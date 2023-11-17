С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ

Теги Эвертон премьер-лига Англия деньги Футбол

С «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs за период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs «Эвертона» за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.

До этого наказания «Эвертон» занимал 14-е место в таблице АПЛ, набрав 14 очков в 12 турах. Теперь у команды 4 очка, она опустилась на предпоследнее место в таблице, опережая «Бернли» по разнице мячей.

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121 комментарий

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Отец Абду
Ожидание: Челси и МС
Реальность: Эвертон
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-9
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Валерий Самсонов
Лудогорец в переводе на английский - Эвертон
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Vovker
Ответ Отец Абду
Ожидание: Челси и МС Реальность: Эвертон
В штатах есть поговорка:
"Если ты украл миллион - ты сидишь в тюрьме. А если ты украл миллиард - сидишь в сенате"
Вот тут что-то похожее.
+161
-6
+155
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ОттоДракула
Ответ Отец Абду
Ожидание: Челси и МС Реальность: Эвертон
Скоро и Лудогорцу с загребским Динамо достанется.
+132
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Антон Фалафель
Двойные стандарты там у них во всём. Еле живой Эвертон надо загнобить до конца. А мешок махинатор Сити кайфует как может.
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ApXuMaHqPuT
С «Эвертона» сняли 10 очков и отдали их «Ман Сити»👳‍♂️💰
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newhood@icloud.com
Перед законом все ровны, но кто то ровнее, да, горожане?
+61
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ОттоДракула
Ответ Vovker
В штатах есть поговорка: "Если ты украл миллион - ты сидишь в тюрьме. А если ты украл миллиард - сидишь в сенате" Вот тут что-то похожее.
"В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме, а можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. Красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю." © Джордж Буш-младший.
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Диванный критик
Люди просят провести расследование и наказать команды в синей и голубой форме.
АПЛ: ни слова больше!
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YoullAlwaysWalkAlone
Ну а нарушения Манчестер Сити это наверное просто другое, не все так однозначно)
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Никита Михайлов
почему не МС??????
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Игорь М.
Ответ newhood@icloud.com
Перед законом все ровны, но кто то ровнее, да, горожане?
равны*
+24
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Ophiomorph
У Эвертона одно нарушение - минус 10 очков чуть ли не галопом. У Сити более сотни нарушений - будем тянуть кота за тестикулы.
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YoullAlwaysWalkAlone
Господа комментаторы, остановитесь! Манся не успевает ставить минусы на комментарии про сити
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John Bunting
Ман. Сити: Вопрос в цене, в котором цена не вопрос.
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City 100 points
Просто сюр, в конце еще с главного конкурента сити снимут очки, чтобы точно титул взяли.
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Трент 66
Просто жесть, но арабскому мешку с 111 нарушениями, все ок...
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Классный руководитель
Жестко!
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everythingiknow00
Ответ Валерий Самсонов
Лудогорец в переводе на английский - Эвертон
Лутон и Бернли в страхе выжидают следующих решений
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Andrew Chepaylo
Ответ Дренажная вода 4
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Левые спонсоры и прочее. Только проверять их кроме журналистов никто не хочет
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Andrew Chepaylo
Ответ Дренажная вода 4
Левые, не левые, это ещё надо доказать. Кто мешал Эвертону сделать также и не превышать порог убыточности?
Есть много статей с наглядными доказательствами. Про 100+ нарушений ффп которые им просто простили уже забыл?
Кто мешал эвертону нарушать закон?)) Может отсутствие шейхов с неограниченным бюджетом за спиной?
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Никита Никулин
Сити: ха-ха-ха

У владельцев Эвертона головные уборы неправильные.
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IntoTheRainBow
ну наказание как ни странно почти безболезненное

они сейчас после вычета в 2 очках от "спасительного" 17 места, и даже не на последнее упали

и учитывая то насколько слабую конкуренцию навязывают вышедшие в АПЛ - вернутся в "болото" без проблем

а на высокие места все равно претендовать не смогли бы
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Sergey Kuznetsov
должно быть вдвойне обидно, ведь эти махинации вообще не на что не повлияли) в прошлом сезоне даже чуть не вылетели)
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Осоавиахим
Сняли 10 очков с Эвертона и премировали ими Сити
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jet_set
За махинации МС с Эвертона пора бы еще 10 очков снять.
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green-white-blue
У Сити всего на 113 нарушений больше, им можно и пальцем погрозить
+4
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U
чувствуете, справедливостью пахнуло?
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BillShen
Терпеть не могу Эвертон, но когда на финансовый фейр-плей кладет ПСЖ и Манчестер Сити - им ничего.
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Antonio Conte
Лучше бы штрафом большим наказали
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Funny lepka
Ювентус!Стоит поддержать брата по несчастью!
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УсыЧерчесова
Это так абсурдно, что я не понимаю как это можно оправдать.
АПЛ состоит из денежных мешков, но решили наказать самый незаметный мешочек
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Buba
Манся втихаря минусит 🤣
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Ten Hug
Сливают Эвертон в Чемпионшип, но думаю новые команды как оттуда пришли быстро, так туда и уйдут, поэтому не в этом году Эвертон, не в этом году :)
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Snid
Кабинет Сити пока отскакивает.
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everythingiknow00
Сити покупает всех за 100 миллионов из левых контрактов? Понижайте эвертон
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eftomolgy
С Сити снять очки кишка тонка видимо, поэтому отыгрываются на Эвертоне
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maskers
Ответ Отец Абду
Ожидание: Челси и МС Реальность: Эвертон
стреляют в итак раненную собаку.. когда вокруг куча свиней 😅
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PIT-BUL
С таким ,,подарком,, можно и в шип залететь
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rude.
Сити и Челси - Эвертону : "это тебе не мелочь по карманам тырить (с)"
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Al Al
МС выдохнул
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Юлия Закаблукова
Сити и членcи передаёт привет ффп
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versalio
Пей, сочувствую Эвертону. Хоть и болею за другой клуб. Этот период им надо преодолеть сплочившись как команда.
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Katalan
Ответ IntoTheRainBow
какие 2 очка? было 14, сняли 10
Мой косяк, в версии новости которая была, было что у Эвертона 12 очков до снятия
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mj23.net
Ответ Андрей Карпенко
Ну они ещё в прошлом сезоне должны были вылететь. Теперь точно очищение будет. Обидно только за мерсийдское дерби
Какое очищение? Там подвал настолько мертв, что Эвертон со своими 10ю очками в последних пяти матчах выглядит монструозно.
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kotopandych
Ответ Дренажная вода 4
Ну если в статье написали, тогда это конечно доказательство. У Эвертона превышение на 20 млн всего, что клуб АПЛ не может себе спонсоров на 20 млн нарисовать? Для этого нужен неограниченный бюджет?
За нарисованных спонсоров наказание больше чем за превышение бюджета. Просто одних трогать не будут, а руководство Эвертона знает в каком оно положении и выбрало меньшее зло
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mj23.net
Когда там Сити то накажут?) Уже под Челси начали копать, а Сити все под расследованием.
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Сергей Смирнов
Богатые богатеют, бедные беднеют.
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uMagnum
У них же 14 очков
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Сергей Лимонников
Ответ Андрей Карпенко
Ну они ещё в прошлом сезоне должны были вылететь. Теперь точно очищение будет. Обидно только за мерсийдское дерби
Они еще за чемпионство поборятся 😀
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