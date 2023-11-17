WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансовых взносов

WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от взносов.

Об этом сообщил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель. Ранее гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что Россия и Беларусь не заплатят взнос в этом году.

«Создана рабочая группа по вопросу отказа России и Белоруссии от финансирования WADA и последствий этого.

Принято решение о необходимости дополнительных консультаций, новая информация будет предоставлена в марте следующего года», – сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA в Монреале.