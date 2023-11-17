WADA оспаривает в CAS версию о случайном загрязнении допинг-пробы Валиевой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможность случайного загрязнения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

«По случаю Камилы Валиевой, сдавшей положительную пробу незадолго до Олимпиады в Пекине – дисциплинарный антидопинговый комитет [РУСАДА] принял решение об отсутствии вины или халатности, это решение было оспорено в CAS WADA, ISU и РУСАДА.

WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. WADA представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», – заявил Венцель во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.

Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года, о чем стало известно во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.

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