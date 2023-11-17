С «Эвертона» сняли 10 очков в АПЛ за нарушение финансовых правил.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии (PSRs). Оно вступает в силу незамедлительно.

Премьер-лига подала жалобу на клуб и передала дело в независимую комиссию ранее в этом году. В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs за период, заканчивающийся сезоном-2021/22, но степень нарушения оставалась спорной.

После пятидневного слушания в прошлом месяце комиссия установила, что расчет PSRs « » за соответствующий период привел к убытку в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», – сказано в заявлении АПЛ.

До этого наказания «Эвертон» занимал 14-е место в таблице , набрав 14 очков в 12 турах. Теперь у команды 4 очка, она опустилась на предпоследнее место в таблице, опережая «Бернли» по разнице мячей.

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