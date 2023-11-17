WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансовых взносов

Теги WADA деньги Легкая атлетика

WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от взносов.

Об этом сообщил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель. Ранее гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что Россия и Беларусь не заплатят взнос в этом году.

«Создана рабочая группа по вопросу отказа России и Белоруссии от финансирования WADA и последствий этого.

Принято решение о необходимости дополнительных консультаций, новая информация будет предоставлена в марте следующего года», – сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA в Монреале.

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29 комментариев

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Дмитрий9779
Да пошли вы...
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Рустем Галеев
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А зачем платить деньги проамериканской организации?
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And-Rover
Офигевший сброд из Вада так и не понял, почему нет взносов.
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Wintersun
А этой рабочей группе зарплату платить деньги есть значит?
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goshforever
Денег нет, но вы держитесь (с)

Пусть США дадут на миллион больше WADA, им жалко что ли?
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dimitrii63
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ах - ха - ха
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And-Rover
Ответ "Рот-Вайсс"
Да с Солнцепёка бы прожарить хорошо.
Нет, надо хирургически. Шахед или Ланцет как раз.
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Любитель_ФК
Наконец- то хоть одно наше кардинальное решение против этой бандитской проамериканской конторы, которую давно пора разогнать и создать действительно независимую ВАДА, с участием представителей различных независимых от англосаксонской идеологии, представителей.
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mbauer
То есть мы вас баним, вас как бы нет, а тут такое - как?! Вы не перечислили бабло?! А КТО ЭТО СДЕЛАЛ? (с)
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"Рот-Вайсс"
Забегали как тараканы. Хрен вам пока наших полностью не реабилитируете.
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Igorsm
Вы еще за Сева...Валиеву ответите...
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Anti-aliasing
видимо будут по ночам звонить на телефоны русада с вопросом "вы долг собираетесь оплачивать?"
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"Рот-Вайсс"
Ответ And-Rover
Офигевший сброд из Вада так и не понял, почему нет взносов.
Да с Солнцепёка бы прожарить хорошо.
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"Рот-Вайсс"
Ответ Anti-aliasing
видимо будут по ночам звонить на телефоны русада с вопросом "вы долг собираетесь оплачивать?"
Зашлют хохлоколлекторов.
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Edward John Smith
Пилите, Шура, пилите. Больше бессмысленных рабочих групп.
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"Рот-Вайсс"
Ответ goshforever
Денег нет, но вы держитесь (с) Пусть США дадут на миллион больше WADA, им жалко что ли?
Нет, умерла так умерла. Пусть на дно Челленджера идут.
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Сергей Минин
Ответ Anti-aliasing
видимо будут по ночам звонить на телефоны русада с вопросом "вы долг собираетесь оплачивать?"
я Михал палач. Где деньги? который я вложил в капитал прожиточного минимума.
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maripous
А чего они нам могут сделать? Ничего. Вот когда вернёмся на международную арену, тогда и заплатим.
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Лариса Айларова
Щас ещё допинг найдут у чемпионов прошлых олимпиад.
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rastamansky
То есть они искренне удивлены, почему будучи в бане, мы не платим взносы… Странные они люди, ей Богу.
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Alex Johnson
Привыкли что наши вечно, шаг вперед - три шага назад. Думали капнут деньги на счет в конце года, но тут что то пошло не так ...
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Al22cm
Наши до сих платили что ли? Что за позорище?!
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Max9999
Посовещались и решили : давайте уже после нового года!
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Док Аксель
Наше не участие в различных международных соревнований, запрет проводить самим такие же соревнования для них это приемлемо. Когда спортсмены России и Беларуси ответственны за действия своих правительств в отличие от спортсменов других стран, это не двойные стандарты. А вот взносы за все их художества, попрание спортивных принципов, олимпийской хартии мы должны исправно платить. Касса закрылась, кассир ушёл на обед. Будет, когда придёт.
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Scotina
Ноу таксейшн вызаут репрезентейшн.
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garovatat
ну да, ну да. Банька-пшек заявляет, что РУСАДА не будет восстановлено в статусе соответствия кодексу WADA поскольку вечно не соответствует этому самому кодексу, в том числе из-за того, что всемирный антидопинговый кодекс видите ли не полностью интегрирован в российские законы (!!!) Т.е. вожделенного соответствия не видать никогда. А мы что, плати? совсем уже ######. Хотят просто господствовать, как над колонией, и бабло качать в одно лицо
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And-Rover
Пусть Россия реально с ЮА, ЛА и странами Азии делает свою олимпиаду. Да, придётся дофига денег на антидопинговую систему потратить. Но главное чтобы она была более объективной и более справедливой. А там если что пусть европейские подтягиваются страны. И главное чтоб чисто спорт, без политики.

Но этого не будет. Будет как с ООН - мы будем отстаивать свою позиции до конца, мы будем там бороться со всеми и.т.д.

Заканчивать надо с этими конторами.
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