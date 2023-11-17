Игру молодежки «Зенита» с «Гуйчжоу Юнайтед» (7:1) в Китае посетили 30 тысяч человек. На трибунах был баннер «Братья навеки» на русском и китайском языках

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики высшая лига Китай первенство молодежных команд Россия Зенит мол Футбол

Молодежная команда «Зенита» сыграла против «Гуйчжоу Юнайтед» в Китае.

Матч прошел на стадионе олимпийского центра в Гуйане, который вмещает 50 тысяч зрителей, и завершился победой российской команды со счетом 7:1. Игру посетили 30 тысяч болельщиков, сообщила пресс-служба «Газпром-Академии».

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Зимин сообщил, что во время игры на трибунах появился баннер с надписью «Братья навеки», выполненной на русском и китайском языках.

Фото: t.me/footballDiZzz

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28 комментариев

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АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
+34
-8
+26
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Bartez1986
судя по баннеру сборная Испании играла с Манчестер Сити
+18
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Штаны Габора Кирая
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
А китайцы типа не соседи? Русско-китайская граница куда делась?
+12
-2
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Recreated
Ответ Заборостроитель
Сила Сибирь наш на каком языке написали?🤣
Сибирь сколо будит наса, а не васа!!
+10
-3
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Антон Фалафель
Очередная подмена истории, китайские братушки.
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Всеволод Бобров
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
что за пренебрежение Китаем? А если твой сосед сомали, с ним тоже надо дружить? Вот эта тема про соседа странная вообще. Типа воюем с соседом, то есть с другими можно с соседом нельзя?
+10
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Streetbor
Пора включать китайские команды в РПЛ. Благо отличный хоккейный опыт с Куньлунем есть 🙃 Если что и стадион в Мордовии имеется)
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sp.msk.86
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
Вам бы лишь найти авторитарные замашки 😁
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unreality
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
А в чём проблема поверить, что могло 30к прийти? Там в провинции этой 40 миллионов живет.
+8
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OSCE
Так вроде сербы братухи на веки?
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Carmela Anthony Sopranos
братья китайцы
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Заборостроитель
Ответ Recreated
Сибирь сколо будит наса, а не васа!!
По довольной морде Винни Пуха от маечки Голден Стейта, понятно, продал он уже всё американцам по новому плану Даллеса.
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velosipedin
Ответ Антон Фалафель
Очередная подмена истории, китайские братушки.
ну если по словам главного историка ордынское иго было полезным, потому что защищало от гейропейских сатанофашистов, то почему бы и нет
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ОттоДракула
Ответ Artem Piatkov
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Так китайцы тоже соседи
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hiper74
Тайга лысеет, а "дружба" крепнет.
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mihrutkanik
Я думаю Зенит проплатил приход 30 тыс болельщиков на стадион.
+2
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a2wai
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
Ну 30к это 60% от стадика, Зенит все-таки довольно известная команда, футбол в Китае не сказать что не любят, а в стране живет больше милларда человек.

В Северной Корее бы это походило на массовый сгон народа, а здесь скорее всего пришли люди, которым захотелось в свой выходной провести время на стадионе.
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Усатый КозлоБык ©
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
+15 $ 😂😂😂
+1
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Заборостроитель
Сила Сибирь наш на каком языке написали?🤣
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velosipedin
с собой из питера привезли?
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Усатый КозлоБык ©
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
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Rio de Janeiro
Ответ АланСмити
Хочется верить, что это люди, которые по своему желанию решили прийти футбол посмотреть, но что-то терзают смутные сомнения. Баннер, встреча команды, причем, всего лишь молодежка и в Зените нет футболистов из Китая, чем можно было бы объяснить популярность команды. Очень похоже на типичный прием страны с авторитарными замашками.
Дед Джо, перелогинься
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Игорь М.
Ответ Усатый КозлоБык ©
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многополярным? Это сколько?
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Усатый КозлоБык ©
Ответ Игорь М.
многополярным? Это сколько?
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Усатый КозлоБык ©
Красиво пнули либероШизу
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