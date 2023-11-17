Овермарс за отправку фото пениса сотруднице «Аякса» на год отстранен от работы в футболе в Нидерландах

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу Аякс высшая лига Бельгия Федерация футбола Нидерландов Антверпен Марк Овермарс Футбол

Марку Овермарсу запретили год работать в Нидерландах из-за отправки фото пениса.

Бывший игрок «Аякса», «Арсенала» и «Барселоны», занимая пост технического директора клуба из Амстердама, отправлял неуместные сообщения женщинам-коллегам. Он отправлял фото пениса сотруднице «Аякса», девушка также столкнулась со сталкингом.

Марк был уволен после скандала, после чего устроился на аналогичный пост в бельгийский «Антверпен».

Институт спортивной юрисдикции (ISR) отстранил Овермарса на два года (один – условно) от любой футбольной деятельности в Нидерландах. Испытательный срок – два года.

Перед вынесением решения эксперт изучил более 300 страниц сообщений в мессенджере более чем за 3,5 года. 

«Подавляющее большинство этих сообщений носят откровенно сексуальный характер», – заключил дисциплинарный комитет.

Также был учтен тот факт, что дело получило широкую огласку, в результате чего и самому Овермарсу был нанесен ущерб.

В настоящее время запрет не влияет на работу Овермарса в Бельгии, но в ISR заявили, что решение об отстранении может быть передано на рассмотрение в ФИФА.

В «Аяксе» драма – Овермарс ушел из-за непристойных сообщений коллегам-женщинам. Трансферные успехи клуба – его заслуга

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

69 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Iamliam
Ну наконец-то нормальные новости! А то все рейтинги какие-то, голден бои и прочая футбольная ерунда))
+53
0
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
red hikkikomori
Ответ mvpaq
Если бы сотрудница Овермарса скинула бы ему свою киску , чтобы тогда было?)
соитие)
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SPB Patriot
Вот зачем?:
1. Зачем он это сделал?
2. Зачем нам эта новость?

