Игру молодежки «Зенита» с «Гуйчжоу Юнайтед» (7:1) в Китае посетили 30 тысяч человек. На трибунах был баннер «Братья навеки» на русском и китайском языках
Молодежная команда «Зенита» сыграла против «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае.
Матч прошел на стадионе олимпийского центра в Гуйане, который вмещает 50 тысяч зрителей, и завершился победой российской команды со счетом 7:1. Игру посетили 30 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба «Газпром-Академии».
Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин сообщил, что во время игры на трибунах появился баннер с надписью «Братья навеки», выполненной на русском и китайском языках.
Фото: t.me/footballDiZzz
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