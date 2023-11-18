Италия выйдет на Евро-2024, если не проиграет Украине на выезде 20 ноября

Сборной Италии осталось набрать одно очко для выхода на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти сегодня разгромила Северную Македонию (5:2).

После 7 туров у нее 13 очков. Столько же набрала сборная , но итальянцы выше за счет победы в личной встрече – 2:1.

В последнем туре сыграет на выезде именно с украинцами и для попадания на чемпионат Европы должна не уступить. Матч пройдет 20 ноября.

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