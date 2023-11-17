Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки колена. У «Реала» 8 травмированных игроков
Эдуардо Камавинга пропустит 2-2,5 месяца из-за травмы колена.
Пресс-служба «Реала» сообщила, что у полузащитника диагностирован разрыв внешней боковой связки правого колена.
Как сообщает журналист COPE Аранча Родригес, на восстановление французу потребуется 8-10 недель.
Таким образом, Камавинга пропустит как минимум семь матчей «Реала» – пять в Ла Лиге и два в Лиге чемпионов. Relevo пишет, что участие Эдуардо в матчах Суперкубка Испании, которые пройдут с 10 по 14 января в Саудовской Аравии, также находится под вопросом.
Эдуардо – 8-й игрок «Реала» с травмой на данный момент. Кроме него, различные повреждения есть у Тибо Куртуа, Кепы Ариссабалаги, Эдера Милитао, Орельена Тчуамени, Джуда Беллингема, Арды Гюлера и Винисиуса. Отметим, что Дани Себальос только вчера вернулся в общую группу после повреждения.
В этом сезоне Камавинга поучаствовал в 17 матчах «Реала». Полную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
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Действительно потеря :(
Как же эти сборные дорого обходятся клубам.
Пожелаем скорейшего восстановления Камавинге. Хорош топарь