Спортивный суд Испании отстранил Рубиалеса от футбола на 3 года – за поцелуй с Эрмосо и неприличный жест в ложе

TAD отстранил Луиса Рубиалеса от футбола на 3 года.

После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, тогда занимавший пост главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

После массовой критики Рубиалес объявил об уходе с поста президента RFEF. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года.

Спортивный административный суд Испании (TAD) рассматривал два эпизода с участием Рубиалеса – поцелуй с Эрмосо и неприличный жест, продемонстрированный им в ложе. Тогда Луис схватился за пах.

Судья Альфонсо Рамос посчитал, что каждое из этих действий Рубиалеса стоит отстранить на полтора года, так как Луис позволил себе такое поведение на событии мирового масштаба. По мнению судьи, эти действия негативно повлияли на имидж женского футбола и его восприятие в Испании. Кроме того, поведение Рубиалеса посчитали сексистским.

Отметим, что решение TAD не связано с отстранением, которое на наложила ФИФА. Несмотря на это, их срок будет идти параллельно.

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