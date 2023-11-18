Польша потеряла шансы выйти на Евро-2024 напрямую. Албания и Чехия опередили ее в отборе

Теги сборная Чехии по футболу Сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу квалификация Евро-2024 Евро-2024 Михал Пробеж Футбол

Сборная Польши не сможет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Команда Михала Пробежа дома сыграла вничью с Чехией (1:1) и потеряла шансы на то, чтобы занять в группе Е одно из первых двух мест.

У Польши 11 очков после 8 туров, она занимает третью строчку. Чехия с 12 баллами после идет второй, Албания с 14 баллами лидирует – обе эти команды провели пока по 7 игр. Обойти поляков также может Молдова (10 очков после 7 встреч).

Теперь у Польши остается возможность попасть на Евро-2024 только через стыковые матчи.

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16 комментариев

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Artem Piatkov
Карма за позорный демарш в 2022 году

Ну и Левандовский со своими "пританцовками" при исполнении пенальти может оставаться дома

И ведь поляка ещё сравнивают с Роналду?

Криш в 38 - главный тащер сборной с 10 голами
Левандовский в 35 - 2 гола Фарерам и 1 Молдавии при 0 выкладке в решающем матче с чехами
+26
-6
+20
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Vovker
Ответ ФБК бот
Не понял, а как же польские братушки? Или как границы закрыли на товары, так все, братство закончилось?)))
Кто и когда их братушками называл, мне интересно даже?)
+16
-1
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ФБК бот
Ohh, Kurwa(
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mancity111
Молдавию на Евро!
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Деревянная рука
Карма
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Кирилл Голивец
Думаю, проиграют хоть хорватам (опыт), хоть Уэльсу (там как раз потихоньку строится молодая бегущая команда, где мб нет лидеров как Бэйл, но есть скоростные игроки впереди). И это мы еще не знаем, выйдет ли Италия напрямую.
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dzenga 1
Всё возвращается на круги своя!
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Мухамед Али
Ответ Artem Piatkov
Карма за позорный демарш в 2022 году Ну и Левандовский со своими "пританцовками" при исполнении пенальти может оставаться дома И ведь поляка ещё сравнивают с Роналду? Криш в 38 - главный тащер сборной с 10 голами Левандовский в 35 - 2 гола Фарерам и 1 Молдавии при 0 выкладке в решающем матче с чехами
Карма курва
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FilinMD
C’est la vie
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Garikus89
Михаил Пробежа мимо евро
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Vovker
Ответ ФБК бот
Как же? Весь 22 год - Поляки и Украинцы братья на век, президенты обнимаются, интеграционные законы принимаются
А, там украинец... Тогда нет вопросов)
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