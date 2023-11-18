Польша потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую. Албания и Чехия опередили ее в отборе
Сборная Польши не сможет напрямую попасть на чемпионат Европы.
Команда Михала Пробежа дома сыграла вничью с Чехией (1:1) и потеряла шансы на то, чтобы занять в группе Е одно из первых двух мест.
У Польши 11 очков после 8 туров, она занимает третью строчку. Чехия с 12 баллами после идет второй, Албания с 14 баллами лидирует – обе эти команды провели пока по 7 игр. Обойти поляков также может Молдова (10 очков после 7 встреч).
Теперь у Польши остается возможность попасть на Евро-2024 только через стыковые матчи.
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