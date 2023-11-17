Даниил Зорин: «Спартак» – главный и самый популярный клуб России. В других городах нас поддерживают мощнее, чем хозяев»

Даниил Зорин считает «Спартак» главным и самым популярным клубом России.

– Ты воспитанник « », но в детстве занимался в академии ЦСКА. Как ты туда попал?

– Да просто не было другого выхода. Мне пять лет, «Спартак» еще не набирал футболистов. Я пошел в ЦСКА, позанимался там пять лет, но понял, что мне больше подходит спартаковский стиль. Поэтому в 2014 году с родителями решили переходить в «Спартак».

– И где лучше?

– В «Спартаке». Я в этом клубе почти девять лет, дошел до основного состава, дебютировал в большом футболе. Тот же Миша Игнатов, Никита Чернов когда-то играли за ЦСКА. Медина вообще перешел напрямую в осознанном возрасте. У меня никогда не было проблем из-за этого.

– Ты был капитаном «Спартака» в ЮФЛ. Есть ли мечта стать капитаном основной команды?

– Пока что моя мечта – просто закрепиться в «Спартаке» и быть полноценным игроком основного состава. В каком статусе – не так важно.

«Спартак» – главный и самый популярный клуб страны. Когда мы приезжали играть в другие города – болельщики поддерживали нас мощнее, чем хозяев. Поэтому «Спартак» – на сто процентов самый популярный клуб страны, – сказал 19-летний полузащитник, который выступает за минское «Динамо» на правах аренды.

Аренда Зорина в « » рассчитана до декабря 2023 года и не предусматривает права выкупа игрока.

В 5 матчах чемпионата Беларуси на счету Зорина 3 гола. Подробнее его статистика – здесь.

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