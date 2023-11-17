Ямаль получил приз The Youngest как самый молодой игрок, попавший в топ-3 при выборе Golden Boy

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Джуд Беллингем Golden Boy Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль выиграл приз The Youngest от Tuttosport.

Вингер «Барселоны» получил специальную награду от итальянской газеты как самый молодой игрок, когда-либо попадавших в первую тройку финалистов при выборе лауреата Golden Boy. 16-летний футболист уступил только Джуду БеллингемуРеал») и занял второе место в голосовании.

В текущем сезоне Ямаль забил 1 гол за 13 матчей в Ла Лиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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34 комментария

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Михаил Дьяконов
Я, конечно, всё понимаю, но как это чудо попало в топ-3 Голден Боя? То есть, он выше Виртца, Заир-Эмери, Мусиалы, Симонса, Теля, Скальвини?
Я уверен, что парень талантливый, но НЕ ЗА ЧТО так высоко оценивать игрока, который сыграл ~20 матчей в высшей лиге и сборной - это бред. Сами себя дискредитируют
+31
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FOOTBALL Live
Ответ Донован хозяин НБА
Повторит судьбу куэнки тельо кркича фати и прочих сотен звёздочек школы барселоны))
от куда столько злости, неприязни??
+28
-10
+18
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Богдан Трач
Он на полном серьёзе был выше Мусиалы и Виртца:?
+18
-2
+16
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FOOTBALL Live
Ответ войд
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почему тебе позволяют постоянно писать здесь гадости??
+8
-1
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Aristokratt
За какие заслуги его удостоили 2 го места? Виртц и Симмонс более заслуживали
+8
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Михаил Дьяконов
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Комментарий скрыт
Пожалуйста, будь добр и читай новость до конца: "16-летний футболист уступил только Джуду Беллингему («Реал») и занял второе место в голосовании."
+4
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barcelonistas
Ответ Донован хозяин НБА
Повторит судьбу куэнки тельо кркича фати и прочих сотен звёздочек школы барселоны))
Месси, Хави, Иньесты, Пуйоля, Бускетса, Фабрегаса, Пике, Альбы...
+5
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Ллб
Ответ Aristokratt
За какие заслуги его удостоили 2 го места? Виртц и Симмонс более заслуживали
Его никто не удостаивал второго места. Его даже в пятерке Голден Боя нет. Не понимаю для чего спортс делает такие набросы, наверное, для того чтобы собрать побольше комментариев , подобных Вашему
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Ллб
Ответ FOOTBALL Live
почему тебе позволяют постоянно писать здесь гадости??
Это местная политика. Хейтерам Барсы тут можно практически всё, оскорблять клуб , болельщиков и тд.
Стоит им ответить хоть наполовину в подобном духе, как тебя банят ,а комментарий удаляют.
О Реале и его фан-базе тоже надо высказываться крайне аккуратно, чтобы не угодить в бан
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b_arfa
Ответ Пенс
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predMBAPPE
Ответ Marcs
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в мусоропровод ?
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Marcs
Ответ FOOTBALL Live
от куда столько злости, неприязни??
Его роняли в детстве
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Marcs
Ответ FOOTBALL Live
от куда столько злости, неприязни??
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b_arfa
Ответ Пенс
сорян, конечно, но чувак такой же усор, как условный ты. Из бчкашных брусков типо гиви и этой чунга-чанги пытаются изобразить талантливых футболистов, но на это они тянут только в рейтингах.
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Пенс
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deadjoker
Месси получил мячик за 7 матчей, Ямаль второй за 10 матчей в сезоне. Все что надо знать об объективности этих наград. Оценка только на базе PR.
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Причёска Бэйла
Да ладно что вы?)
Могли вообще ему голден бой отдать.
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Гномович!
Ямаль заслужил золотую лавку.
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sargerasxd
Это как вообще?
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войд
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Iamliam
Будущее Барсы. Надеюсь не повторится история с Кркчем и Фати. В следующем сезоне ждем Голден Бой.
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