Казахстан выйдет на Евро-2024, если победит Словению в гостях в последнем туре отбора

Теги сборная Словении по футболу сборная Казахстана по футболу Магомед Адиев квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Евро-2024 Футбол

Сборной Казахстана нужна победа над прямым конкурентом для выхода на Евро-2024.

После 9-го тура квалификации Евро-2024 сборная Дании гарантировала себе выход на чемпионат Европы, набрав 22 очка.

Словения идет второй, имея 19 баллов, ее устроит ничья в 10-м туре. Казахстан идет 3-м, набрав 18 баллов, и должен побеждать на выезде, чтобы пробиться в финальный турнир в Германии.

Команда российского тренера Магомеда Адиева сыграет со Словенией в гостях 20 ноября.

Казахстан до последнего бьется за Евро-2024. Смотрим расклады для сенсации

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20 комментариев

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Artem Piatkov
Украина выйдет, если победит...
Казахстан выйдет, если победит...
Молдавия выйдет, если победит...

Не удивлюсь если все 3 проиграют и никуда не поедут
+26
-6
+20
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Игорь Нагиев
Исторический момент для всей страны
+14
-1
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archery10
Болеем 20 числа за друзей казахов ! Классный будет расклад - команда из Азии пробивается на Европу через Европу
+12
-1
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Стахович
Будем честны,шансов очень мало,почти нереально

Был бы домашний матч,то там уже было бы по другому:бешеная поддержка на стадионе,фанаты которые пускают фейерверк рядом с отелем словенцев,холод Астаны и искусственный газон
+12
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justbored
Алга.💪
+9
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Yaroslove
Конечно желаю казахам успеха, но верю в него мало, честно скажу ))
+7
-1
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Евгений Цыбулин
Ответ Стахович
Будем честны,шансов очень мало,почти нереально Был бы домашний матч,то там уже было бы по другому:бешеная поддержка на стадионе,фанаты которые пускают фейерверк рядом с отелем словенцев,холод Астаны и искусственный газон
Азербайджан-Шведов вынес недавно!Шансы всегда есть!
+6
-1
+5
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Инженер Управляющий
удачи Казахстан!
+2
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Евгений Цыбулин
Ответ archery10
Болеем 20 числа за друзей казахов ! Классный будет расклад - команда из Азии пробивается на Европу через Европу
А у меня жена родилась в Казахстане-я за Казахов,каждый отбор болею)))Фанту вчера пил из Казахстана-но матч,буду с пивом смотреть)))Вероятно,в случае успеха-даже нажрусь?!)))
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Ktoto_V_Dome
Казахстан и Молдова в одинаковой ситуации. Буду болеть за обе команды в последнем туре, как за родной ЦСКА!
+3
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Sanan1908
Казахи сделают это и выйдут!
+2
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фк кабинет
Ответ Artem Piatkov
Украина выйдет, если победит... Казахстан выйдет, если победит... Молдавия выйдет, если победит... Не удивлюсь если все 3 проиграют и никуда не поедут
Украина отправиться в группу к России т.е. мимо ЧЕ.
+4
-3
+1
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Best game on Earth
Это будет архисложно сделать, но... Алга, Казакстан!
+1
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Всеволод Бобров
Ответ archery10
Болеем 20 числа за друзей казахов ! Классный будет расклад - команда из Азии пробивается на Европу через Европу
таких друзей врагу не пожелаешь
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giallo-verde
Магомед Алиев - самый недооцененный российский тренер. Когда он тренировал Анжи, команда уже не финансировалась Керимовым. Команда не только не вылетела из ПЛ в тот сезон, но и ужасно выступила в еврокубках. Если бы не обидное поражение Казахстана от Финляндии, то казахи могли бы выйти на Евро.
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Азамат
Ответ фк кабинет
Украина отправиться в группу к России т.е. мимо ЧЕ.
У них же есть запасной вариант через ЛН как у Казахстана насчёт Молдовы не знаю
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-1
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Всеволод Бобров
Ответ Евгений Цыбулин
Азербайджан-Шведов вынес недавно!Шансы всегда есть!
шведам ничего не надо было
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