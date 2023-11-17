WADA оспаривает в CAS версию о случайном загрязнении допинг-пробы Валиевой

Теги сборная России допинг Олимпийская сборная России WADA РУСАДА Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оспаривает в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможность случайного загрязнения допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

«По случаю Камилы Валиевой, сдавшей положительную пробу незадолго до Олимпиады в Пекине – дисциплинарный антидопинговый комитет [РУСАДА] принял решение об отсутствии вины или халатности, это решение было оспорено в CAS WADA, ISU и РУСАДА.

WADA оспаривает теорию случайного загрязнения, представленную Валиевой и ее командой. WADA представило все свои аргументы, решение будет вынесено в конце января 2024 года», – заявил Венцель во время заседания совета учредителей WADA в Монреале.

Валиева сдала положительный допинг-тест в декабре 2021 года, о чем стало известно во время Олимпиады-2022, где фигуристка выиграла командный турнир со сборной России.

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30 комментариев

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olvl
Откуда ВАДА знает, как именно была загрязнена проба, чтобы ещё и оспаривать.
+31
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Андрей Балабаев
Главу usada пусть позовут. Этот "борец" с допингом постоянно в сказочные версии просит верить когда своих отмазывает
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Кот под ногами майора
Ответ olvl
Откуда ВАДА знает, как именно была загрязнена проба, чтобы ещё и оспаривать.
Видимо, сами загрязнили)
+19
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lepestok
я бы так хотела, чтобы CAS своим решением щелкнул по носу WADA. Хотя это из области фантастики((((
+9
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mbauer
Вот бы реально узнать, как всё было. Так не узнаем ведь. При любом вердикте
+6
-1
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Eva2426
Камила, мы верим в твою невиновность и в справедливость.. Очень больно от того , что они делают с тобой!
+7
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lepestok
Ответ Viks
Случайное загрязнение пробы??? --- Ха-ха-ха! Пробирка грязная была? В ней запрещённые препараты хранились? Или в лабе прям пробу случайно загрязнили запрещенкой?
почему случайно?))) и почему задержали только пробу Валиевой?
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olvl
Ответ Кот под ногами майора
Видимо, сами загрязнили)
Ну раз так уверены, может, и сами.
+6
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Rumov
Милые бранятся, только тешатся.
+2
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Syndycate
Как же WADA глотки рвут, лишь бы забанили Валиеву) А на обосанное сено, или сперму с помадой они глаза закрывали🤣
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Любитель_ФК
Ответ Титюля
Комментарий скрыт
А вам пора перестать путать в тексте буквы и правильно расставлять знаки препинания, а то получается всякая хрень по смыслу. А еще перестать считать чужие деньги, экономный вы наш.
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Слончик
Ответ mbauer
Так то будет решение. А то - как всё было. Не исключаю, что разные вещи. В любую сторону
Да все просто.
Ками решили сделать чудесной девочкой, назначив на командник. Огромная нагрузка. Вот и выписали охапку тамблеток. Где-то промухали, и потом попрятались в кусты. А Ками отправили отдуваться. Как будто она сама их себе выдавала.
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Мороженко
Ответ Ярик01
Могут подробное решение потом опубликовать. Если сторона Камилы не будет против. Да и не спрашивая могут, замазав треть текста - как это уже было.
Ну решение не равно реальности
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mbauer
Ответ Ярик01
Могут подробное решение потом опубликовать. Если сторона Камилы не будет против. Да и не спрашивая могут, замазав треть текста - как это уже было.
Так то будет решение. А то - как всё было. Не исключаю, что разные вещи. В любую сторону
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Ярик01
Ответ mbauer
Вот бы реально узнать, как всё было. Так не узнаем ведь. При любом вердикте
Могут подробное решение потом опубликовать.
Если сторона Камилы не будет против.
Да и не спрашивая могут, замазав треть текста - как это уже было.
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AnPo
Ответ olvl
Откуда ВАДА знает, как именно была загрязнена проба, чтобы ещё и оспаривать.
Видимо, Вада посчитала версию с мороженкой недостаточно достоверной
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Katerina Sunny
Ответ Пылесос
Встречный вопрос: откуда РУСАДА знает, как именно была загрязнена проба, чтобы утверждать о случайности? думается, что в WADA эксперты и спецы, которые знают о допинге, случаях его применения, детали химического анализа проб и конкретно пробы Валиевой стократ больше нас с вами. То, что нам кажется порой странным и непонятным, для них обычная понятная рутина.
Так часть РУСАДА, как и ИСУ- оспаривает случайность.
В этом деле много вопросов и нет ответов.
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lepestok
Ответ Пылесос
Встречный вопрос: откуда РУСАДА знает, как именно была загрязнена проба, чтобы утверждать о случайности? думается, что в WADA эксперты и спецы, которые знают о допинге, случаях его применения, детали химического анализа проб и конкретно пробы Валиевой стократ больше нас с вами. То, что нам кажется порой странным и непонятным, для них обычная понятная рутина.
так РУСАДА тоже это оспаривает)))))
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Ali
За два года группа из офицеров (ответственных за спорт бюджетники)придумала версию загрязнения
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Железная Леди
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Уж сколько раз обсосали эту тему со всех сторон за эти почти 1,5 года. Но видно не все насытились еще. Ждем заключения по суду.
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Александр Иванов
Как-то коряво переведено. Получается, что пробу загрязнили намеренно? Это ж прямое обвинение в адрес сотрудников лабы. Хотя и понятно, что в оригинале совсем про другое. Но всё равно заголовок смешным получился)
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ДИОНИС
Значит, Дело Валиевой - это главная тема на заседании Совета учредителей ВАДА?!
А дела всех других спортсменов, по которым в этом году проходили заседания КАС, ВАДА совсем не интересуют?
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Маргарита В Сафронова
то есть уже разбираются по существу вопроса
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