WADA оспаривает в CAS версию о случайном загрязнении допинг-пробы Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможность случайного загрязнения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
Об этом сообщил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.
«По случаю Камилы Валиевой, сдавшей положительную пробу незадолго до Олимпиады в Пекине – дисциплинарный антидопинговый комитет [РУСАДА] принял решение об отсутствии вины или халатности, это решение было оспорено в CAS WADA, ISU и РУСАДА.
WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. WADA представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», – заявил Венцель во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.
Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года, о чем стало известно во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.
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Ками решили сделать чудесной девочкой, назначив на командник. Огромная нагрузка. Вот и выписали охапку тамблеток. Где-то промухали, и потом попрятались в кусты. А Ками отправили отдуваться. Как будто она сама их себе выдавала.
Если сторона Камилы не будет против.
Да и не спрашивая могут, замазав треть текста - как это уже было.
В этом деле много вопросов и нет ответов.
А дела всех других спортсменов, по которым в этом году проходили заседания КАС, ВАДА совсем не интересуют?