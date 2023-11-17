Молодежная команда «Зенита» сыграла против «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае.

Матч прошел на стадионе олимпийского центра в Гуйане, который вмещает 50 тысяч зрителей, и завершился победой российской команды со счетом 7:1. Игру посетили 30 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба «Газпром-Академии».

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин сообщил, что во время игры на трибунах появился баннер с надписью «Братья навеки», выполненной на русском и китайском языках.

Фото: t.me/footballDiZzz

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