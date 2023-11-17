Марку Овермарсу запретили год работать в Нидерландах из-за отправки фото пениса.

Бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны», занимая пост технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице « », девушка также столкнулась со сталкингом.

был уволен после скандала, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский « ».

Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.

Перед вынесением решения эксперт изучил более 300 страниц сообщений в мессенджере более чем за 3,5 года.

«Подавляющее большинство этих сообщений носят откровенно сексуальный характер», – заключил дисциплинарный комитет.

Также был учтен тот факт, что дело получило широкую огласку, в результате чего и самому Овермарсу был нанесен ущерб.

В настоящее время запрет не влияет на работу Овермарса в Бельгии, но в ISR заявили, что решение об отстранении может быть передано на рассмотрение в ФИФА.

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