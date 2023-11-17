Ямаль получил приз The Youngest как самый молодой игрок, попавший в топ-3 при выборе Golden Boy
Ламин Ямаль выиграл приз The Youngest от Tuttosport.
Вингер «Барселоны» получил специальную награду от итальянской газеты как самый молодой игрок, когда-либо попадавших в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании.
В текущем сезоне Ямаль забил 1 гол за 13 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Я уверен, что парень талантливый, но НЕ ЗА ЧТО так высоко оценивать игрока, который сыграл ~20 матчей в высшей лиге и сборной - это бред. Сами себя дискредитируют
Стоит им ответить хоть наполовину в подобном духе, как тебя банят ,а комментарий удаляют.
О Реале и его фан-базе тоже надо высказываться крайне аккуратно, чтобы не угодить в бан
Могли вообще ему голден бой отдать.