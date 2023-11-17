Даниил Зорин: «Спартак» – главный и самый популярный клуб России. В других городах нас поддерживают мощнее, чем хозяев»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики высшая лига Беларусь Динамо Минск Спорт-Экспресс Даниил Зорин Футбол

Даниил Зорин считает «Спартак» главным и самым популярным клубом России.

– Ты воспитанник «Спартака», но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал? 

– Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

– И где лучше?

– В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Тот же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого. 

– Ты был капитаном «Спартака» в ЮФЛ. Есть ли мечта стать капитаном основной команды?

– Пока что моя мечта – просто закрепиться в «Спартаке» и быть полноценным игроком основного состава. В каком статусе – не так важно.

«Спартак» – главный и самый популярный клуб страны. Когда мы приезжали играть в другие города – болельщики поддерживали нас мощнее, чем хозяев. Поэтому «Спартак» – на сто процентов самый популярный клуб страны, – сказал 19-летний полузащитник, который выступает за минское «Динамо» на правах аренды.

Аренда Зорина в «Динамо» рассчитана до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа игрока.

В 5 матчах чемпионата Беларуси на счету Зорина 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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23 комментария

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Плевал я
Что то не верится, что в Воронеже и Самаре Спартак поддерживали, а не своих.
+11
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ТрактоПоктер
Ответ Rio de Janeiro
Питерцы, которые будут с ним спорить, вспомните золотой матч ЧР-1996 между Спартаком и Аланией на Петровском😏
Ты бы ещё крестовый поход вспомнил....
+13
-4
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schwein
У них требования вставлять про "самый популярный" в каждому интервью в контракте что ли прописано?
Реально, если кто-то сегодня не сказал про "самый популярный", день прожит зря.
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-10
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Покерный Футбол
Ответ Спартак сила
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Никогда не понимал этой гордости про самый популярный клуб. Ну пусть за Спартак,ЦСКА, Локо, да хоть за Факел болеют больше чем за Зенит, мне то до этого что? Мне не нужно быть в самом массовом стаде чтобы как то лучше себя чувствовать… Пусть кто то самый популярный во вселенной, а мой клуб берет трофеи, мне это больше нравится.
+8
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сам ГазПром
Воронеж, Краснодар, Ростов.... отзовитесь.
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a2wai
Ненавидят Спартак также повсеместно)
+6
-3
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T622222
Ну уже далеко не так. Воронеж для примера.
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Спартак сила
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Rio de Janeiro
Питерцы, которые будут с ним спорить, вспомните золотой матч ЧР-1996 между Спартаком и Аланией на Петровском😏
+10
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Hong Kil
Не является секретом, что сотрудники Спартака обязаны нести такую чушь по контракту. Т.е. кидаться такими прилагательными применительно к Спартаку как "Великий". "Главный", "Популярный", "Мощный" etc. Обязательным условием является прославление болельщиков, которые оказывают наиболее мощную поддержку в стране. Т.е. все то, что нельзя объективно проверить. Таблицы, титулы, ВЦИОМ, подсчет болельщиков на стадионе - в объективной реальности места для Спартака нет.
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Reims Start 2023
Ответ Покерный Футбол
Никогда не понимал этой гордости про самый популярный клуб. Ну пусть за Спартак,ЦСКА, Локо, да хоть за Факел болеют больше чем за Зенит, мне то до этого что? Мне не нужно быть в самом массовом стаде чтобы как то лучше себя чувствовать… Пусть кто то самый популярный во вселенной, а мой клуб берет трофеи, мне это больше нравится.
Да там болельщики Роналду радуются, что у него больше всех подписчиков в Инстаграмме
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