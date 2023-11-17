Ямаль получил приз The Youngest как самый молодой игрок, попавший в топ-3 при выборе Golden Boy

Ламин Ямаль выиграл приз The Youngest от Tuttosport.

Вингер «Барселоны» получил специальную награду от итальянской газеты как самый молодой игрок, когда-либо попадавших в первую тройку финалистов при выборе лауреата . 16-летний футболист уступил только (« ») и занял второе место в голосовании.

В текущем сезоне забил 1 гол за 13 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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