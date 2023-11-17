Россия и Беларусь не выплатили обязательные взносы WADA в 2023 году.

Взнос России должен был составить 1,267 млн долларов, Беларуси – 46 тысяч долларов. Среди европейских стран, помимо России и Беларуси, в WADA на данный момент не поступили взносы от Грузии, Исландии и Монако, остальные страны полностью или частично совершили платежи.



Размер ежегодного взноса России меньше, чем у Канады (1,709 млн), США (3,419 млн), Японии (1,502 млн) и аналогичен взносам Франции, Германии, Италии и Великобритании. Все эти страны внесли свои обязательные платежи.

Ранее в Минспорте РФ сообщали, что Россия хочет пересмотреть систему выплат в WADA, так как на их сумму влияет членство в Совете Европы, в который Россия больше не входит.

Президент WADA Витольд Банька заявлял, что РУСАДА не будет автоматически восстановлено в статусе после 17 декабря, поскольку РУСАДА не соответствует кодексу организации, в том числе из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

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