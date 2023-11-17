Директор гостиницы «Волга»: «Чувствуется, что девочки-фигуристки избалованные. Можете жить в пятизвездочной гостинице, пожалуйста!»
Гендиректор самарской гостиницы «Волга» считает фигуристок избалованными.
В Самаре проходит этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Фигуристы-юниоры ранее жаловались на условия проживания в гостинице, в которую их заселили.
«Слышал только, что одна из девушек пожаловалась, что в гостинице везде паркетные полы и в том номере, где она жила, есть какие‑то потертости на полах. У нас действительно одна из немногих гостиниц, где полы паркетные.
Здание в свое время строилось как министерское. Поэтому полы именно такие. И по качеству паркетные полы намного выше уровнем, чем другие. В мире ничего лучше еще не придумано.
Потертости и правда бывают. Поэтому периодически в течение года мы покрываем их лаком. Но если внимательно посмотреть, потертости бывают там, где, например, стоит стол. А сказать, что весь пол потертый, нельзя.
Мы в свое время даже постелили ковролин в некоторых номерах, но через три месяца его выкинули. Все‑таки у нас гостиница не пяти, а трех звезд.
Публика здесь разная. Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал – ничем не вычистишь потом! Так что с точки зрения практичности и эстетики паркетный пол хорош.
Чувствуется, девочки избалованные. Они у нас жили по цене со скидкой в 1200 рублей. У нас есть в городе другая гостиница, пятизвездочная. Номера по 20 тысяч. Можете жить там, пожалуйста! Возможно, там чаще меняют все», – сказал Владилен Зотов.
«Номер, конечно... Очень красиво». Симонова показала гостиницу, в которой живут участники Гран-при России в Самаре
Оказывается те, кому не нравятся тараканы и липкие (судя по комментарию г-на Зотово - в рвоте) полы - напрочь избалованные люди!
Видимо, цивилизацией.
"Чувствуется, девочки избалованные."
Это даже комментаровать смешно)
- Это как же надо поблевать? Я в общежитии жил, блевотины нигде не было...
Окей, записывайте меня тоже в избалованные.
Ну а так молодец, лучшая защита - нападение. Хоть в федерацию нанимай, какой болтливый и агрессивный.
Давайте так, это реально крайне низкий ценник. Надо понимать, что если ты согласен на такую цену, то номер будет убитый и с тараканами. Здесь больше у меня вопросы к организаторам, какого черта они отчаянно пытаются сэкономить на юниорах?
А вообще интересно, как они проверки проходят? И чем занимаются надзорные органы?