С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ
С «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил.
«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.
Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs за период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.
После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs «Эвертона» за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.
Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.
До этого наказания «Эвертон» занимал 14-е место в таблице АПЛ, набрав 14 очков в 12 турах. Теперь у команды 4 очка, она опустилась на предпоследнее место в таблице, опережая «Бернли» по разнице мячей.
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Реальность: Эвертон
"Если ты украл миллион - ты сидишь в тюрьме. А если ты украл миллиард - сидишь в сенате"
Вот тут что-то похожее.
АПЛ: ни слова больше!
Кто мешал эвертону нарушать закон?)) Может отсутствие шейхов с неограниченным бюджетом за спиной?
У владельцев Эвертона головные уборы неправильные.
они сейчас после вычета в 2 очках от "спасительного" 17 места, и даже не на последнее упали
и учитывая то насколько слабую конкуренцию навязывают вышедшие в АПЛ - вернутся в "болото" без проблем
а на высокие места все равно претендовать не смогли бы
АПЛ состоит из денежных мешков, но решили наказать самый незаметный мешочек