P.s. Фото хоть покажите
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
David Rigert
братан Артёмки.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ОттоДракула
Пенис Овермарса. Где он сейчас?
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mvpaq
Если бы сотрудница Овермарса скинула бы ему свою киску , чтобы тогда было?)
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Стахович
Надо познакомить Рубиалеса и Овермарса,чтобы не скучали во время отстранения
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кузя Гитарист
Ответ SPB Patriot
Вот зачем?: 1. Зачем он это сделал? 2. Зачем нам эта новость? P.s. Фото хоть покажите
Друг просит ?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
pit4er
Повезло, что не особо крупный размер, а то впаяли бы все 5
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Trash Talking
Ответ ОттоДракула
Пенис Овермарса. Где он сейчас?
Отстранён, скучает, не фотографируется
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bill Zapulil
Что это за клуб, что там даже член скинуть никому нельзя! Вот потому Аякс и на дне!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mf_amber
А что он думал после этого фото должна делать девушка? Брать вискарь снимать такси и мчаться к нему домой?
Неужели это когда нибудь у кого нибудь могло сработать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ SPB Patriot
Вот зачем?: 1. Зачем он это сделал? 2. Зачем нам эта новость? P.s. Фото хоть покажите
Зачем тебе и 8 плюсующим фото хрена другого мужика
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ilia Tikhonov
Ответ mvpaq
Если бы сотрудница Овермарса скинула бы ему свою киску , чтобы тогда было?)
Он бы молча ее погладил и никто не узнал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Сталкер столкнулась со сталкингом, увидев сталактит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rumov
Зачем это делают такие люди, как Овермарс. Все есть и все можно купить... Я изучал, как врач, психиатрию и психологию. Много читал по этой теме. Но не могу точно диагностировать. Пишите, коллеги, если понимаете...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ Cube Litening C:68X
Ну есть пара оскорбительных слогов в этом слове..😁
👍😊 вообще интересные у спортса правила. как хотят так и вертят ими)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Амин Чич
А как докажут, что это его...)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Что-то мало за сегодня разговоров про пах! Ждем еще!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan Giroux
Совсем там озверели, это так скоро уже и пенис в парке прохожим показывать запретят
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ Cube Litening C:68X
Огласите весь список, пожалуйста..😁
Вот вот) просто уже не знаешь какие слова оскорбительные. у них Даня оказывается слово "moderator" тоже считается оскорблением 🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
Ответ mvpaq
Если бы сотрудница Овермарса скинула бы ему свою киску , чтобы тогда было?)
шестьсот страниц вместо теперешних трёхсот так и остались бы неизученными...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антоша Спирин
Гы гы гы .О! Новость.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Iamliam
Ну наконец-то нормальные новости! А то все рейтинги какие-то, голден бои и прочая футбольная ерунда))
И ведь фото 4лена было приложено к делу.
Целая комиссия изучала его. Была назначена экспертиза, где Овермарса обязали продемонстрировать пенис, чтобы не вышло ошибки, дабы сверить его ли прибор на фото.
Наверняка, у футболиста была своя линия защиты в этом деле, а разные публичные люди высказывались с осуждением и поддержкой 4леноносца...
Короче, если в Нидерландах не догадались демонстрировать заседания этой комиссии по центральным каналам ТВ, то стоит признать, что они там действительно загнивают.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Ответ Ярик01
Зачем тебе и 8 плюсующим фото хрена другого мужика
Это шутка, стеб, троллинг, ...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Ответ j30
в чем преступление?
ни в чем, его и не посадили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Miheev
Ответ David Rigert
братан Артёмки.
Старшой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дикпик Овермарса
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Макс1996
Он просто хотел доказать окружающим, что у него есть яйца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Katin Dag
вместе с довольной рожей отправлял видимо)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-= Masteryuga =-
У них там крыша совсем поехала, и это не первый факт, вот в чем вообще "ценность" таких поступков? Неужели местные бабофемки на это ведутся?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дикпик Овермарса
Ответ ОттоДракула
Пенис Овермарса. Где он сейчас?
На месте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гуго Капет
Всегда было интересно, в чем прикол таких отправлений? Что вообще у человека в голове, когда он отправляет коллеге фото своих причиндал? Он ждет, что женщина тут же прибежит и с криками "О, да!" скинет с себя нижнее белье?
По мне это психиатрия какая-то.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
&_Bishep_&
Самое интересное, отправил бы он это фото сотруднику, его никто даже не осудил бы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sk0208827
Ответ sk0208827
Спортс сделайте уже какой нибудь список всех запрещенных слов! а то не понятно что можно писать что нет.
пенис можно писать в заголовке, а в комментариях нет. как так?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Ответ Iamliam
300 страниц переписки у них было. Вряд ли они толком не познакомились)
Ааа. Этих подробностей я не знал (тут не читал всю новость). Думал там у них только начало знакомств.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Долго смеялся.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
вкус крабовых чипсов
Конец наступает эпохе отжига и романтики
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
j30
в чем преступление?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Xm.md
Бывает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
And-Rover
Овермарс видимо думал что сотрудница к нему проявляет какое-то внимание. Но походу просто так отправлял, толком не познакомившись
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Фигурист Морган Сипре из-за подобного скандала закончил спортивную карьеру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Весьма странно слышать подобные новости из города с кварталом Де Валлен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
CSKA_AC Milan
"Я думал она мне глазки строит, а оказалось у неё косоглазие".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биркарт фон Грелленорт
(отправил пенис Лукаку).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bahmut
Мимо тещиного дома
Я без шуток не хожу...
Напевал Марк делая фотографию.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
leon01
С сердцем у него есть проблемы, с причиндалами видимо нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Балабаев
Вернëтся в футбол и подпишет Дзюбу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dooomer
Вот реально людям делать нечего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Семён Жуйло
Так кто из двоих, Рубиалес или Овермарс сильнее накосячил? Судя по наказанию, один раз поцеловать - гораздо хуже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий