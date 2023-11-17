Спортивный суд Испании отстранил Рубиалеса от футбола на 3 года – за поцелуй с Эрмосо и неприличный жест в ложе

Теги Луис Рубиалес Ла Лига дисквалификации Федерация футбола Испании сборная Испании жен Дженнифер Эрмосо Футбол

TAD отстранил Луиса Рубиалеса от футбола на 3 года.

После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Спортивный административный суд Испании (TAD) рассматривал два эпизода с участием Рубиалеса – поцелуй с Эрмосо и неприличный жест, продемонстрированный им в ложе. Тогда Луис схватился за пах.

Судья Альфонсо Рамос посчитал, что каждое из этих действий Рубиалеса стоит отстранить на полтора года, так как Луис позволил себе такое поведение на событии мирового масштаба. По мнению судьи, эти действия негативно повлияли на имидж женского футбола и его восприятие в Испании. Кроме того, поведение Рубиалеса посчитали сексистским.

Отметим, что решение TAD не связано с отстранением, которое на Рубиалеса наложила ФИФА. Несмотря на это, их срок будет идти параллельно.

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18 комментариев

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Jenqa123
За неприличный жест в ложе (схватился за пах) полтора года.
Мартинесу тоже дадут?
+23
-3
+20
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Артём Кочешев
любовь живет три года
+20
-1
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Саня Беляков
Ребят , я все пропустил , он в какие губы её поцеловал?
+13
-1
+12
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Алексей Ненахов
Ответ Jenqa123
За неприличный жест в ложе (схватился за пах) полтора года. Мартинесу тоже дадут?
Симеоны и Роналду надо отстранять
+11
0
+11
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Guillermo
Кажется нам что-то рассказывали про справедливые суды?
+7
0
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Tallos
Хоть голову не срубили и не сожгли. Исходя из истерии вполне могли и до такого дойти.
+4
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igls54
Руби аллес!
+2
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Виктор Войнов
Иохим Лёв не просто хвастался за пах , он основательно его почесал. Тоже дисквалифицируют?
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Lux_Vid Александров
Ответ Jenqa123
За неприличный жест в ложе (схватился за пах) полтора года. Мартинесу тоже дадут?
предлагаю чтобы снизить накал, обидеть какого-нибудь артиста. Так сказать сменить вектор
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Наильевна
Почему тогда ублюдка Мартинеса не банят на 10 лет?
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scaryclown/
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
из-за него Испания лишилась медалей на ЧМ2018
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Pitkin
А если бы он её того, тогда расстреляли бы.
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Антон Фалафель
Наказали, будто он её там же не сцене отшпилил.
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Питекантроп
Ахах)
Слава России )
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Семён Жуйло
Кто девушку ужинает, тот её и танцует.
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Rio de Janeiro
Морально уничтожить человека за простой поцелуй...😖
Лишний раз убеждаюсь что ультралеваки это тот же ХАМАС только с противоположного фланга
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Kuryanin
CAS - 3, 2, 1!
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