Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки колена. У «Реала» 8 травмированных игроков

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Эдуардо Камавинга пропустит 2-2,5 месяца из-за травмы колена.

Пресс-служба «Реала» сообщила, что у полузащитника диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена.

Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, на восстановление французу потребуется 8-10 недель.

Таким образом, Камавинга пропустит как минимум семь матчей «Реала» – пять в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. Relevo пишет, что участие Эдуардо в матчах Суперкубка Испании, которые пройдут с 10 по 14 января в Саудовской Аравии, также находится под вопросом.

Эдуардо – 8-й игрок «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса. Отметим, что Дани Себальос только вчера вернулся в общую группу после повреждения.

В этом сезоне Камавинга поучаствовал в 17 матчах «Реала». Полную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.

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16 комментариев

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xDe xDe
Хуже даже, чем прогнозировали. Спасибо, Дембеле, от души.
+25
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Emkafa
Ответ xDe xDe
Хуже даже, чем прогнозировали. Спасибо, Дембеле, от души.
Причем, Дембеле в своём стиле, потерял равновесие на смене движения, наступил на мяч и рухнул на ногу Камавинге:))
+10
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+10
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corazón blanco
Жесть, просто проклятие. Здоровья Эдуардо и скорейшего возвращения на поле! Надежда на старую гвардию и вездесущего Вальверде.
+5
-1
+4
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JENNINGS
Здоровья Эдуардо! Важнейший игрок в составе «Реала»!
Действительно потеря :(
+6
-3
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xDe xDe
Ответ Emkafa
Причем, Дембеле в своём стиле, потерял равновесие на смене движения, наступил на мяч и рухнул на ногу Камавинге:))
Да я видел это видео. Когда Усман споткнулся, в первое мгновение промелькнула мысль "сейчас этот болван даже так умудрится травмироваться". Но Усман исполнил ещё круче, спасибо ему от всех мадридистов.
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M93
Команда набрала отличный ход, Винисиус с Родриго начали играть и на те вам: ломают Камавинга - 2+ месяца и следом уже Винисиус по слухам тоже надолго.

Как же эти сборные дорого обходятся клубам.
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Ophiomorph
Не знаю плакать с факта травмы или смеяться, что её Кама получил при столкновении с хрусталём Дембеле, которому ничего.
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Сикарио
В задницу этот идиотский кубок Тебаса в СА. Я бы вообще не летел туда на месте Переса.
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Alik Husenov
Травмы уже заели
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Игорь Новиков
У Реала травмы выкосили бОльшую часть полузащиты, вот тебе и самая укрепленная линия. Жесть.
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Azat LA
Блин, очень надеюсь, что восстановление пройдёт успешно и без форсирования. Лучше сейчас 3 месяца, чем потом каждый сезон рецидивы.
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FOOTBALL Live
помню как болельщики Реала смеялись когда практически вся основа Барселоны была травмироаана. Но игрокам Реала выздоровления.
+6
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Пикачу82
Нормально так игроки Реала в сборные съездили, теперь половину сезона если не весь на смарку. Вот Реалу это надо?
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Tristan...
Ответ FOOTBALL Live
помню как болельщики Реала смеялись когда практически вся основа Барселоны была травмироаана. Но игрокам Реала выздоровления.
Да и над тем же самым Дембеле годами они смеялись из за его регулярных травм. Годами изливали свою желчь и на вылетавших Фати с Педри... До их уровня падать не стоит.
Пожелаем скорейшего восстановления Камавинге. Хорош топарь
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