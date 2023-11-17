Овермарс за отправку фото пениса сотруднице «Аякса» на год отстранен от работы в футболе в Нидерландах
Марку Овермарсу запретили год работать в Нидерландах из-за отправки фото пениса.
Бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны», занимая пост технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице «Аякса», девушка также столкнулась со сталкингом.
Марк был уволен после скандала, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский «Антверпен».
Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.
Перед вынесением решения эксперт изучил более 300 страниц сообщений в мессенджере более чем за 3,5 года.
«Подавляющее большинство этих сообщений носят откровенно сексуальный характер», – заключил дисциплинарный комитет.
Также был учтен тот факт, что дело получило широкую огласку, в результате чего и самому Овермарсу был нанесен ущерб.
В настоящее время запрет не влияет на работу Овермарса в Бельгии, но в ISR заявили, что решение об отстранении может быть передано на рассмотрение в ФИФА.
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1. Зачем он это сделал?
2. Зачем нам эта новость?
P.s. Фото хоть покажите
Неужели это когда нибудь у кого нибудь могло сработать?
Целая комиссия изучала его. Была назначена экспертиза, где Овермарса обязали продемонстрировать пенис, чтобы не вышло ошибки, дабы сверить его ли прибор на фото.
Наверняка, у футболиста была своя линия защиты в этом деле, а разные публичные люди высказывались с осуждением и поддержкой 4леноносца...
Короче, если в Нидерландах не догадались демонстрировать заседания этой комиссии по центральным каналам ТВ, то стоит признать, что они там действительно загнивают.
По мне это психиатрия какая-то.
Я без шуток не хожу...
Напевал Марк делая фотографию.