Италия выйдет на Евро-2024, если не проиграет Украине на выезде 20 ноября

Теги Лучано Спаллетти Сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу сборная Северной Македонии по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Сборной Италии осталось набрать одно очко для выхода на Евро-2024.

Команда Лучано Спаллетти сегодня разгромила Северную Македонию (5:2).

После 7 туров у нее 13 очков. Столько же набрала сборная Украины, но итальянцы выше за счет победы в личной встрече – 2:1.

В последнем туре Италия сыграет на выезде именно с украинцами и для попадания на чемпионат Европы должна не уступить. Матч пройдет 20 ноября.

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55 комментариев

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Yurok Panov
Ответ Азамат
А если Украина победить например 1:0,2:1 тогда кто выйдет на евро?
наверное Украина, потому что, наверное, у них будет на 3 очка больше
+34
-1
+33
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Деревянная рука
За Италию конечно✊
+45
-23
+22
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Filipp Gorski
Удаче обеим командам! На ЕВРО пройдёт сильнейшая!
+18
-3
+15
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Кирилл Иванов
Желаю Украине победы! Не смотря на минусы что мне сейчас прилетят)
+41
-29
+12
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Barry_Cadny
Ответ Зизуха
на выезде? Италия играет в соседней Германии
Ты гений географии.
+9
-1
+8
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Trash Talking
Кстати, если бы Италия победил Македонию в гостевом матче, то расклады перед последним туром были такими же. Так что упущенная победа в том матче ничего не значила.
+9
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+7
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Инженер Управляющий
Ответ Artem Piatkov
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Я за итальянцев с Евро-2000 на каждом турнире болею и так многие, хотя для таких как ты это трудно понять
+9
-3
+6
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Мандалай
Ответ Товарищ Наркотик
Молдова от Польши зависит
Молдова уже ни от кого не зависит.
+5
0
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Кенигсбергер
Ответ Азамат
А если Украина победить например 1:0,2:1 тогда кто выйдет на евро?
Любая победа Украины выводит ее, любая непобеда - Италию.
+6
-1
+5
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Артур Кузьминский
У Украины , в кое-то веки, все здоровы и лидеры в хорошей форме. Удачи
+9
-5
+4
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Теннис Сандгрен
Ответ Зизуха
на выезде? Италия играет в соседней Германии
Это тоже выезд
+2
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Lol Ko
Ответ Yurok Panov
наверное Украина, потому что, наверное, у них будет на 3 очка больше
Это очень сложно понять ))
+2
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ФБК бот
Ответ ShadyL
желаю тебе подавиться 15тью рублями)
ФБК сейчас меньше платит, все деньги ушли на отмаз олигархов))
+1
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And-Rover
Ответ Artem Piatkov
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Как там с демократичной мобилизацией дела?
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"Рот-Вайсс"
Ответ Artem Piatkov
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Киев можно и за 6 часов взять если тебя с белым флагом встречать будут. А за 3 часа и Токмак не возьмёшь, если его защищают. Барсы держали Лиман 3 недели. И это - Барсы, а не кадровая Армия. Сколько батальон Восток Старомайорское держал? А ведь это - добровольцы!
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Зизуха
Ответ Filipp Gorski
Удаче обеим командам! На ЕВРО пройдёт сильнейшая!
обе пройдут, одна через лигу наций
+2
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Теннис Сандгрен
Ответ Азамат
А если Украина победить например 1:0,2:1 тогда кто выйдет на евро?
Казахстан
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And-Rover
Ну после того какими словами разбрасывались якобы самые талантливые футболёры из бывшего СССР про наших, за то что - а шо вы молчите, вы шо терпилы и посылали матом, только одно пожелание - сидите дома.
+5
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mancity111
Ответ Товарищ Наркотик
Молдова от Польши зависит
Не зависят. Только от себя
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ShadyL
Ответ ФБК бот
Желаю тебе судьбы "художницы" из перекрестка))
желаю тебе подавиться 15тью рублями)
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ShadyL
Ответ Деревянная рука
За Италию конечно✊
когда бедному пу триоту приходится болеть за того, кого сегодня меньше поносили по зомбо тв)
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Теннис Сандгрен
Ответ Товарищ Наркотик
Молдова от Польши зависит
Польша все матчи сыграла уже
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Дорох
Ответ Yurok Panov
наверное Украина, потому что, наверное, у них будет на 3 очка больше
что за наверное.это сто пудов наверное что так и будет
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Дорох
Ответ Теннис Сандгрен
Казахстан
Алга Казахстан
🇰🇿🇰🇿🇰🇿
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el_marca
Ответ Yurok Panov
наверное Украина, потому что, наверное, у них будет на 3 очка больше
Наверное ты прав
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And-Rover
Ответ Mordegard Glezgorv
На правду не обижаются
Ты считай это за правду. Не надо это интерпретировать за всех.
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Aleksey Dolmatov
Ответ ФБК бот
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Бомбанул тогда уж
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молодой сутенер
Ответ Artem Piatkov
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А теперь грошей подкиньте данному хлопчику
+8
-8
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ФБК бот
Ответ Artem Piatkov
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Artem Piatkov
Ответ Деревянная рука
За Италию конечно✊
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Alesha Kv
Ответ Artem Piatkov
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Всё верно, взяли за 3 дня и вывели войска после подписания миNcких соглашений

Зря поверили вашему нapкоману , теперь готовьтесь потерять страну из за этого господина.
+3
-3
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Lol Ko
Ответ Artem Piatkov
Удачи Украине! Понятно, что у нас не группа с Кипром и Казахстаном, а всё таки 2 топ-сборные (Англия, Италия) но будем болеть до конца!
Конечно до конца...
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УльтраПравый
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Вся Россия за Италию, Мама Миа!!!
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Football_legend
Победы братьям в решающем туре.
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igor nn
Украина переможе.
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-9
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mancity111
Молдавия и Казахстан выйдут на Евро, если выиграют свои матчи. Поболеем )
+4
-4
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Зизуха
на выезде? Италия играет в соседней Германии
+5
-5
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arslankolesov71@gmail.com
Буква «я» покинула чат
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