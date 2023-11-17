WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от финансовых взносов
WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России и Беларуси от взносов.
Об этом сообщил главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель. Ранее гендиректор организации Оливье Ниггли заявил, что Россия и Беларусь не заплатят взнос в этом году.
«Создана рабочая группа по вопросу отказа России и Белоруссии от финансирования WADA и последствий этого.
Принято решение о необходимости дополнительных консультаций, новая информация будет предоставлена в марте следующего года», – сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA в Монреале.
Пусть США дадут на миллион больше WADA, им жалко что ли?
Но этого не будет. Будет как с ООН - мы будем отстаивать свою позиции до конца, мы будем там бороться со всеми и.т.д.
Заканчивать надо с этими конторами.