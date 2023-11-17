Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки колена. У «Реала» 8 травмированных игроков

Эдуардо Камавинга пропустит 2-2,5 месяца из-за травмы колена.

Пресс-служба «Реала» сообщила, что у полузащитника диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, на восстановление французу потребуется 8-10 недель.

Таким образом, Камавинга пропустит как минимум семь матчей «Реала» – пять в и два в Лиге чемпионов. Relevo пишет, что участие Эдуардо в матчах Суперкубка Испании, которые пройдут с 10 по 14 января в Саудовской Аравии, также находится под вопросом.

Эдуардо – 8-й игрок «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса. Отметим, что Дани Себальос только вчера вернулся в общую группу после повреждения.

В этом сезоне поучаствовал в 17 матчах « ». Полную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.

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