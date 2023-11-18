Казахстан выйдет на Евро-2024, если победит Словению в гостях в последнем туре отбора
Сборной Казахстана нужна победа над прямым конкурентом для выхода на Евро-2024.
После 9-го тура квалификации Евро-2024 сборная Дании гарантировала себе выход на чемпионат Европы, набрав 22 очка.
Словения идет второй, имея 19 баллов, ее устроит ничья в 10-м туре. Казахстан идет 3-м, набрав 18 баллов, и должен побеждать на выезде, чтобы пробиться в финальный турнир в Германии.
Команда российского тренера Магомеда Адиева сыграет со Словенией в гостях 20 ноября.
Казахстан до последнего бьется за Евро-2024. Смотрим расклады для сенсации
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Казахстан выйдет, если победит...
Молдавия выйдет, если победит...
Не удивлюсь если все 3 проиграют и никуда не поедут
Был бы домашний матч,то там уже было бы по другому:бешеная поддержка на стадионе,фанаты которые пускают фейерверк рядом с отелем словенцев,холод Астаны и искусственный газон