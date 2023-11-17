Директор гостиницы «Волга»: «Чувствуется, что девочки-фигуристки избалованные. Можете жить в пятизвездочной гостинице, пожалуйста!»

Теги сборная России Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Гендиректор самарской гостиницы «Волга» считает фигуристок избалованными.

В Самаре проходит этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». Фигуристы-юниоры ранее жаловались на условия проживания в гостинице, в которую их заселили.

«Слышал только, что одна из девушек пожаловалась, что в гостинице везде паркетные полы и в том номере, где она жила, есть какие‑то потертости на полах. У нас действительно одна из немногих гостиниц, где полы паркетные.

Здание в свое время строилось как министерское. Поэтому полы именно такие. И по качеству паркетные полы намного выше уровнем, чем другие. В мире ничего лучше еще не придумано.

Потертости и правда бывают. Поэтому периодически в течение года мы покрываем их лаком. Но если внимательно посмотреть, потертости бывают там, где, например, стоит стол. А сказать, что весь пол потертый, нельзя.

Мы в свое время даже постелили ковролин в некоторых номерах, но через три месяца его выкинули. Все‑таки у нас гостиница не пяти, а трех звезд.

Публика здесь разная. Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал – ничем не вычистишь потом! Так что с точки зрения практичности и эстетики паркетный пол хорош.

Чувствуется, девочки избалованные. Они у нас жили по цене со скидкой в 1200 рублей. У нас есть в городе другая гостиница, пятизвездочная. Номера по 20 тысяч. Можете жить там, пожалуйста! Возможно, там чаще меняют все», – сказал Владилен Зотов. 

«Номер, конечно... Очень красиво». Симонова показала гостиницу, в которой живут участники Гран-при России в Самаре

29 комментариев

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Revery
О как запел))
Оказывается те, кому не нравятся тараканы и липкие (судя по комментарию г-на Зотово - в рвоте) полы - напрочь избалованные люди!
Видимо, цивилизацией.
+14
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+14
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Светлана Романова
Раз в год директор этой гостиницы свой кабинет лаком покрывает .А на фотографиях этих номеров прекрасно видно в каком плохом состоянии этот пол.
+7
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+7
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Александр Иванов
Просто образцовая забота о потребителях! Эталонная клиентоориентированность))
+6
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Туц
То есть блюющие люди это норм контингент, а фигуристки- избалованные?) Выбрали свою клиентскую нишу.
+5
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Bergkamp007
Перспективная ветка!
+5
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Александр Шульгин
Директор, так тараканы были или как?
+4
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MyCA
Открыт новый персонаж.....
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alexnew
Если не хочешь жить с клопами и тараканами, значит избалованный?
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Yaroslove
Похоже, у директора тараканы не только в гостинице, но и в голове тоже ))
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6kMz
"Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал – ничем не вычистишь потом!"
"Чувствуется, девочки избалованные."

Это даже комментаровать смешно)
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Mion
Пиарщика у него явно нет 😁
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Can
ахахаха СЕРВИС-с
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alexnew
Но 1200 - это, конечно, очень демократично по нынешним временам.
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alexnew
- Кто‑то поблевал – ничем не вычистишь потом!
- Это как же надо поблевать? Я в общежитии жил, блевотины нигде не было...
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Ярик01
А тараканы предусмотрены каким-то православным СанПиНом в гостинице для неизбалованных девочек?
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Беглый*
Таракан тоже божье создание и также, как человек, хочет жить
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sergey2022
Экономика,должна быть экономной. За такие деньги сложно требовать люкс
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elene.elene
Работники федерации отправились в "Волгу" или заселились в пятизвездочную за счет командировочных? Они тоже избалованные надо полагать. Юные фигуристы, что не люди что-ли, почему не обеспечим им комфорт, а не тараканов? Директору гостиницы не стыдно, что его заведение в плохом состоянии?
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napoli_14
Ну т.е. желание адекватных условий и нормального сервиса - это признак избалованности?
Окей, записывайте меня тоже в избалованные.
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Olga.t
Хамство уверенно возвращается в нашу жизнь. Навыки не утрачены, к сожалению.
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Ezhar
Всё понятно, но зачем он трясет тремя звёздами? Звездность - набор услуг, а не состояние отеля, то есть 5 звёзд не гарантируют отсутствие потертостей, мусора и тараканов. Всё на совести владельца (есть прекрасные хостелы, например, по его логике такого не существует).
Ну а так молодец, лучшая защита - нападение. Хоть в федерацию нанимай, какой болтливый и агрессивный.
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Evgenia Sokolova
🤣🤣🤣
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Самая цитируемая и вообще недура
Т.е.командировочная организация не поинтересовалась, что предлагает гостиница за 1200/сутки? Ура, берем?
Давайте так, это реально крайне низкий ценник. Надо понимать, что если ты согласен на такую цену, то номер будет убитый и с тараканами. Здесь больше у меня вопросы к организаторам, какого черта они отчаянно пытаются сэкономить на юниорах?
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Omar Sivori
Еще год и все забудут про эту фигурку, ее популярность равна популярнрсти сериала и не более
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olvl
Чувствуется, что директор плохо справляется со своими обязанностями. Почему люди с тараканами то должны жить.
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Оз
А при чем здесь стоимость проживания и анти санитария в номерах? Устроил из гостиницы рассадник инфекции, а теперь ещё и на несовершеннолетних набрасывает.
А вообще интересно, как они проверки проходят? И чем занимаются надзорные органы?
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Sportsfan
Если речь про ту девочку, что выложила видео - она и не жаловалась. Вообще ни слова не сказала, только показала. За паркетом надо ухаживать, а не жаловаться на неблагодарных гостей. Если вы считаете человека, который не хочет спать там, где блюют маргиналы, избалованным, то становится понятно, почему гостиница в таком состоянии - не собственный руководитель считает это нормой. И да, фигуристки, представляющие свою страну и спортивную федерацию, не должны жить в таких условиях. А директор гостиницы за свой счет пусть живет где хочет.
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Elenstvo
Ответ 6kMz
"Кто‑то пролил вино, кто‑то поблевал – ничем не вычистишь потом!" "Чувствуется, девочки избалованные." Это даже комментаровать смешно)
ой, прикол))
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Т.е.командировочная организация не поинтересовалась, что предлагает гостиница за 1200/сутки? Ура, берем? Давайте так, это реально крайне низкий ценник. Надо понимать, что если ты согласен на такую цену, то номер будет убитый и с тараканами. Здесь больше у меня вопросы к организаторам, какого черта они отчаянно пытаются сэкономить на юниорах?
1200 это скидка
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