverman1980
Тотти эталон верности клубу, а Акинфеев побоялся выйти из зоны комфорта. Либерал, смотри не перепутай ))
Тотти итак в европе так то)
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justbored
Где родился, там и пригодился, молодец.
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Двестик Двестик
Ответ Зубы Дзюбы
А куда Тотти приглашали из клубов мощнее Ромы?
в МЮ
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Двестик Двестик
Ответ Джорджио Че
В этом весь он. Ему тут хорошо, все нравится. Такой подход имеет место быть. Естественно поиграть в лучших клубах мира мечта многих, но у Игоря видимо не так. Я лично, не понимаю его. Мечтаешь о ЦСКА - хорошо, но когда мечта сбылась, неужели не появляется новой более сложной и крутой?
Из любопытства, вы сейчас из офиса Майкрософта, Сименса или Тойоты пишете? -)
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Московские Куницы
Ответ Джорджио Че
В этом весь он. Ему тут хорошо, все нравится. Такой подход имеет место быть. Естественно поиграть в лучших клубах мира мечта многих, но у Игоря видимо не так. Я лично, не понимаю его. Мечтаешь о ЦСКА - хорошо, но когда мечта сбылась, неужели не появляется новой более сложной и крутой?
Нуууу это ехать куда-то, семью перевозить.
Знаю людей, которые отклоняют оферы из европы по тем же причинам. Да, заплатят больше. Но бывают другие мотивы.
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ГШ68
Постоянно задают этот вопрос Акинфееву. А он постоянно рассказывает, как не хотел ехать.
Но было ли хоть одно серьёзное предложение из Европы, даже не от гранда, а от середнячка какого-нибудь?
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ziyafeson
А кто его заманивал?
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Кондаша42
По Европейским меркам Игорь ни для одного ТОП-клуба не подошёл бы, много изъянов. Плюс 2 разрыва крестов, кто же его возьмёт с такими травмами?
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Дмитрий Рабко
Ответ riverman1980
Тотти эталон верности клубу, а Акинфеев побоялся выйти из зоны комфорта. Либерал, смотри не перепутай ))
Так у Тотти были аргументы - этой мой клуб, я его воспитанник и пошли вы все лесов.
У Акинфеева - а чем меня могли заманить, у меня всё тут было, что мне нужно.
Всё же, на мой взгляд, аргументы разные.
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Зубы Дзюбы
Ответ riverman1980
Тотти приглашали в Реал, например.
Ну разве что. Но итальянцы в Италии не особо феерят
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Олнг Волков
Да не тебя должны заманивать, а ты сам себя, новыми достижениями, и игрой на другом уровне. А то что вас здесь прикормили на ворованные это да, чем вас можно удивить, присосались как пиявки.
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Topper_Harley_SPB
Не жалеет, потому что ни в одном другом европейском клубе не смог бы выдать такую легендарную серию в ЛЧ )))
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BillShen
Да комон - игорь не уехал из-за крестов в 2007-ом. К тому году он выиграл за ЦСКА уже все что можно, и тогда мог уехать в Европу, но не сложилось. Потом было окно в 2009-ом с МЮ, который искал замену Ван Дер Сару, но тоже нет. После крестов в 11-ом Игорь больше уехать не мог по определению.
Сказки про верность клубу - это красиво, но мимо - играть на высоком уровне каждые выходные - мечта любого футболиста и деньги тут не при чем.
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Руслан Арапханов
Журналистам не надоело один и тот же вопрос задавать Игорю? Постоянно приходится одно и то же отвечать. Местные комментаторы тоже забавляют. Акинфеев - фанат своего клуба и этот клуб вполне соответствовал его амбициям. Не думаю, что Игорю стоило уйти в Европу ради вашей похвалы, мол красавчик, вышел из зоны комфорта.
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FNT
Попробовать сыграть в плей-офф ЛЧ за карьеру не 4 матча с 1 победой, а побольше, не? Его "стабильная Лига Чемпионов" сопровождалась легендарным рекордом и регулярными разгромами. В более сильном клубе могло быть чуть интереснее.

Опять же, его право выбирать родной клуб, но задавать вопрос "Какой смысл?" абсурдно. Есть 100500 очевидных доводов в пользу того, чтобы попробовать себя в сильном клубе. Можно делать другой выбор, но не надо делать вид, что смысла не было.
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юрий кварт
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FLEXXX
Ну и .....очень ты умный человек Что ещё ожидать от фаната группы руки вверх
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sanek_rabona
Ответ justbored
Господи, где "овощ" и где его критиканы. Поразили бы наше воображение собственными достижениями.
Подумаешь, 43 матча и я бы пропустил.
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Дмитрий Рабко
Ответ Uef@
Все правильно сказал! Есть большая разница между тем, чтобы приносить победы родной команде, играя для своих людей, радуя игрой болельщиков родной команды и тем, чтобы играть для непонятных испанцев/англичан, для которых ты очередной мигрант, обязанный их развлекать.
Бедные Вагнер Лав и Карвалью - как же им было тяжело в холодной и сумеречной Москве.
А Фернандес вообще был вынужден, как тот гребец на галерах, играть за сборную чужой страны.
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Booligan
Родные берёзки уже и то уезжают
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riverman1980
Ответ Зубы Дзюбы
А куда Тотти приглашали из клубов мощнее Ромы?
Тотти приглашали в Реал, например.
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Андрей-ДК
преданность клубу, по нынешним временам феноменальная. но такие заявления надо делать в начале карьеры, тогда они имеют цену
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Дмитрий Рабко
Ответ riverman1980
какая АПЛ Акинфееву с его ростом и игрой на выходах?
Про рост - Акинфеев на пять сантиметров выше Бартеза...
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Московские Куницы
Ответ Фут.Боль
Играть за МЮ в АПЛ, например. Акинфеев легенда, конечно, но думаю в своё время он хотел уехать в европейский топ-клуб, в итоге не получилось.Сейчас рассказывает, что мечтой было играть за ЦСКА на протяжении всей карьеры.
А там в МЮ почему сорвалось? Они по бабкам не сошлись или другие причины? Просто я думаю если по бабкам, то если б он реально хотел туда, то думаю ЦСКА уступил бы. Или МЮ дожал бы. Большие клубы такое желание хорошо чувствуют.
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