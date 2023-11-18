Казахстан выйдет на Евро-2024, если победит Словению в гостях в последнем туре отбора

Сборной Казахстана нужна победа над прямым конкурентом для выхода на Евро-2024.

После 9-го тура квалификации Евро-2024 сборная Дании гарантировала себе выход на чемпионат Европы, набрав 22 очка.

идет второй, имея 19 баллов, ее устроит ничья в 10-м туре. Казахстан идет 3-м, набрав 18 баллов, и должен побеждать на выезде, чтобы пробиться в финальный турнир в Германии.

Команда российского тренера сыграет со Словенией в гостях 20 ноября.

Казахстан до последнего бьется за Евро-2024. Смотрим расклады для сенсации

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?